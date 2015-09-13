Деревянная веранда: идеи и советы

Сам термин «веранда» был введен на Средиземноморье еще в далеком пятнадцатом веке. Вероятно, это название пришло сюда из Индии, куда ходили европейские торговые корабли. В индийском языке было слово «Varanda», которое означало присутствие множества галерей и крытых проходов, окружающих дом.
На Средиземноморье вариант веранды приобрел собственное значение. К уже построенным домам или новым строением пристраивалась небольшая открытая площадка. Она могла иметь общий с домом фундамент или существовать отдельно, на менее глубоком фундаменте.
Эти конструкции чаще всего одной или двумя стенами прилегали к внешней стене дома, а остальная часть была выстроена из дерева или камня, но выше пояса была открыта и не застеклена. Еще у веранды всегда был навес от солнца, а сама она служила в первую очередь для приема гостей и располагалась со стороны улицы. Теперь веранда может быть с любой стороны, а из-за урбанизации все чаще находится с противоположной, на внутреннем дворике, где тише и воздух чище. В течение нескольких веков веранды становились все более популярны на Средиземноморье и стали частью традиционного местного пейзажа.
Бело-синюю цветовую гамму, типичную для греческих островов, повторяют многие страны в дизайне веранд, чтобы добиться хотя бы десятой доли той легкости, что присутствует в атмосфере Крита или Санторини. Проект от Giuseppina PIZZO & Roberto RASPANTI Architetti действительно получился очень светлым, а в его дизайне использовался лишь белый цвет.
В островной Греции веранды окрашивались в белый, под цвет всех домов на улице, во Франции они могли быть голубыми или розовыми, а в Италии и Испании чаще всего имели теплые охристые оттенки.
В Северную и Южную Америку веранды принесли как традицию европейские колонисты, а в колониальной Африке и Австралии веранды являются неотъемлемой частью европейского дома. Сейчас существует огромное количество типов веранд — от маленьких, где помещается лишь столик со стульями, до огромных, например, фермерских американских, которые опоясывают дом с четырех сторон.
Деревянная веранда может стать и продолжением дома, если заранее заложить ее в ваш проект коттеджа. Лучше всего продолжать ею такие комнаты, как столовая, гостиная или кухня, а с помощью дизайна объединить в одно целое цветовой гаммой или одинаковыми материалами отделки.
В принципе, любому дому нужна веранда. Это не только дополнительная гостиная и столовая, но и место для игр детей, а иногда и кабинет, уголок для чтения и рабочая мастерская. Здесь можно устроить красивый сад из контейнерных растений, повесить гамак, устроить детям мягкий уголок или даже дополнить ее летней кухней или барбекю.
Веранда подходит и для холодного или горного климата, просто ее использование сводится к теплому сезону. Любая веранда заметно меняет атмосферу всего строения, поэтому, если вы стремитесь сделать свой дом или коттедж летним и праздничным, мы советуем вам не обходить стороной данную традицию.
Кстати, только в холодном или влажном климате для веранды используется панорамное остекление, столь популярное в России, на Украине и в Белоруссии. В Индии, например, стекла могут отодвигаться или даже полностью открываются при необходимости, а в Германии окна-слайдеры позволяют открыть большую частью остекления внешнему миру и сделать сами окна практически незаметными.
Крыша этого замечательного здания в популярном районе Рима Монти имеет деревянное мощение и патио. Затенение гарантируется тростниковыми ковриками, а небольшая печка подходит как для обогрева ночью, так и для подрумянивания зефира.
Эта веранда имеет типичный нордический характер и не боится холода. Пуфы легко убираются в помещение при дожде или на зиму, а кухня изготовлена из материала, пригодного к перепадам температур.
Использование таких материалов как дерево (в том числе грубо отесанное), бамбук, ротанг и глина сделает вашу веранду более деревенской, даже если дом находится в центре города.
Маленькая и многофункциональная веранда — это не мечта, а уже реальность! Посмотрите, как на этой под навесом уместилась кухня и столовая зона и даже осталось пространство для шезлонгов или игр детей.
Если ваш дом имеет общественную крышу или широкий балкон, здесь тоже можно оборудовать зону отдыха.
Белый цвет является главным фаворитом в деле украшения веранды. К нему можно добавить самые различные элементы — этнические, яркие оттенки или даже самодельные предметы декора.