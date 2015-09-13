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Деревянная веранда: идеи и советы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects Балкон, веранда и терраса
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Сам термин «веранда» был введен на Средиземноморье еще в далеком пятнадцатом веке. Вероятно, это название пришло сюда из Индии, куда ходили европейские торговые корабли. В индийском языке было слово «Varanda», которое означало присутствие множества галерей и крытых проходов, окружающих дом.

На Средиземноморье вариант веранды приобрел собственное значение. К уже построенным домам или новым строением пристраивалась небольшая открытая площадка. Она могла иметь общий с домом фундамент или существовать отдельно, на менее глубоком фундаменте.

Эти конструкции чаще всего одной или двумя стенами прилегали к внешней стене дома, а остальная часть была выстроена из дерева или камня, но выше пояса была открыта и не застеклена. Еще у веранды всегда был навес от солнца, а сама она служила в первую очередь для приема гостей и располагалась со стороны улицы. Теперь веранда может быть с любой стороны, а из-за урбанизации все чаще находится с противоположной, на внутреннем дворике, где тише и воздух чище. В течение нескольких веков веранды становились все более популярны на Средиземноморье и стали частью традиционного местного пейзажа.

Греческий островной

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO Наклонные крыши
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

Бело-синюю цветовую гамму, типичную для греческих островов, повторяют многие страны в дизайне веранд, чтобы добиться хотя бы десятой доли той легкости, что присутствует в атмосфере Крита или Санторини. Проект от Giuseppina PIZZO & Roberto RASPANTI Architetti действительно получился очень светлым, а в его дизайне использовался лишь белый цвет.

В островной Греции веранды окрашивались в белый, под цвет всех домов на улице, во Франции они могли быть голубыми или розовыми, а в Италии и Испании чаще всего имели теплые охристые оттенки.

В Северную и Южную Америку веранды принесли как традицию европейские колонисты, а в колониальной Африке и Австралии веранды являются неотъемлемой частью европейского дома. Сейчас существует огромное количество типов веранд — от маленьких, где помещается лишь столик со стульями, до огромных, например, фермерских американских, которые опоясывают дом с четырех сторон.

На одном уровне с домом

appartamento 4° piano provincia di Caserta, studiozero studiozero Балкон, веранда и террасаМебель
studiozero

studiozero
studiozero
studiozero

Деревянная веранда может стать и продолжением дома, если заранее заложить ее в ваш проект коттеджа. Лучше всего продолжать ею такие комнаты, как столовая, гостиная или кухня, а с помощью дизайна объединить в одно целое цветовой гаммой или одинаковыми материалами отделки.

В принципе, любому дому нужна веранда. Это не только дополнительная гостиная и столовая, но и место для игр детей, а иногда и кабинет, уголок для чтения и рабочая мастерская. Здесь можно устроить красивый сад из контейнерных растений, повесить гамак, устроить детям мягкий уголок или даже дополнить ее летней кухней или барбекю.

Даже в горах

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Веранда подходит и для холодного или горного климата, просто ее использование сводится к теплому сезону. Любая веранда заметно меняет атмосферу всего строения, поэтому, если вы стремитесь сделать свой дом или коттедж летним и праздничным, мы советуем вам не обходить стороной данную традицию.

Кстати, только в холодном или влажном климате для веранды используется панорамное остекление, столь популярное в России, на Украине и в Белоруссии. В Индии, например, стекла могут отодвигаться или даже полностью открываются при необходимости, а в Германии окна-слайдеры позволяют открыть большую частью остекления внешнему миру и сделать сами окна практически незаметными.

Веранда-сад

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Балкон и терраса в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Веранда может стать вашим личным садом, где можно на лето разместить все домашние растения.

Смотрите также статью по теме о проекте «Дом в стиле релакс».

Веранда на крыше

Maisonnette Apollobuurt Amsterdam , Hoope Plevier Architecten Hoope Plevier Architecten Балкон и терраса в стиле модерн
Hoope Plevier Architecten

Hoope Plevier Architecten
Hoope Plevier Architecten
Hoope Plevier Architecten

Крыша этого замечательного здания в популярном районе Рима Монти имеет деревянное мощение и патио. Затенение гарантируется тростниковыми ковриками, а небольшая печка подходит как для обогрева ночью, так и для подрумянивания зефира.

Веранда, которая не боится холода

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Эта веранда имеет типичный нордический характер и не боится холода. Пуфы легко убираются в помещение при дожде или на зиму, а кухня изготовлена из материала, пригодного к перепадам температур.

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Веранда в стиле рустик

ogni cosa ha una sua memoria. proposte di arredo in stile .."mémoire", mémoire mémoire Балконы и веранды в эклектичном стиле
mémoire

mémoire
mémoire
mémoire

Использование таких материалов как дерево (в том числе грубо отесанное), бамбук, ротанг и глина сделает вашу веранду более деревенской, даже если дом находится в центре города.

Даже на маленькой площади

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Маленькая и многофункциональная веранда — это не мечта, а уже реальность! Посмотрите, как на этой под навесом уместилась кухня и столовая зона и даже осталось пространство для шезлонгов или игр детей.

Отдохните на крыше

CASA DIBERNARDO-VEGNA, FZArch FZArch Балкон и терраса в стиле модерн
FZArch

FZArch
FZArch
FZArch

Если ваш дом имеет общественную крышу или широкий балкон, здесь тоже можно оборудовать зону отдыха.

Изысканная легкость

House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects Балкон, веранда и терраса
MFA Architects

House for Holidays, 2009

MFA Architects
MFA Architects
MFA Architects

Белый цвет является главным фаворитом в деле украшения веранды. К нему можно добавить самые различные элементы — этнические, яркие оттенки или даже самодельные предметы декора.

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