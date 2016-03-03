Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Декоративный потенциал деревянных паллет.

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Спальня
Loading admin actions …

Каждый, кажется, сегодня знает в той или иной степени о широком применении деревянных паллет при изготовлении DIY мебели. Но далеко не всем известно, что этим возможности промышленных деревянных паллет, или поддонов не ограничиваются. 

Тем не менее, современные дизайнеры и энтузиасты всё чаще прибегают к этому, оказавшемуся действительно универсальным, материалу. Предметы меблировки и декора из паллет находят достойное место едва ли не во всяком интерьере, а их дешевизна и мода на нестандартные идеи их использования расширяют географию и социальную распространённость этой тенденции. 

Посмотрим, в каком качестве поддоны используются чаще прочего.

Что такое паллеты?

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

Паллеты – это промышленные поддоны, чья конструкция унифицирована специально для удобства работы погрузчика. Отсюда и характерная форма, с жёсткими сторонами и лёгкими поперечными досками.

Производятся паллеты из недорогой древесины, как правило, из сосны. Это сообщает им известные качества: некоторую грубость поверхности, не ярко выраженную текстуру, мягкость. Но при этом, сама первичная природа их – применение в промышленности и при погрузочных работах, – очевидным образом свидетельствуют о их практических свойствах: прочности, износостойкости и долговечности.

Возможности использования деревянных паллет

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Спальня
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Прочность, долговечность и принципиально простое и функциональное устройство, сделали поддоны одним из самых популярных материалов для DIY. Сегодня их применяют повсеместно, для изготовления мебели, декорирования дома, отделки стен, в качестве декоративных форм в саду и интерьере – буквально что угодно может быть так или иначе сооружено из паллет.

Столик

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Балкон, веранда и террасаМебель Белый
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Пожалуй, самым популярным предметом интерьера, изготавливаемым на основе паллет, стоит признать журнальный столик. Очевидно, что такое прочтение потенциала поддонов продиктовано самой их функциональной природой. Простая и крайне удобная их конструкция позволяет использовать паллеты в качестве столика вообще безо всяких модифицирующих манипуляций.

Нет ничего проще, чем водрузить одну пару паллет на другую, снабдив конструкцию колёсиками. Такое простое приспособление прекрасно впишется в интерьер летней веранды, например, где дополнительным плюсом окажется подвижность и лёгкость такого столика. 

Однако, на этом можно и не останавливаться. Многие умельцы сегодня используют целые паллеты в сочетании с их же фрагментами. Безусловно, такая работа уже потребует от вас кое-какого навыка и специальных инструментов, но и результат может оказаться значительно интереснее. Впрочем, предпочтение в области дизайна – слишком субъективная область.

Материал для облицовки стен

小布施の家, 君島弘章建築設計事務所 君島弘章建築設計事務所 Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
君島弘章建築設計事務所

君島弘章建築設計事務所
君島弘章建築設計事務所
君島弘章建築設計事務所

Мало вероятно, что в нашем климате кому-то на ум придёт использовать поддоны в качестве строительного материала. Зато как материал для декоративной облицовки стен паллеты могут дать сто очков вперёд распространённым до сих пор ПВХ панелям и сайдингу. По крайней мере, это можно утверждать, говоря о декоративных, эстетических свойствах.

Кроме того, строение паллет естественным образом подсказывает, что такого рода обшивка идеально подходит для декорирования фасада вьющимися растениями.

Внутренняя перегородка

元浅草の住居, 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates Столовая комната в рустикальном стиле
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates

蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect & Associates
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect & Associates

В отличие от внешних, внутренние стены из паллет могут выполнять далеко не только декоративную функцию. Такие перегородки будут отличаться изяществом, благодаря своеq лёгкости, не станут препятствовать проникновению света и при этом крайне эффективно зонируют пространство комнаты.

Ещё одним достоинством внутренних перегородок на основе поддонов является то, что такая планировка, ввиду ничтожности дополнительной нагрузки на перекрытия, не требует никаких согласований. Это значит, что вы безо всякой мороки и весьма стильно сможете решить вопрос с разделением тематических зон помещения.

Плантация

palletmeubels, MR Pallets en Kisten MR Pallets en Kisten Сад Растения
MR Pallets en Kisten

MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten

Тенденция вертикального озеленения интерьеров в свою очередь подсказала и ещё один способ использования паллет. Ведь их поперечная сетка идеально подходит для сооружения на них своеобразной клумбы. 

Сделать из поддонов подобие вертикальной плантации можно несколькими способами. Во-первых, используя их для крепления кронштейновых модулей, на которых как раз и будут покоиться кашпо. Преимущество такого рода организации в большой вариативности стенки: “рисунок” из растений может сгущаться и разреживаться, группироваться по какому-либо принципу или полностью покрывать всю плоскость стены. 

Во-вторых, соорудив параллельные “кадки” внутри самих поддонов. Такой способ, конечно, требует большего труда, за то в результате вы получите именно зелёную стену, не обременённую керамикой, что бывает целесообразнее в условиях необходимости экономить пространство.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Крыша

ambientaçoes, Estudio Amélia Tarozzo Estudio Amélia Tarozzo Зимний сад в стиле модерн
Estudio Amélia Tarozzo

Estudio Amélia Tarozzo
Estudio Amélia Tarozzo
Estudio Amélia Tarozzo

На основе промышленных поддонов без труда изготавливается лёгкая дощатая крыша летней террасы. Такой деревянный декор создаст особое ощущение лёгкости. Но остаётся известное опасение относительно того, как будет функционировать такая терраса не то что зимой, а даже и просто во время дождя.
Тем не менее, эти сомнения напрасны: так или иначе, паллеты выполняют в большинстве таких случаев скорее декоративную функцию. Ничего не мешает использовать их в качестве своеобразной рамы для остекления крыши. Таким образом, вы сможете наслаждаться изысканной открытостью террасы весь год.

Декоративные решения.

Canna , Grupa Bio3 Grupa Bio3 Сад в скандинавском стиле
Grupa Bio3

Grupa Bio3
Grupa Bio3
Grupa Bio3

Не ограничены возможности использования паллет как декоративного материала: начиная со всевозможных ящичков-стеллажей, заканчивая внутренней отделкой. Цена их заставляет как бы априори предполагать и простую, не трудоёмкую их модификацию. В противном случае, кажется, от чего бы не остановиться на традиционных материалах, если вообще не на готовых моделях? 

Однако, здесь более чем правомочно отношение к поддонам как к своеобразному материалу, со своими свойствами, как эстетическими, так и потребительскими. Такое отношение должно снимать множество вопросов. 

Паллеты используют как в целости, так и расчленяя их на более мелкие модули. Вообще, одним из главных удобств поддонов, помимо дешевизны, является “компилятивность”, простота в изобретении и эксплуатации разнообразных сочетаний и фрагментов паллет.

Диванчики для компании Reg.ru, EPAL Design EPAL Design Офисные помещения и магазины
EPAL Design

Диванчики для компании Reg.ru

EPAL Design
EPAL Design
EPAL Design

Нужно понимать, что, конечно, сегодняшняя мода на повальное использование паллет кругом когда-то себя исчерпает. Но функциональные изобретения, смелые решения и новые возможности, которые предоставляет в распоряжение дизайнеров и апологетов DIY этот поистине универсальный материал, обязательно повлияют на облик наших домов и после спада нынешней волны.

Пристройка к дому: стеклянная гостиная
А как вы относитесь к моде на деревянные поддоны в современном дизайне?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо