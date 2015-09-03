Инновационная землянка

Почва в данном случае становится основным стройматериалом, к тому же она доступна на любом участке. Сверху она обсаживается растениями или даже деревьями, а небольшие окна прорубаются по типу мансардных окон.

Почва не только помогает сэкономить на строительстве, но и защищает от вредного солнечного излучения, радиации и многих других факторов. Если вы хотя бы раз были в пещере, вы поймете, насколько уютным может быть такое жилье, если добавить сюда еще и атмосферу натурального интерьера из дерева.

Зеленые насаждения — очень важная часть защиты от вредных излучений, поэтому лишь вначале можно обойтись почвопокровными растениями для красоты. В идеале нужно использовать растения с пышной кроной, которая как можно дольше в течение сезона держится на ветках. А расположение в самом лесу тоже улучшает энергетику пространства и ее экологичность.