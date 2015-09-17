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Современный интерьер: примеры из будущего

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Озеленение
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Современный интерьер для нас — это многофункциональность, минимализм, глянец и ощущение простора. К такому образу часто добавляется использование инновационных технологий и материалов, оригинальной мебели и сложно продуманной подсветки.

Мы собрали для вас фотографии всех комнат дома, оформленных в некоем эталонном современном стиле, и представляем их на вашу оценку.

Гостиная с мини-кухней

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Первый проект от студии Reis Ceramics выглядит предельно современно и стильно. Городской вариант современной гостиной, в которой расположена еще и мини-кухня, отлично подходит для урбанистического стиля жизни в вечной спешке и перекусах по дороге.

В этом интерьере минимализм сочетается с модным стилем лофт, окнами в пол и использованием интересной керамической мозаики для оформления стены… в гостиной! Какой креативный ход!

Кухня-столовая с перегородкой

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Даже в городских квартирах столовая все чаще становится самостоятельной зоной, а не просто уголком для завтрака. Отделяется она от кухни перегородкой, гипсокартоном, ширмой, экранами или декоративными стеллажами.

Столовая выглядит более парадной, нежели прежде, и даже на маленькой площади может быть очень богато украшенной, например, в современных стилях эклектика или гламурный шик.

Современное искусство и модные оттенки

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

Современное искусство (живопись, скульптуры и другие арт-объекты) определяют модные веяные в творческой богемной тусовке. Современный интерьер, сколь бы минималистичным он ни был, практически всегда содержат капельку креатива в лице предметов современного искусства.

Модные цвета 2015 года представлены такими богатыми оттенками как марсала, карамельный, изумрудный, синий преппи, сливовый. А также яркими цветами позитивного образа жизни: бирюзовым, морковным, апельсиновым, коралловым.

Популярны и пастельные оттенки, они тоже находятся на пике славы. Такие нежные цвета как мятный, желтый сорбет, небесно-голубой, банановый, жемчужный, льняной и бледный лайм являются абсолютными фаворитами в декоре.

Простор, солнечный свет и высокие потолки

Haus F , Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf Гостиная в стиле модерн
Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf

Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf
Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf
Tusch Architekten und Ingenieure Düsseldorf

Гостиная в современном интерьере все чаще является большим кубом, наполненным солнечным светом и свежим воздухом. Двусветное панорамное остекление, внутренние балконы и мансардные окна очень популярны в оформлении современных гостиных в коттеджах.

Современная кухня

Relooking intenso al profumo di onice., Gruppo Cactus Gruppo Cactus Кухня в стиле модерн
Gruppo Cactus

Gruppo Cactus
Gruppo Cactus
Gruppo Cactus

Современная кухня часто имеет один или два главных акцента, а не общую цветовую гамму с насыщенной палитрой. Например, в провансе используется вся пастельная гамма, а в кантри — все природные оттенки. На современной кухне есть четко установленные цвета для декора и дизайна, а оттенки различных предметов подбираются с особой тщательностью.

Ванная комната при спальне

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Расположение ванной комнаты (часто и гардеробной) прямо при спальне очень популярно в коттеджах. Иногда спальня становится даже целым комплексом, состоящим из коридора и гардеробной, самой спальни и зоны туалетного столика, а также ванной комнаты.

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Современная мебель для гостиной

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Озеленение
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Аналоги корпусной мебели для гостиной, включая советские «стенки» могут быть очень интересны для тех, кто хочет перемен. Модернизация деревянной мебели здесь происходит в связи с добавлением металлических элементов. Этот современный интерьер подчеркивает и гладкий пол, сделанный из больших каменных плиток, и оригинальные эклектичные кофейные столики.

Нестандартная подсветка светодиодами

Mieszkanie na Gocławiu, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza Ванная комната в стиле модерн
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

Интересная встроенная подсветка для потолков, пола и стен очень популярна в современном интерьере и может принимать грандиозные масштабы даже в маленьких городских квартирах.

Современный дизайн лестниц

apartament dwupoziomowy, ENDE marcin lewandowicz ENDE marcin lewandowicz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ENDE marcin lewandowicz

ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz

Лаконичность и минимализм в дизайне лестниц, а также модные материалы, такие как стекло, железо и различные виды пластика доминируют в данном сегменте дизайна интерьера.

Блеск металла

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa ГостинаяТабуреты и стулья
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Блеск металла в современном интерьере, в том числе мебели, сантехники, светильников, предметов декора и рабочих поверхностей все более заметен. Даже в детской и кабинете теперь можно встретить если не сами металлические предметы, то оттенки от дымчатого до железного.

Надеемся вам понравился наш мини-тур по современным тенденциям в дизайне интерьера!

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