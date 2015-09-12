Современный корейский минимализм

Благодаря нашим коллегам из homify-Корея на одном из корейских островов мы нашли для вас очень интересный проект. Он представляет собой идеальный образец современного корейского минимализма с традиционным использованием натурального дерева в интерьере и особым восточным символизмом.

Архитекторы создавали в первую очередь семейный коттедж для всесезонного проживания, который был бы близок к природе, экологичен и достаточно комфортен по современным меркам.