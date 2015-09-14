Дом для трех поколений

Интересный проект для семейной пары с детьми, вместе с которыми живет еще и бабушка, представляет нам архитектурное бюро KDDH Architects. Оригинальный подход к планировке самого здания позволяет создать дом «три в одном» для всех поколений и обеспечить приватность каждому члену семьи.
Сам дом построен в пригородном районе среди лесистых холмов в небольшой долине и оформлен в современном стиле модерн. Несмотря на сельские пейзажи вокруг, хозяева хотели создать для себя современный образ жизни с полным комплектом благ цивилизации и большой площадью самого коттеджа.
Архитекторы спроектировали дом в виде трехмерной массы, выступающей ко всем четырем сторонам света. Так, обычный куб стал нестандартным, но при этом идеальным решением для зонирования приватных зон для членов семьи.
Спальни расположены как можно дальше друг от друга и соединены холлами, коридорами и лестницами. Балконы созданы максимально приватные, чтобы не было видно соседний.
Маленькие окна для ванных комнат дают возможность создать чередование спален и ванных комнат таким образом, чтобы еще дальше отдалить приватные зоны друг от друга.
А еще при доме существует веранда и терраса, позволяющие отдыхать и проводить время с семьей или компанией друзей на свежем воздухе. Такие дополнительные зоны существенно увеличивают площадь дома в летнее время, поэтому мы не советуем на них экономить.
Экстерьер дома оформлен в белом цвете с использованием окон и дверей различного формата. Вкупе с нестандартной формой и планировкой это разнообразит статичные фасады, но так, чтобы не привлекать излишнее внимание прохожих.
Гостиная находится в центре всего проекта на среднем этаже и почти равноудалена от всех спален. Эта гостиная чаще всего используется для просмотра TV детьми и бабушкой, тогда как место для принятия гостей находится в другом блоке возле кухни.
В этой комнате высота потолков выше, чем в остальных, что позволяет организовать двусветное освещение и иметь достаточную высоту для удобной и не крутой лестницы.
Спальня самого старшего члена семьи для удобства передвижения расположена на расстоянии одного лестничного пролета от общественных зон. Также здесь находится личный санузел, а сама комната имеет площадь более 14 квадратных метров.
В спальне бабушки есть и дополнительный TV для личного просмотра, а дуэт из большого шкафа-купе и высокого комода является главным местом хранения в комнате.
Этот холл с собственным балконом примыкает к спальне бабушки и санузлу. Просторное помещение позволяет разминуться двум членам семьи и с комфортом использовать коридор даже большой семье.
При проектировании дома для нескольких поколений или просто многодетной семьи очень важно в первую очередь учитывать именно широкие коридоры при лестничных проходах, сами лестницы, достаточное место при каждом санузле и в прихожей. Очень важна и безопасность каждого элемента — прочные перила, не скользкие покрытия пола и лестничных ступеней, а также хорошая освещенность самой лестницы для лиц пожилого возраста.
Выше по лестнице находится приватная зона семейной пары, там есть ванная комната и еще один балкон. Детские — на первом этаже, в отдельном крыле. Таким образом все зоны дома разделены с учетом возраста, а не просто на приватную и общественную.
Весь дом выполнен по полностью эксклюзивному проекту, который способен создать и для вашей семьи опытный архитектор. Если вы хотите устроить в своем коттедже подобное разделение зон для каждого поколения, просто проконсультируйтесь с профессионалом и расскажите ему ваши идеи.
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