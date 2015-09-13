Деревянная веранда: идеи и советы

Сам термин «веранда» был введен на Средиземноморье еще в далеком пятнадцатом веке. Вероятно, это название пришло сюда из Индии, куда ходили европейские торговые корабли. В индийском языке было слово «Varanda», которое означало присутствие множества галерей и крытых проходов, окружающих дом.

На Средиземноморье вариант веранды приобрел собственное значение. К уже построенным домам или новым строением пристраивалась небольшая открытая площадка. Она могла иметь общий с домом фундамент или существовать отдельно, на менее глубоком фундаменте.

Эти конструкции чаще всего одной или двумя стенами прилегали к внешней стене дома, а остальная часть была выстроена из дерева или камня, но выше пояса была открыта и не застеклена. Еще у веранды всегда был навес от солнца, а сама она служила в первую очередь для приема гостей и располагалась со стороны улицы. Теперь веранда может быть с любой стороны, а из-за урбанизации все чаще находится с противоположной, на внутреннем дворике, где тише и воздух чище. В течение нескольких веков веранды становились все более популярны на Средиземноморье и стали частью традиционного местного пейзажа.