Дом для трех поколений

Интересный проект для семейной пары с детьми, вместе с которыми живет еще и бабушка, представляет нам архитектурное бюро KDDH Architects. Оригинальный подход к планировке самого здания позволяет создать дом «три в одном» для всех поколений и обеспечить приватность каждому члену семьи.

Сам дом построен в пригородном районе среди лесистых холмов в небольшой долине и оформлен в современном стиле модерн. Несмотря на сельские пейзажи вокруг, хозяева хотели создать для себя современный образ жизни с полным комплектом благ цивилизации и большой площадью самого коттеджа.