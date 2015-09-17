На что способен сарай

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DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
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Каждый городской житель хоть раз задумывался о том, как хорошо было бы жить на природе в сельской местности, вдали от пробок и выхлопных газов. Сегодня мы покажем вам, как эта мечта осуществилась у одной семьи, которая купила и отреставрировала очень старый дом с помощью профессионалов из фирмы Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz.

Искать компромисс между экологичностью и всевозможными современными удобствами очень легко, если делом занимаются настоящие специалисты. Гармония между двумя мирами была достигнута с помощью прекрасного вкуса и дизайнерских приемов.

Оригинальный фасад

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Двускатные крыши
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Несмотря на то, что мы находимся в полудикой березовой роще, речь пойдет не о сельском домике, а о деревенской резиденции в коттеджном стиле. Реконструкция этого дома касалась всех основных элементов и вывела комфорта и коммуникации на новый уровень. Дизайн интерьера был выполнен во французском стиле прованс.

Атмосфера реконструированного здания всегда необычна. С одной стороны, вы будто ощущаете его историю и все то, что происходило в нем до вас. А с другой, вы сами в настоящем моменте чувствуете величие именно этого времени и гордость за сохранение истории.

Парадный вход и столовая

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Планировка дома диктовалась уже имеющимися несущими стенами, поэтому получилась очень оригинальной. Столовой досталась уютная ниша с остеклением по обеим угловым стенам, очень светлая и привлекательная. Эта комната является главным местом для принятия гостей и располагается прямо возле входа в дом.

Парадный холл украшен оригинальной дверью в следующую комнату, которая была здесь еще со времен постройки самого дома, а значит — более 150 лет. Отделка пола в традиционную черно-белую «шахматку» добавляет интерьеру еще и классического лоска.

Кухня

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Кухня в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

На кухне, как и в некоторых других комнатах дома, для антуража были оставлены на виду потолочные балки. Бывший дымоход здесь переоборудован под вытяжку, а особенно рельефная керамическая плитка для фартука выглядит весьма оригинальной, под стать двери в холле. Белые традиционные фасады кухонного гарнитура в стиле прованс отлично подошли к небольшой, но хорошо освещенной комнате.

Гостиная

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

В этой комнате была сохранена и тщательно вычищена кирпичная стена. Белая мебель в стиле прованс отлично сочетается с большим, светлым помещением с белыми потолками и в теплой цветовой гамме.

Царство белого цвета

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Поднимаясь на верхний этаж, мы видим практически полностью белую отделку интерьера, которая создает почти эфемерную атмосферу. Это особенно заметно в небольшом коридоре, где за отсутствием предметов декора белизна кажется бесконечной.

Белый цвет — одно из лучших решений декора на мансарде, благодаря его умению визуально увеличивать даже самые маленькие комнаты. Делает он это в первую очередь благодаря освещению самых дальних и темных углов. Таким образом, самая плохо освещенная точка в интерьере становится на порядок светлее, что психологически ощущается как гораздо более светлая комната.

Ванная в стиле прованс

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Ванная комната в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Яркая ванная с использованием обоев с пионами выглядит одновременно и аристократично, и по деревенски. Такой эффект часто прослеживается во многих французских интерьерах, где используются хрустальные люстры, широкие рамы для зеркал и картин и такие элегантные вещи, как ванная на ножках.

Отдых в сельской местности

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Сад в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Старый колодец на участке оставлен нетронутым и даже специально дополнен каменной дорожкой для прогулок. Большая часть участка как раз и составляет открытое пространство с мощеными дорожками и тропинками, а невысокий забор не скрывает красивые виды на лес и дикие луга. Жить здесь — настоящая привилегия.

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