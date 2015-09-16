Два лица одного коттеджа

Нам требуется 100 миллисекунд, чтобы составить первое впечатление о доме. Но мы-то знаем, что многие проекты преподносят нам такие сюрпризы, которых мы и не ждали! Этот — один из таких, он создан архитектурным бюро M67 Architekten из Германии.
Город Баден-Вюртемберг имеет типичные немецкие пригороды, которые местным так хочется разбавить дизайнерским подходом и инновационными идеями. Строительство этого дома было завершено в 2013 году и предназначалась для одной семьи, которая хотела жить в современном коттедже с комфортом.
Экстерьер этого дома выполнен в модном стиле модерн в серо-белой цветовой гамме. Благодаря склону участка планировка дома приобрела интересные формы. Гараж расположился в нижней части, тогда как главный дом — в верхней.
Дверь из светлого натурального дерева гармонирует с белым фасадом и встречает гостей естественным теплом древесины. При взгляде с улицы дом кажется закрытым для внешнего мира и достаточно скромным, но это впечатление не должно вводить в заблуждение.
Здесь перед нами предстает совершенно другой дом, выглядящий гораздо более современно. Панорамные окна дают огромное количество солнечного света и яркости в интерьерах и позволяют быть ближе к природе. К тому же снаружи остекление делает фасад дома модным и очень привлекательным на вид.
Обратите внимание и на то, что потолок цокольного этажа используется не только как опора первого этажа, но и для сооружения террасы возле дома. Здесь мощеная камнем площадка используется как вторая столовая и для принятия солнечных ванн.
Первый этаж дома имеет L-образную форму и используется в качестве объединенной гостиной, кухни и столовой. Обилие света в этой комнате просто поражает, а граница между домом и природой размыта настолько, насколько вообще возможно для данного стиля в архитектуре.
В дальнем углу комнаты — гостиная с домашним кинотеатром, а столовая обосновалась в огромном стеклянном кубе. Между столовой и кухней расположен большой кухонный остров в две ширины обычной рабочей поверхности, что дает возможность с удобством использовать его с обеих сторон.
В таких общественных зонах, как лестничные холлы и коридоры минимализм смотрится особенно аккуратно и гармонично. Чистота линий, игра солнечного света и остекления здесь изысканно подчеркивают узоры древесины.
Черно-белая ванная комната оформлена с помощью четких форм и прямых линий. Большое окно в пол при полном открывании становится прекрасным местом для наслаждения местными видами после горячей ванны.
Интересным элементом в этой комнате является встроенная в зеркало на стене сантехника, которая создает интересный визуальный эффект сюрреалистичности происходящего.
С заднего дворика вечером открывается прекрасный вид на этот коттедж, полный современного, а не исторического шарма. Наверху мы можем видеть спальню и детскую с общим просторным балконом с видом на сад.
На этом мы завершаем нашу прогулку по этому коттеджу, напоминая вам о том, что вы можете самостоятельно создать дом мечты, сохраняя все понравившееся вам идеи и фотографии в собственные Книги Идей одним кликом. Мы желаем вам вдохновения на пути поиска вашего идеального дома и интерьера!
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