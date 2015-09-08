Таинственный дом на Корсике

Корсика является домом для многих красивых вилл, и та, которую мы покажем вам сегодня, не является исключением. Нам особенно нравится в ней то, что она построена из местных материалов и расположена на самом Юге. Там, где ощущение дикой природы сильнее всего.

Этот проект специалистов из Марселя Vezzoni Associés мы публикуем, благодаря нашим коллегами из homify-Франция и надеемся, что вам он понравится настолько же сильно, насколько нам.