Шик и блеск

Этот особняк, расположенный на территории элитного гольф-клуба «Club de Golf Campestre» в городе Сан-Луис-Потоси, Мексика выглядит, как настоящая голливудская вилла! Он находится в центре страны и славится своими историческими зданиями с национальным колоритом, и даже современная архитектура здесь старается учитывать данный фактор и создавать новый город с любовью к традициям и собственной истории.

Архитектурное бюро GRUPO VOLTA хотело в первую очередь сделать особняк максимально просторным, используя только те дизайнерские приемы, которые бы лишь усилили это впечатление, а не «украли» пространство. Особняк находится прямо возле гольф-корта и с обратной стороны имеет шикарный вид на него.