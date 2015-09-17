На что способен сарай

Каждый городской житель хоть раз задумывался о том, как хорошо было бы жить на природе в сельской местности, вдали от пробок и выхлопных газов. Сегодня мы покажем вам, как эта мечта осуществилась у одной семьи, которая купила и отреставрировала очень старый дом с помощью профессионалов из фирмы Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz.

Искать компромисс между экологичностью и всевозможными современными удобствами очень легко, если делом занимаются настоящие специалисты. Гармония между двумя мирами была достигнута с помощью прекрасного вкуса и дизайнерских приемов.