Шик и блеск

Этот особняк, расположенный на территории элитного гольф-клуба «Club de Golf Campestre» в городе Сан-Луис-Потоси, Мексика выглядит, как настоящая голливудская вилла! Он находится в центре страны и славится своими историческими зданиями с национальным колоритом, и даже современная архитектура здесь старается учитывать данный фактор и создавать новый город с любовью к традициям и собственной истории.
Архитектурное бюро GRUPO VOLTA хотело в первую очередь сделать особняк максимально просторным, используя только те дизайнерские приемы, которые бы лишь усилили это впечатление, а не «украли» пространство. Особняк находится прямо возле гольф-корта и с обратной стороны имеет шикарный вид на него.
В фасаде органично сливаются разные геометрические формы, цвета и материалы. Здесь на основе стиля модерн получилась вилла роскошная, и не из-за классических приемов, а именно из-за современного подхода к дизайну.
Красочная каменная плитка вместе с подсветкой является главным декоративным элементом фасада. Благодаря интересной интерпретации зоны парадного входа мы получаем здесь не только интересный внешний вид, но и очень удобную мощеную мрамором зону палисадника.
Обычный газон заменен на функциональные мощеные террасы и роскошный подъезд на несколько машин, клумбы превратились в контейнерные растения, а крыльцо оформлено в минималистичном стиле. Такой парадный вид идеально подходит для дома в городе или на оживленной улице, где нужно сохранить урбанистический стиль, но добавить ему роскоши и глянца.
Изогнутый фасад, декорированный каменной плиткой, украшает интерьер коридора и психологически объединяет внутреннюю и внешнюю зоны. Эффект перехода становится максимально плавным и сглаженным. Это делает внешний дизайн дома, вписанный в окружающий ансамбль, подходящим и под образ интерьера.
Стены из оникса в холле изнутри украшены подсветкой, что позволяет любоваться орнаментом горной породы, созданным самой природой. Оникс является местным материалом и часто используется в дизайне интерьера и экстерьера в богатых домах Мексики.
Кухня в этом доме очень современная и элегантная. Столешница из черного гранита и белые глянцевые фасады сразу притягивают взгляд своими отражениями и блеском.
Медь, дерево под орех и теплые оттенки камня и растений создают в интерьере гостиной цветовой ансамбль вокруг карамельного цвета. Лестница, находящаяся в этой комнате, также имеет широкий бордюр из натурального камня, используемый для контейнерных растений.
Стены и пол в ванной комнате покрыты бежевой керамической плиткой в сочетании с натуральной древесиной в менее мокрой зоне. Сама душевая имеет панорамное окно в пол с жалюзи (для сохранения приватности).
На этой фотографии очень хорошо видна сама концепция планировочного решения в доме. Гостиная комната со вторым светом и внутренним балконом имеет огромное остекление с выходом на террасу, а окна спален на втором этаже обращены в тихую зеленую зону соседней рощи.
Уютная терраса с мощением из натурального камня подсвечивается в первую очередь от светильников гостиной и в столовой зоне, но имеет и дополнительную напольную лампу, которая эффектно подает яркий зеленый газон.
В целом проект получился очень стильный и современный, под стать новой вехе развития Мексики. Особенно приятно, что даже в проектах данной ценовой категории в изобилии используются натуральные материалы, а их красота превозносится и именно на ней акцентируется внимание. В этом проекте это — камень и керамика, традиционные для строительства в этой части Мексики.
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