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В ритме городской жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Столовая комната в стиле модерн
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Когда хочется сделать из собственной квартиры маленький оазис спокойствия и мира, перед каждым из нас встают совершенно разные картины. Кто-то представляет уютный стиль кантри, а кто-то мечтает о светлым стенах и минимуме декора и отвлекающих деталей. Сегодня специально для последней группы мы публикуем интересный проект дизайна городской квартиры от студии URBANA 15, который понравится всем любителям минимализма.

В основе концепции данного стиля лежит стремление к простоте и эстетике чистых линий и цветов. В принципе, в минимализме очень редко используются цветовые акценты, этнические элементы или что-либо особенно заметное для глаза. Исключение составляет вечерняя подсветка, позволяющая взглянуть на свою квартиру по-новому с наступлением вечера.

Чистый минимализм

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Столовая комната в стиле модерн
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Этот проект является эталонным представителем современного городского минимализма. В период жесткой урбанизации этот стиль становится все более и более популярным, ведь он освобождает жителей и от отвлечения на украшения, и от эмоциональных реакций по поводу того или иного цвета или предмета искусства.

Такой подход к дизайну понравится не всем, но для некоторых он является просто спасением в условиях жизни мегаполиса. Нейтральные оттенки прямо с порога помогают вам забыть обо всем на свете — заботах, списке дел и покупок. Стоит лишь посмотреть на легкий интерьер, как сразу начинает казаться, что в мире на самом деле все просто, и лишь мы сами усложняем себе многие моменты.

Уголок с панорамным видом на город

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Гостиная в стиле модерн
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Это зона создана специально для отдыха — с чашкой чая, книгой или любопытным взором на окружающий мир. Пока под ногами живет своей жизнью бурлящий город, можно спокойно наблюдать за людьми, машинами и птицами, а также прекрасной архитектурой центра города.

Столовая монохром

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Столовая комната в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Элегантная столовая дает возможность позвать в гости целую компанию, устроить домашнюю вечеринку, деловую встречу или коктейль-пати. В итоге главными в этом интерьере становятся персонажи — люди, их характеры и разговоры, дети, домашние животные и то, что происходит именно в данный момент.

Этой столовой не хватает только нескольких лиц, обсуждающих любимые блюда и сорта вина, наслаждающихся в полной мере тихим оазисом посреди шумного города.

Уютная гостиная

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Гостиные в эклектичном стиле
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Минимализм на небольшой площади может становиться особенно лаконичным и уютным. Так, в этой гостиной при помощи мягкой мебели простые линии и нейтральные цвета создали привлекательный ансамбль для отдыха.

Панорамное остекление, столь приятное для отдыха и созерцания, благодаря римским шторам, не мешает просмотру кинофильмов даже в обеденное время.

Мебель для хранения в стиле минимализм

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Гостиная в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Чаще всего мебель для хранения в стиле минимализм практически незаметна, и лишь некоторые модули с символичным декором привлекают внимание.

Кухня

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Минималистичная кухня полностью направлена на удобство и комфорт хозяйки при приготовлении пищи. Дальняя зона оставлена под хранение, а ближняя является непосредственно зоной готовки.

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Лоджия

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Небольшая лоджия при кухне приглашает отдохнуть, пока в духовке запекается яблочный пирог или варится паста. В удобном кресле-качалке вы можете с комфортом провести здесь четверть часа несколько раз в течение дня.

Спальня

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Спальня в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Этот интерьер может похвастаться огромным количеством незаметных мест для хранения, которые позволяют максимально эффективно использовать всю площадь спальни.

Детская

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Детская комнатa в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Детская комната — самая яркая из всех, она оформлена в стиле модерн с использованием ярких элементов. Декор стен в виде дымчатых облаков создает интересный эффект рельефности стен.

Вторая детская

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Детская комнатa в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Еще одна детская для второго ребенка декорирована в похожем стиле, но с использованием другой мебели. Очень важно все же покупать детям разные предметы, одежду и аксессуары, чтобы мотивировать их оригинальность.

На этом мы заканчиваем наш тур по минималистичной квартире и надеемся, что он вам понравился. Если у вас есть желание, вы можете ниже оставить комментарий со своей собственной оценкой проекта. 

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А вам интересны квартиры, оформленные в стиле минимализм?

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