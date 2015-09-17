Лофт по-испански

Дизайн интерьера в Барселоне — это всегда настоящее искусство, ведь даже сама атмосфера этого прекрасного испанского города настраивает на нужный лад. В этой статье мы познакомим вас с особенно стильным проектом лофта, оформленным в современном стиле

Подняться повыше, на последний этаж — всегда хорошая идея, если вы живете в центре густонаселенного города. В подарок к спокойствию вы получаете прекрасные пейзажи, иногда террасы на крыше и более чистый воздух.

Этот проект создан дизайн-студией Estudioitales для семьи, ведущей современный приморский образ жизни. Им нужно место как для нового проектора, так и для традиционной средиземноморской сиесты. Посмотрим, что из этого получилось?