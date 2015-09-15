Эко-дом для семьи с детьми

Мода на двуликие дома — закрытые по отношению к общественности и открытые в сторону природы — все больше и больше влияет на современную архитектуру. Так, новый проект эко-дома для одной семьи с детьми от студии Nobuyuki Nagahama Architect подхватывает данный тренд и показывает нам еще один прекрасный вариант подобного коттеджа.
Этот проект также порадует вас интересной кухней-столовой, перепадами на пол-уровня в главных комнатах дома и атмосферой тихого семейного счастья.
Во-первых, он закрыт от посторонних глаз. Парадный фасад, который в прошлом максимально украшали, чтобы привлечь внимание прохожих, становится минималистичным. В его оформлении — простые материалы, нейтральный цвета, узкие или совсем маленькие окна в умеренном количестве.
С другой стороны, в меру возможностей маленького участка он открыт природе, солнечному свету и свежем воздуху. Для этого оборудуются современные зеленые зоны, которые на столь узком участке становятся внутренними двориками с мощением и световыми просветами. Здесь можно насладиться погожим деньком в тени или наблюдать за тем, как закат окрашивает ваш дом в разные цвета — от оранжевого до розового.
В условиях перенаселения Кореи и в согласии с местными традициями интерьеры домов в этой стране чаще всего имеют минималистичный вид. Небольшие комнаты, тем не менее, весьма многофункциональны и на первом этаже часто представляют собой одну единую жилую зону или две большие комнаты. Многие гостиные имеют двусветное освещение и внутренние балконы, которые используются как игровые комнаты для детей, как и в этом проекте.
Кабинет в этом доме устроен прямо в гостиной, в небольшом уголке у окна. Здесь очень много света, а сама комната оснащена кондиционером для комфортной работы и учебы. В окружении натуральных материалов и солнечного света работается всегда комфортнее и легче.
Но главной комнатой этого дома является кухня-столовая, которая находится в этом же помещение, но на пол-уровня ниже. Такой интересный ход делает даже минимализм очень интересным стилем, которым хочется любоваться.
Такое общее помещение является национальной особенностью корейского дома, как представителя стиля восточный минимализм. Именно из данной традиции в нам пришли открытые планировки, лаконичность линий, почти полное отсутствие декора и, в самые последние годы, стремление к экологичности и максимальное использование древесины в интерьере.
Ступени, расположенные между кабинетом и столовой, являются также и стеллажами для книг, а кухня оформлена в небольшую нишу и имеет узкий кухонный остров, как часть всего гарнитура.
Сама кухня очень функциональна и имеет множество трансформируемых модулей. Размер каждой полочки точно учтен под конкретные бытовые приборы и вещи, а многочисленные корзинки и контейнеры облегчают организацию хранения.
Ванная комната находится сбоку, в одном из углов здания на втором этаже. Так появилась возможность создать в ней выход на собственную приватную террасу для особенно расслабляющей атмосферы. Теперь теплым днем можно выйти на солнышко позагорать во время принятия водных процедур. От улицы терраса отделена деревянным экраном.
Сама ванная имеет окна как в сторону, так и на улицу, но последнее расположено так высоко, что не нарушает приватности, а лишь освещает помещение.
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