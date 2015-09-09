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Дом с необычной пристройкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
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В сегодняшнем выпуске homify мы хотим представить вам удивительный дом, в котором дух прошлого встречается с настоящим. Увлекательный дизайн от студии Hall + Bednarczyk Architects сочетает в себе все преимущества природы и архитектуры двух совершенно разных эпох.

Позвольте себе быть очарованным сельской местностью и минималистичным интерьером одновременно! Мирный характер и современная простота вполне могут ужиться вместе, если с ними поработает профессионал.

Этот проект воплощен в старинном каменном английском доме, окруженном идиллическим пейзажем британской глубинки. Картинка, как из сказки про Робина Гуда!

English dream

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле кантри
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Мы уже говорили с вами об американской мечте, о современной русской и даже о корейской, а английская строится на небольшом домике с мансардой и аккуратным садом где-нибудь в красивом и приятном месте.

Двор с первого взгляда завораживает своей естественностью и английской эстетикой. Низкие каменные стены играют роль забора и делят пространство на зоны подъезда и прогулок. Вместо асфальта или популярного в этой местности булыжника дизайнеры решили остановиться на использовании гравия для дорог из-за преимуществ его внешнего вида.

Еще один элемент, который делает двор уютным — это сам сад. Клумбы, деревья и контейнерные растения. Плющ на заднем дворике увивает каменные стены, а деревья не только дают спасительную тень в жару, но и обеспечивают приватность.

В гармонии с природой

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Исключительный характер этого проекта строится в первую очередь на невмешательстве. Все, что возможно было оставить в архитектуре и природе в натуральном виде, было не тронуто.

Для удобства хозяев на участке был построен гараж из местных пород дерева и оборудована терраса со стеклянными дверьми прямо у столовой в главном доме.

Большая часть участка оставлена для организации газона для прогулок, а по периметру он окружен уже имевшимися древесными насаждениями. На заднем плане на фотографии — небольшой холм с хвойными посадками, которых не мало в данном регионе. Они обеспечивают прекрасный микроклимат и оздоровительную атмосферу во всем поселении.

Терраса

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Дизайнеры изменили интерьер старого дома в соответствии с последними тенденциями, используя стиль минимализм. Благодаря панорамному остеклению внутри дома, интерьеры хорошо освещены, а вот старые окна пропускали слишком мало света.

Обратите внимание, как хорошо гармонируют с оригинальными и брутальными старыми стенами новые окна в толстых черных рамах. В таком приеме не чувствуется ни капли дисгармонии, хотя два материала отделяет друг от друга более века в строительстве.

Кухня и столовая

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Кухня в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Кухня в этом доме представлена гарнитуром из трех главных модулей — рабочей поверхности, кухонного острова и мест для хранения от пола до потолка. Для хозяйки и для всех домашних и гостей получается очень удобная и многофункциональная зона.

Спальня в белых тонах

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Спальня в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Темно-коричневый дубовый пол визуально является опорой всего помещения, которое в целом из-за белой отделки и резкого ската крыши кажется буквально рвущимся в небеса. Эту особенность использовали для организации хранения в комнате. А за этими модулями прячется ванная комната

Приватный уголок

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Рабочий кабинет в стиле кантри
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Еще одним интересным местом в этом проекте стал уголок для чтения в новом здании гаража. Здесь можно уединиться со своими мыслями, почитать книгу или послушать любимую музыку. Красивый вид на газон и лес позволяет даже помедитировать и набраться сил для новых подвигов.

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