Из старого дома в модный таунхаус

Стиль винтаж, когда старые вещи получают вторую жизнь, становится все более модным во всех сферах современной жизни — в одежде, мебели и даже архитектуре. Реконструкции обычно особо впечатляют тех, кто и сам подумывал, проходя по старым улочкам собственного города, о том, как хорошо было бы восстановить некоторые из исторических зданий. Если вы, как и homify, интересуетесь подобными проектами, посмотрите на новую работу от специалистов из Atelier D’architecture Pilon & Georges.

Старый дом, зажатый другими зданиями на маленькой улице, был давно заброшен. Хорошая внутренняя площадь не использовалась, а инженерные коммуникации нуждались в полной замене. Семья, купившая его, хотела превратить его в современное и стильное здание, которое бы отражало их образ жизни. Так в городе Тулуза, Франция, был спасен один дом за один раз.