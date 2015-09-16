В ритме городской жизни

Когда хочется сделать из собственной квартиры маленький оазис спокойствия и мира, перед каждым из нас встают совершенно разные картины. Кто-то представляет уютный стиль кантри, а кто-то мечтает о светлым стенах и минимуме декора и отвлекающих деталей. Сегодня специально для последней группы мы публикуем интересный проект дизайна городской квартиры от студии URBANA 15, который понравится всем любителям минимализма.

В основе концепции данного стиля лежит стремление к простоте и эстетике чистых линий и цветов. В принципе, в минимализме очень редко используются цветовые акценты, этнические элементы или что-либо особенно заметное для глаза. Исключение составляет вечерняя подсветка, позволяющая взглянуть на свою квартиру по-новому с наступлением вечера.