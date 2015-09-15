Эко-дом для семьи с детьми

Мода на двуликие дома — закрытые по отношению к общественности и открытые в сторону природы — все больше и больше влияет на современную архитектуру. Так, новый проект эко-дома для одной семьи с детьми от студии Nobuyuki Nagahama Architect подхватывает данный тренд и показывает нам еще один прекрасный вариант подобного коттеджа.

Этот проект также порадует вас интересной кухней-столовой, перепадами на пол-уровня в главных комнатах дома и атмосферой тихого семейного счастья.