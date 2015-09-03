Инновационная землянка

Данный проект базируется на желании построить дом на основе местного производства и максимально адаптировать его к условиям окружающей среды для сбережения ресурсов и затрат на строительство. В рамках данной концепции архитекторами из фирмы JUST-IN HOUSE был разработан проект инновационного дома, наполовину закопанного в землю.
Сами авторы проекта позиционируют проект как справедливое жилье, ориентированное на жизнь в содружестве с природой и при минимальном потреблении.
Слева мы видим главное здание, которое состоит из двух корпусов — открытого стеклянного (теплицы) и закопанного в землю. Во втором находится гостиная и спальня, а справа от него в домике с аркой — кладовая.
В целом получается, что проект основан на единении с природой и простом образе жизни. Несмотря на это, в доме созданы очень комфортные условия для проживания и достаточно места для 1-2 человек.
Кухня и гостиная являются совмещенными, спальня и ванная комната расположены отдельно. Плюс к ним есть кладовая и стеклянная теплица-обсерватория, а участок дополнен дорожками для прогулок и расположен прямо в диком сосновом лесу.
Почва в данном случае становится основным стройматериалом, к тому же она доступна на любом участке. Сверху она обсаживается растениями или даже деревьями, а небольшие окна прорубаются по типу мансардных окон.
Почва не только помогает сэкономить на строительстве, но и защищает от вредного солнечного излучения, радиации и многих других факторов. Если вы хотя бы раз были в пещере, вы поймете, насколько уютным может быть такое жилье, если добавить сюда еще и атмосферу натурального интерьера из дерева.
Зеленые насаждения — очень важная часть защиты от вредных излучений, поэтому лишь вначале можно обойтись почвопокровными растениями для красоты. В идеале нужно использовать растения с пышной кроной, которая как можно дольше в течение сезона держится на ветках. А расположение в самом лесу тоже улучшает энергетику пространства и ее экологичность.
Интересное стеклянное строение, которое находится между закопанными в землю спальней и гостиной, может использоваться по-разному. Внутри оно имеет два этажа и может быть как теплицей, так и обсерваторией, кабинетом, детской игровой или гостевой спальней.
Такие дополнения являются прекрасным способом разнообразить архитектуру экологичных домов-землянок, сделав их более интересными современному взгляду. Пристраивать к дому можно не только маленькие строения, но и большие теплицы, летние гостиные, открытые веранды и патио с бассейном.
Дом имеет 245 мм изоляционного материала для стен, деревянную внутреннюю обшивку и слой почвы в 30 см сверху. Из-за этого здание получается очень энергоэффективным и в теплую зиму может использоваться даже без отопления. Внутри зимой получается прохладно, но не холодно, а летом очень свежо и совсем не жарко.
А еще внутри вы можете ощущать прекрасную энергетику чистого лесного края, ведь вы буквально находитесь в ее центре. Вариант дома-землянки очень хорош тем, что позволяет действительно жить на природе, а не просто видеть газон из окна.
Этот проект дома является лишь образцом, и возможна практически любая планировка. Дом можно сделать меньше и использовать под дачу, и больше — тогда он превратится в коттедж.
Внутри мы видим все коммуникации — электричество, канализацию, ровные полы и стены. Здесь есть полноценная кухня, горячая вода, стиральная машина и интернет.
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