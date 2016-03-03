Декоративный потенциал деревянных паллет.

Каждый, кажется, сегодня знает в той или иной степени о широком применении деревянных паллет при изготовлении DIY мебели. Но далеко не всем известно, что этим возможности промышленных деревянных паллет, или поддонов не ограничиваются.

Тем не менее, современные дизайнеры и энтузиасты всё чаще прибегают к этому, оказавшемуся действительно универсальным, материалу. Предметы меблировки и декора из паллет находят достойное место едва ли не во всяком интерьере, а их дешевизна и мода на нестандартные идеи их использования расширяют географию и социальную распространённость этой тенденции.

Посмотрим, в каком качестве поддоны используются чаще прочего.