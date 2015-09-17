Современный интерьер: примеры из будущего

Современный интерьер для нас — это многофункциональность, минимализм, глянец и ощущение простора. К такому образу часто добавляется использование инновационных технологий и материалов, оригинальной мебели и сложно продуманной подсветки.
Мы собрали для вас фотографии всех комнат дома, оформленных в некоем эталонном современном стиле, и представляем их на вашу оценку.
Первый проект от студии Reis Ceramics выглядит предельно современно и стильно. Городской вариант современной гостиной, в которой расположена еще и мини-кухня, отлично подходит для урбанистического стиля жизни в вечной спешке и перекусах по дороге.
В этом интерьере минимализм сочетается с модным стилем лофт, окнами в пол и использованием интересной керамической мозаики для оформления стены… в гостиной! Какой креативный ход!
Даже в городских квартирах столовая все чаще становится самостоятельной зоной, а не просто уголком для завтрака. Отделяется она от кухни перегородкой, гипсокартоном, ширмой, экранами или декоративными стеллажами.
Столовая выглядит более парадной, нежели прежде, и даже на маленькой площади может быть очень богато украшенной, например, в современных стилях эклектика или гламурный шик.
Современное искусство (живопись, скульптуры и другие арт-объекты) определяют модные веяные в творческой богемной тусовке. Современный интерьер, сколь бы минималистичным он ни был, практически всегда содержат капельку креатива в лице предметов современного искусства.
Модные цвета 2015 года представлены такими богатыми оттенками как марсала, карамельный, изумрудный, синий преппи, сливовый. А также яркими цветами позитивного образа жизни: бирюзовым, морковным, апельсиновым, коралловым.
Популярны и пастельные оттенки, они тоже находятся на пике славы. Такие нежные цвета как мятный, желтый сорбет, небесно-голубой, банановый, жемчужный, льняной и бледный лайм являются абсолютными фаворитами в декоре.
Гостиная в современном интерьере все чаще является большим кубом, наполненным солнечным светом и свежим воздухом. Двусветное панорамное остекление, внутренние балконы и мансардные окна очень популярны в оформлении современных гостиных в коттеджах.
Современная кухня часто имеет один или два главных акцента, а не общую цветовую гамму с насыщенной палитрой. Например, в провансе используется вся пастельная гамма, а в кантри — все природные оттенки. На современной кухне есть четко установленные цвета для декора и дизайна, а оттенки различных предметов подбираются с особой тщательностью.
Расположение ванной комнаты (часто и гардеробной) прямо при спальне очень популярно в коттеджах. Иногда спальня становится даже целым комплексом, состоящим из коридора и гардеробной, самой спальни и зоны туалетного столика, а также ванной комнаты.
Аналоги корпусной мебели для гостиной, включая советские «стенки» могут быть очень интересны для тех, кто хочет перемен. Модернизация деревянной мебели здесь происходит в связи с добавлением металлических элементов. Этот современный интерьер подчеркивает и гладкий пол, сделанный из больших каменных плиток, и оригинальные эклектичные кофейные столики.
Интересная встроенная подсветка для потолков, пола и стен очень популярна в современном интерьере и может принимать грандиозные масштабы даже в маленьких городских квартирах.
Лаконичность и минимализм в дизайне лестниц, а также модные материалы, такие как стекло, железо и различные виды пластика доминируют в данном сегменте дизайна интерьера.
Блеск металла в современном интерьере, в том числе мебели, сантехники, светильников, предметов декора и рабочих поверхностей все более заметен. Даже в детской и кабинете теперь можно встретить если не сами металлические предметы, то оттенки от дымчатого до железного.
Надеемся вам понравился наш мини-тур по современным тенденциям в дизайне интерьера!
Читайте далее:
— Идеи дизайна интерьера со всего мира;