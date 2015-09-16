Два лица одного коттеджа

Нам требуется 100 миллисекунд, чтобы составить первое впечатление о доме. Но мы-то знаем, что многие проекты преподносят нам такие сюрпризы, которых мы и не ждали! Этот — один из таких, он создан архитектурным бюро M67 Architekten из Германии.

Город Баден-Вюртемберг имеет типичные немецкие пригороды, которые местным так хочется разбавить дизайнерским подходом и инновационными идеями. Строительство этого дома было завершено в 2013 году и предназначалась для одной семьи, которая хотела жить в современном коттедже с комфортом.