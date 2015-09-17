На что способен сарай

Каждый городской житель хоть раз задумывался о том, как хорошо было бы жить на природе в сельской местности, вдали от пробок и выхлопных газов. Сегодня мы покажем вам, как эта мечта осуществилась у одной семьи, которая купила и отреставрировала очень старый дом с помощью профессионалов из фирмы Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz.
Искать компромисс между экологичностью и всевозможными современными удобствами очень легко, если делом занимаются настоящие специалисты. Гармония между двумя мирами была достигнута с помощью прекрасного вкуса и дизайнерских приемов.
Несмотря на то, что мы находимся в полудикой березовой роще, речь пойдет не о сельском домике, а о деревенской резиденции в коттеджном стиле. Реконструкция этого дома касалась всех основных элементов и вывела комфорта и коммуникации на новый уровень. Дизайн интерьера был выполнен во французском стиле прованс.
Атмосфера реконструированного здания всегда необычна. С одной стороны, вы будто ощущаете его историю и все то, что происходило в нем до вас. А с другой, вы сами в настоящем моменте чувствуете величие именно этого времени и гордость за сохранение истории.
Планировка дома диктовалась уже имеющимися несущими стенами, поэтому получилась очень оригинальной. Столовой досталась уютная ниша с остеклением по обеим угловым стенам, очень светлая и привлекательная. Эта комната является главным местом для принятия гостей и располагается прямо возле входа в дом.
Парадный холл украшен оригинальной дверью в следующую комнату, которая была здесь еще со времен постройки самого дома, а значит — более 150 лет. Отделка пола в традиционную черно-белую «шахматку» добавляет интерьеру еще и классического лоска.
На кухне, как и в некоторых других комнатах дома, для антуража были оставлены на виду потолочные балки. Бывший дымоход здесь переоборудован под вытяжку, а особенно рельефная керамическая плитка для фартука выглядит весьма оригинальной, под стать двери в холле. Белые традиционные фасады кухонного гарнитура в стиле прованс отлично подошли к небольшой, но хорошо освещенной комнате.
В этой комнате была сохранена и тщательно вычищена кирпичная стена. Белая мебель в стиле прованс отлично сочетается с большим, светлым помещением с белыми потолками и в теплой цветовой гамме.
Поднимаясь на верхний этаж, мы видим практически полностью белую отделку интерьера, которая создает почти эфемерную атмосферу. Это особенно заметно в небольшом коридоре, где за отсутствием предметов декора белизна кажется бесконечной.
Белый цвет — одно из лучших решений декора на мансарде, благодаря его умению визуально увеличивать даже самые маленькие комнаты. Делает он это в первую очередь благодаря освещению самых дальних и темных углов. Таким образом, самая плохо освещенная точка в интерьере становится на порядок светлее, что психологически ощущается как гораздо более светлая комната.
Яркая ванная с использованием обоев с пионами выглядит одновременно и аристократично, и по деревенски. Такой эффект часто прослеживается во многих французских интерьерах, где используются хрустальные люстры, широкие рамы для зеркал и картин и такие элегантные вещи, как ванная на ножках.
Старый колодец на участке оставлен нетронутым и даже специально дополнен каменной дорожкой для прогулок. Большая часть участка как раз и составляет открытое пространство с мощеными дорожками и тропинками, а невысокий забор не скрывает красивые виды на лес и дикие луга. Жить здесь — настоящая привилегия.
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