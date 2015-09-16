В ритме городской жизни

Когда хочется сделать из собственной квартиры маленький оазис спокойствия и мира, перед каждым из нас встают совершенно разные картины. Кто-то представляет уютный стиль кантри, а кто-то мечтает о светлым стенах и минимуме декора и отвлекающих деталей. Сегодня специально для последней группы мы публикуем интересный проект дизайна городской квартиры от студии URBANA 15, который понравится всем любителям минимализма.
В основе концепции данного стиля лежит стремление к простоте и эстетике чистых линий и цветов. В принципе, в минимализме очень редко используются цветовые акценты, этнические элементы или что-либо особенно заметное для глаза. Исключение составляет вечерняя подсветка, позволяющая взглянуть на свою квартиру по-новому с наступлением вечера.
Этот проект является эталонным представителем современного городского минимализма. В период жесткой урбанизации этот стиль становится все более и более популярным, ведь он освобождает жителей и от отвлечения на украшения, и от эмоциональных реакций по поводу того или иного цвета или предмета искусства.
Такой подход к дизайну понравится не всем, но для некоторых он является просто спасением в условиях жизни мегаполиса. Нейтральные оттенки прямо с порога помогают вам забыть обо всем на свете — заботах, списке дел и покупок. Стоит лишь посмотреть на легкий интерьер, как сразу начинает казаться, что в мире на самом деле все просто, и лишь мы сами усложняем себе многие моменты.
Это зона создана специально для отдыха — с чашкой чая, книгой или любопытным взором на окружающий мир. Пока под ногами живет своей жизнью бурлящий город, можно спокойно наблюдать за людьми, машинами и птицами, а также прекрасной архитектурой центра города.
Элегантная столовая дает возможность позвать в гости целую компанию, устроить домашнюю вечеринку, деловую встречу или коктейль-пати. В итоге главными в этом интерьере становятся персонажи — люди, их характеры и разговоры, дети, домашние животные и то, что происходит именно в данный момент.
Этой столовой не хватает только нескольких лиц, обсуждающих любимые блюда и сорта вина, наслаждающихся в полной мере тихим оазисом посреди шумного города.
Минимализм на небольшой площади может становиться особенно лаконичным и уютным. Так, в этой гостиной при помощи мягкой мебели простые линии и нейтральные цвета создали привлекательный ансамбль для отдыха.
Панорамное остекление, столь приятное для отдыха и созерцания, благодаря римским шторам, не мешает просмотру кинофильмов даже в обеденное время.
Чаще всего мебель для хранения в стиле минимализм практически незаметна, и лишь некоторые модули с символичным декором привлекают внимание.
Минималистичная кухня полностью направлена на удобство и комфорт хозяйки при приготовлении пищи. Дальняя зона оставлена под хранение, а ближняя является непосредственно зоной готовки.
Небольшая лоджия при кухне приглашает отдохнуть, пока в духовке запекается яблочный пирог или варится паста. В удобном кресле-качалке вы можете с комфортом провести здесь четверть часа несколько раз в течение дня.
Этот интерьер может похвастаться огромным количеством незаметных мест для хранения, которые позволяют максимально эффективно использовать всю площадь спальни.
Детская комната — самая яркая из всех, она оформлена в стиле модерн с использованием ярких элементов. Декор стен в виде дымчатых облаков создает интересный эффект рельефности стен.
Еще одна детская для второго ребенка декорирована в похожем стиле, но с использованием другой мебели. Очень важно все же покупать детям разные предметы, одежду и аксессуары, чтобы мотивировать их оригинальность.
На этом мы заканчиваем наш тур по минималистичной квартире и надеемся, что он вам понравился. Если у вас есть желание, вы можете ниже оставить комментарий со своей собственной оценкой проекта.
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