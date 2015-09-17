Современный интерьер: примеры из будущего

Современный интерьер для нас — это многофункциональность, минимализм, глянец и ощущение простора. К такому образу часто добавляется использование инновационных технологий и материалов, оригинальной мебели и сложно продуманной подсветки.

Мы собрали для вас фотографии всех комнат дома, оформленных в некоем эталонном современном стиле, и представляем их на вашу оценку.