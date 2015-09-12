Современный корейский минимализм

Благодаря нашим коллегам из homify-Корея на одном из корейских островов мы нашли для вас очень интересный проект. Он представляет собой идеальный образец современного корейского минимализма с традиционным использованием натурального дерева в интерьере и особым восточным символизмом.
Архитекторы создавали в первую очередь семейный коттедж для всесезонного проживания, который был бы близок к природе, экологичен и достаточно комфортен по современным меркам.
Изящный и скромный двухэтажный дом стоит на небольшом участке в окружении дикого леса. На первом этаже расположились гостиная, кухня, зал и два туалета. Еще при доме есть гараж, небольшая терраса и мощеный дворик на въезде. Здесь можно позагорать, позавтракать или просто выйти босыми ногами на деревянную площадку, чтобы подышать пряным воздухом леса.
В дизайне интерьера, а точнее в большей мере именно в планировке, корейские дома отличаются от наших. Во-первых, при кухне мы очень часто можем увидеть такие вещи, как игровые места для детей, лавочки и столики для учебы и игр, много свободного места и света даже для подвижных развлечений маленьких детей.
Кухня иногда дополняется местом для чаепитий на подиуме, которое считается главной гостиной. Именно здесь принимают гостей и проводят много времени сами домашние. В современных корейских домах эта традиция сохраняется, правда, плюс к этому делается вторая гостиная комната на первом этаже или на чердаке, предназначенная для просмотра TV.
В зоне лестницы — высокое двусветное окно, хорошо освещающее каждый уголок и ступеньку. В отделке этой комнаты и всего дома используется натуральная березовая древесина для пола и белая штукатурка для стен.
В кухне есть настоящая печка на углях, а ее стены на модный манер построены из красного кирпича.
Сверху особенно хорошо видно, что корейский минимализм помогает даже на маленьком пространстве обеспечить комфортную и удобную жизнь. Здесь каждый элемент не просто поставлен по линеечке, но и протестирован самим архитектором и дизайнером на предмет максимально эргономичной эксплуатации.
В дизайне интерьера в корейском стиле тоже нет ничего лишнего, он удобен как для маленьких детей, так и для пожилых, а уборка в таком доме осуществляется настолько быстро, насколько это вообще возможно. Каждая поверхность очень гладкая, все стыки выполнены аккуратно. А ножки мебели не причиняют хлопот при уборке и делают ее более легкой.
Небольшой кабинет на мансарде по восточным традициям не имеет обычного стола и стула. Здесь используется специальный маленький столик и кресло, которое ставится прямо на пол. В комнате хороший вид сверху на лес и дворик, а в мансардные окна видно звездное небо.
Интерьер этой комнаты оформлен в нежных персиковых тонах и со стремлением к простому и лаконичному интерьеру. В принципе, весь этот дом всем своим видом борется с тщеславием. В Корее даже самые состоятельные люди предпочитают простые и экологичные дома, с минимальным декором. Такая традиция преподносит дом как место для души и отдыха, где можно воспитывать детей и прививать им любовь к природе и всему натуральному.
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