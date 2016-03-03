Декоративный потенциал деревянных паллет.

Каждый, кажется, сегодня знает в той или иной степени о широком применении деревянных паллет при изготовлении DIY мебели. Но далеко не всем известно, что этим возможности промышленных деревянных паллет, или поддонов не ограничиваются.
Тем не менее, современные дизайнеры и энтузиасты всё чаще прибегают к этому, оказавшемуся действительно универсальным, материалу. Предметы меблировки и декора из паллет находят достойное место едва ли не во всяком интерьере, а их дешевизна и мода на нестандартные идеи их использования расширяют географию и социальную распространённость этой тенденции.
Посмотрим, в каком качестве поддоны используются чаще прочего.
Паллеты – это промышленные поддоны, чья конструкция унифицирована специально для удобства работы погрузчика. Отсюда и характерная форма, с жёсткими сторонами и лёгкими поперечными досками.
Производятся паллеты из недорогой древесины, как правило, из сосны. Это сообщает им известные качества: некоторую грубость поверхности, не ярко выраженную текстуру, мягкость. Но при этом, сама первичная природа их – применение в промышленности и при погрузочных работах, – очевидным образом свидетельствуют о их практических свойствах: прочности, износостойкости и долговечности.
Прочность, долговечность и принципиально простое и функциональное устройство, сделали поддоны одним из самых популярных материалов для DIY. Сегодня их применяют повсеместно, для изготовления мебели, декорирования дома, отделки стен, в качестве декоративных форм в саду и интерьере – буквально что угодно может быть так или иначе сооружено из паллет.
Пожалуй, самым популярным предметом интерьера, изготавливаемым на основе паллет, стоит признать журнальный столик. Очевидно, что такое прочтение потенциала поддонов продиктовано самой их функциональной природой. Простая и крайне удобная их конструкция позволяет использовать паллеты в качестве столика вообще безо всяких модифицирующих манипуляций.
Нет ничего проще, чем водрузить одну пару паллет на другую, снабдив конструкцию колёсиками. Такое простое приспособление прекрасно впишется в интерьер летней веранды, например, где дополнительным плюсом окажется подвижность и лёгкость такого столика.
Однако, на этом можно и не останавливаться. Многие умельцы сегодня используют целые паллеты в сочетании с их же фрагментами. Безусловно, такая работа уже потребует от вас кое-какого навыка и специальных инструментов, но и результат может оказаться значительно интереснее. Впрочем, предпочтение в области дизайна – слишком субъективная область.
Мало вероятно, что в нашем климате кому-то на ум придёт использовать поддоны в качестве строительного материала. Зато как материал для декоративной облицовки стен паллеты могут дать сто очков вперёд распространённым до сих пор ПВХ панелям и сайдингу. По крайней мере, это можно утверждать, говоря о декоративных, эстетических свойствах.
Кроме того, строение паллет естественным образом подсказывает, что такого рода обшивка идеально подходит для декорирования фасада вьющимися растениями.
В отличие от внешних, внутренние стены из паллет могут выполнять далеко не только декоративную функцию. Такие перегородки будут отличаться изяществом, благодаря своеq лёгкости, не станут препятствовать проникновению света и при этом крайне эффективно зонируют пространство комнаты.
Ещё одним достоинством внутренних перегородок на основе поддонов является то, что такая планировка, ввиду ничтожности дополнительной нагрузки на перекрытия, не требует никаких согласований. Это значит, что вы безо всякой мороки и весьма стильно сможете решить вопрос с разделением тематических зон помещения.
Тенденция вертикального озеленения интерьеров в свою очередь подсказала и ещё один способ использования паллет. Ведь их поперечная сетка идеально подходит для сооружения на них своеобразной клумбы.
Сделать из поддонов подобие вертикальной плантации можно несколькими способами. Во-первых, используя их для крепления кронштейновых модулей, на которых как раз и будут покоиться кашпо. Преимущество такого рода организации в большой вариативности стенки: “рисунок” из растений может сгущаться и разреживаться, группироваться по какому-либо принципу или полностью покрывать всю плоскость стены.
Во-вторых, соорудив параллельные “кадки” внутри самих поддонов. Такой способ, конечно, требует большего труда, за то в результате вы получите именно зелёную стену, не обременённую керамикой, что бывает целесообразнее в условиях необходимости экономить пространство.
На основе промышленных поддонов без труда изготавливается лёгкая дощатая крыша летней террасы. Такой деревянный декор создаст особое ощущение лёгкости. Но остаётся известное опасение относительно того, как будет функционировать такая терраса не то что зимой, а даже и просто во время дождя.
Тем не менее, эти сомнения напрасны: так или иначе, паллеты выполняют в большинстве таких случаев скорее декоративную функцию. Ничего не мешает использовать их в качестве своеобразной рамы для остекления крыши. Таким образом, вы сможете наслаждаться изысканной открытостью террасы весь год.
Не ограничены возможности использования паллет как декоративного материала: начиная со всевозможных ящичков-стеллажей, заканчивая внутренней отделкой. Цена их заставляет как бы априори предполагать и простую, не трудоёмкую их модификацию. В противном случае, кажется, от чего бы не остановиться на традиционных материалах, если вообще не на готовых моделях?
Однако, здесь более чем правомочно отношение к поддонам как к своеобразному материалу, со своими свойствами, как эстетическими, так и потребительскими. Такое отношение должно снимать множество вопросов.
Паллеты используют как в целости, так и расчленяя их на более мелкие модули. Вообще, одним из главных удобств поддонов, помимо дешевизны, является “компилятивность”, простота в изобретении и эксплуатации разнообразных сочетаний и фрагментов паллет.
Нужно понимать, что, конечно, сегодняшняя мода на повальное использование паллет кругом когда-то себя исчерпает. Но функциональные изобретения, смелые решения и новые возможности, которые предоставляет в распоряжение дизайнеров и апологетов DIY этот поистине универсальный материал, обязательно повлияют на облик наших домов и после спада нынешней волны.