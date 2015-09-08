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Таинственный дом на Корсике

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Дома в средиземноморском стиле
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Корсика является домом для многих красивых вилл, и та, которую мы покажем вам сегодня, не является исключением. Нам особенно нравится в ней то, что она построена из местных материалов и расположена на самом Юге. Там, где ощущение дикой природы сильнее всего.

Этот проект специалистов из Марселя Vezzoni Associés мы публикуем, благодаря нашим коллегами из homify-Франция и надеемся, что вам он понравится настолько же сильно, насколько нам.

По дорогам Корсики

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Дома в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

С дороги мы видим виллу, утопающую в зелени и слегка возвышающуюся над ней. За основу экстерьера был взят стиль модерн, а из-за необычного ската крыши здание можно отнести к определенному подстилю — десерт модернизм (англ. Desert Modernism). 

Такой тип домов строится в пустынях и полупустынях, просто засушливых районах с минимумом осадков. Популярен он больше всего в районе Палм Спрингс, в Калифорнии и Неваде в США. На Корсике он приобретает национальные черты — дом строится из камня, имеет всегда теплые цвета фасадов и использует в интерьерах местную натуральную древесину.

Природный ландшафт

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Дома в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

При проектировании ландшафтного дизайна в первую очередь архитектор основывался на местной природе. Он не пытался сделать райские кущи в сухом климате или добавить заморских этнических элементов. Пользуясь атмосферой Корсики, он создал несколько перспектив с помощью камней, кустов, деревьев и самого здания, чтобы гулять по участку можно было, любуясь красивыми видами.

Сам холм, на котором расположена вилла, усеян камнями гранита, который тоже был использован при строительстве. Великолепные виды открываются тут и там с дорожки — на балкон, на сад или просто на изысканно спроектированный рокарий.

Террасы по-средиземноморски

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Гостиная в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

Здесь мы видим, как мощеные террасы закрыты от солнечного света с помощью холодных каменных стен. Получается помещение наподобие открытой лоджии или утопленной летней кухни. Зелень деревьев тоже защищает это место от прямых солнечных лучей, а при необходимости можно быстро зайти в дом через стеклянные двери.

Вид сверху

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Дома в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

Вилла расположена на юге острова, на западном побережье, а с верхнего этажа имеет вид на море и маленькие острова. Дом является комплексом из двух построек и бассейна посередине. Здания очень разноуровневые, а сам проект весьма сложен по планировке, так как построен на склоне.

Зона бассейна

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Бассейн в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

Небольшая мощеная площадка для принятия солнечных ванн находится прямо у бассейна. Отсюда видно не только море, но и соседние домики, расположенные в бухте. Наблюдать за очаровательными закатами и жизнью маленького приморского городка — одно удовольствие!

Вид на горы

Villa en Corse du sud, Vezzoni Associés Vezzoni Associés Бассейн в средиземноморском стиле
Vezzoni Associés

Vezzoni Associés
Vezzoni Associés
Vezzoni Associés

С другой стороны открывается прекрасный вид на зеленые холмы и далее, на скалистые горы. На этой фотографии видно и небольшое патио под навесом и то, как здание закрывает шезлонги от солнца в самые жаркие часы.

Такая вилла — прекрасное место для расслабленного отдыха на юге, и потому используется хозяевами как второй дом на время отпуска. Сюда можно не только вывезти свою семью, но и ближайших родственников, а также позвать друзей отпраздновать начало летнего сезона.

Если вам нравятся такие проекты, вы можете написать об этом в комментариях, чтобы мы и дальше радовали вас такими виллами.

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