Выбираем лучшую мебель для дома и сада

Первое, что может прийти в голову, когда вы слышите слово
дом может быть дизайн интерьера или ландшафтный дизайн. Это одна из причин, почему каждый из нас заботится о своей домашней и садовой мебели, ведь именно она является одной из главных составляющих дизайна.
В наше время мебель представлена в различных стилях, цветах и материалах, которых огромное множество. Поэтому выбрать правильную мебель не так-то просто. Вы должны принять во внимание множество факторов, если хотите сделать правильный выбор.
Избегайте тяжелых материалов – таких, как железо – в домашнем интерьере, потому что они могут представлять реальную опасность, особенно для детей. Вместо этого лучше выбрать любой тип деревянной мебели или современной алюминиевой мебели.
В интерьере вашего дома цвет мебели должен сочетаться с цветовой гаммой каждой комнаты, но в тоже время не забывайте про нюансы. Так, например , если стены комнаты выкрашены в светлые цвета, такие как белый или светло-голубой, мебель должна быть немного темнее/контрастнее, чтобы создать гармонию в комнате.
Ваша задача: найти предмет, форма и стиль которого вас полностью устраивают. Выбирая предметы мебели, которые будут использоваться в течении длительного времени главное не спешить, а наоборот, тщательно все осмотреть и обдумать.
Поймите, что вам нравится, соберите коллекцию и обязательно распечатайте фотографии. Они помогут консультанту в магазине подобрать для вас похожий товар. Правильно подобрать мебель можно, если заранее составить приблизительный план комнаты или сада и продумать вариант размещения там нужных вещей.
Не пренебрегайте стилем всего дома. Каждый предмет мебели должен соответствовать как архитектуре дома так и декору в целом. Например, не стоит помещать некоторую традиционную дубовую мебель в комнату в современном стиле. Это будет выглядеть очень неуместно.
Для сада рассматривайте мебель только из стойких материалов. Так как на открытом воздухе мебель будет подвергаться воздействию влаги и высоких температур. Садовая мебель должны быть выполнена из нержавеющего материала. Например, можно выбрать алюминиевую мебель или деревянную мебели высокого качества.
Используйте несколько элементов стеклянной мебели в интерьере, которые добавят изысканности и гламура вашему дому. Этот вид мебели сочетается со всеми материалами и стилями, не говоря уже о том, что она превнесет прекрасное ощущение спокойствия.