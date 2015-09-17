Лофт по-испански

Дизайн интерьера в Барселоне — это всегда настоящее искусство, ведь даже сама атмосфера этого прекрасного испанского города настраивает на нужный лад. В этой статье мы познакомим вас с особенно стильным проектом лофта, оформленным в современном стиле
Подняться повыше, на последний этаж — всегда хорошая идея, если вы живете в центре густонаселенного города. В подарок к спокойствию вы получаете прекрасные пейзажи, иногда террасы на крыше и более чистый воздух.
Этот проект создан дизайн-студией Estudioitales для семьи, ведущей современный приморский образ жизни. Им нужно место как для нового проектора, так и для традиционной средиземноморской сиесты. Посмотрим, что из этого получилось?
Очень часто в современных квартирах наблюдается желание сделать кухню как можно более многофункциональной, но при этом общий образ интерьера может выпасть из виду. В этой же изысканно оформленной комнате множество модулей смотрятся так, как будто были созданы исключительно друг для друга.
Современный испанский минимализм всегда поражает гармонией всех элементов и теплым уютным настроением. Здесь, несмотря на обилие блеска металлов и простых линий, всегда чувствуется домашняя атмосфера любимого дома.
Гостиная комната в этом доме оформлена исключительно в белых тонах и лишь деревянный кофейный столик шоколадного оттенка выбивается из общей гаммы. Ощущение невесомости и легкости тоже очень важно для жаркого климата и позволяет с большим комфортом проводить летнее полуденное время в квартире.
Гостиная комната в данном случае предназначена в большинстве своем для просмотра TV и общения в кругу семьи, а гостей принимают в столовой или лаунж-зоне на балконе, речь о которой пойдет ниже.
Эта терраса с великолепным видом на старый город является одним из лучших уголков квартиры. Как можно больше пространства для размещения гостей удалось создать с помощью организации мест для сидения почти по всему периметру балкона, в форме неправильной буквы «П».
Оригинальный столик из строительного поддона — модный тренд как в Барселоне, так и во всей Испании — добавляет расслабляющую деревенскую атмосферу к богемному дизайну.
Кабинет на двоих был обязателен для семьи хозяев этой квартиры. Он был организован в одном из уголков общей комнаты, за кухней. Одно рабочее место с компьютером и второе для домашней работы из школы для ребенка. В целом здесь достаточно пространства для эффективной работы двух детей или взрослого и ребенка.
Коридор, ведущий в спальни, оформлен в смешанном стиле, где современные полупрозрачные стеклянные перегородки и натуральная древесина создают очень приятную обстановку. Это решение идеально подходит для создания визуальной ширины пространства в любом коридоре, когда белые стены добавляют простора, а теплое дерево задает направление движения.
Интерьер в светлых тонах с использованием натурального камня для мебели и отделки стен ждет нас в ванной комнате. А еще здесь можно удивиться зеркальному потолку и эффектной подсветке над встроенным сливом. Бетонная столешница создана в процессе ремонта и позволяет иметь действительно много места как для раковины, так и для аксессуаров
Изысканный испанский минимализм подойдет и для вашей квартиры, если вы хотите найти теплый, но лаконичный и современный вариант оформления интерьера. Обратите внимание на цветовую гамму подобных проектов, которая составлена из белых, серых, бежевых и теплых желтых оттенков.
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