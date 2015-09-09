Дом с необычной пристройкой

В сегодняшнем выпуске homify мы хотим представить вам удивительный дом, в котором дух прошлого встречается с настоящим. Увлекательный дизайн от студии Hall + Bednarczyk Architects сочетает в себе все преимущества природы и архитектуры двух совершенно разных эпох.

Позвольте себе быть очарованным сельской местностью и минималистичным интерьером одновременно! Мирный характер и современная простота вполне могут ужиться вместе, если с ними поработает профессионал.

Этот проект воплощен в старинном каменном английском доме, окруженном идиллическим пейзажем британской глубинки. Картинка, как из сказки про Робина Гуда!