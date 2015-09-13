Из старого дома в модный таунхаус

Стиль винтаж, когда старые вещи получают вторую жизнь, становится все более модным во всех сферах современной жизни — в одежде, мебели и даже архитектуре. Реконструкции обычно особо впечатляют тех, кто и сам подумывал, проходя по старым улочкам собственного города, о том, как хорошо было бы восстановить некоторые из исторических зданий. Если вы, как и homify, интересуетесь подобными проектами, посмотрите на новую работу от специалистов из Atelier D’architecture Pilon & Georges.
Старый дом, зажатый другими зданиями на маленькой улице, был давно заброшен. Хорошая внутренняя площадь не использовалась, а инженерные коммуникации нуждались в полной замене. Семья, купившая его, хотела превратить его в современное и стильное здание, которое бы отражало их образ жизни. Так в городе Тулуза, Франция, был спасен один дом за один раз.
Выцветшие цвета старых оконных рам и стен создавали унылую атмосферу неуютного дома. Теперь из сада открывается совсем другая перспектива! К фасаду были добавлены новые окна, балкон сохранен и оставлен открытым, а во дворе разместился маленький садик в стиле релакс.
Благодаря небольшой террасе, доступной через стеклянную дверь, в сад можно выйти с большим комфортом, практически не замечая перемены. Учитывая изменения в материалах и цвете наружных стен, теперь этот дом выглядит, как совершенно новый.
Все окна и двери были заменены и с парадной стороны здания. Стены были заново оштукатурены так, чтобы не привлекать внимание многочисленных прохожих, а гараж получил новые ворота.
Смесь простых линий и нейтральных цветов с маленьким садиком выглядит очень привлекательно. Здесь можно жить двойной жизнью — городской и деревенской одновременно, меняя приоритеты, например, на выходные.
Сад создавался и с учетом того, что семья не хотела тратить много времени на его поддержание, поэтому выбирались приемы, которые помогут растениям жить в содружестве самостоятельно.
Складная дверь — очень модный и оригинальный ход в дизайне, который все чаще применяется для выхода на террасу или веранду. Дело в том, что если стена комнаты очень узкая, у вас не получится открыть традиционные двери-слайдеры так, чтобы абсолютно весь проем был пустым. Складная же позволяет при любых габаритах открыть столовую или гостиную природе с максимальным эффектом.
На террасе можно обедать, играть маленьким детям, проводить домашние праздники и принимать гостей к ужину. Такое дополнение пригодится любому дому или таунхаусу, а его многофункциональность поразит вас при эксплуатации.
Зеленые насаждение в саду стараются скрыть присутствие забора на столь узком городском участке таунхауса, а сами открытые двери обеспечивают отличную вентиляцию в жаркие летние дни.
Массивные черные рамы двери отлично подходят к современной обстановке самого дома и дополняют ощущение минимализма в саду.
На втором углу дома, который также обращен к саду, в комнате не было окна на эту сторону участка. Архитекторы использовали специальную опорную конструкцию, чтобы добиться панорамного остекления кухни, которое весьма нестандартно заходит на угол дома без прерываний. Внутри комнаты, теперь полностью залитой светом, буквой «П» расположился гарнитур.
Слева — узкие дополнительные фасады гарнитура и рабочие столешницы, а у окна и справа находятся основные места для готовки. Из всех окон кухни видна зелень, сад с ландшафтным дизайном, цветы и деревья на других участках, что дарит приятное настроение хозяйке.
В интерьере всего дома дизайнером было использовано несколько приемов, связанных с контрастными цветами. Белый и черный, по традиции, соперничают за главенство в современном интерьере, но в коридоре вступает в игру еще и апельсиновый оттенок, находящийся на акцентных стенах.
На данном фото — вид из кухни. Справа за углом находится столовая с выходом на террасу. Бетонная лестница со скругленными углами очень аккуратно вписана в интерьер и окрашена в нейтральный цвет.
На втором этаже лестница, наоборот, является фокусным объектом в интерьере и имеет оригинальный декоративный экран.
В детской комнате тоже есть еще одна лестница на чердак. Она используется для хранения, как книжный стеллаж и предусмотрительно имеет поручни.
Завершаем мы наш тур по этой реконструкции в гостиной комнате, которая, как и все остальные, пережила глобальные перемены. Теперь здесь царит современная дизайнерская эстетика, а теплое дерево и натуральная кожа добавляют уюта новому ремонту.
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