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Выбираем лучшую мебель для дома и сада

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Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Стены и полПол и стены
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Первое, что может прийти в голову, когда вы слышите слово дом может быть дизайн интерьера или ландшафтный дизайн. Это одна из причин, почему каждый из нас заботится о своей домашней и садовой мебели, ведь именно она является одной из главных составляющих дизайна.

В наше время мебель представлена в различных стилях, цветах и материалах, которых огромное множество. Поэтому выбрать правильную мебель не так-то просто. Вы должны принять во внимание множество факторов, если хотите сделать правильный выбор.

Избегайте тяжелых материалов

ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos Столовая комнатаСтулья и скамьи
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Избегайте тяжелых материалов – таких, как железо – в домашнем интерьере, потому что они могут представлять реальную опасность, особенно для детей. Вместо этого лучше выбрать любой тип деревянной мебели или современной алюминиевой мебели.

Добавьте контраста путем смешивания и комбинирования

Villa G C.F. Møller Architects Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
C.F. Møller Architects

Villa G

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

В интерьере вашего дома цвет мебели должен сочетаться с цветовой гаммой каждой комнаты, но в тоже время не забывайте про нюансы. Так, например , если стены комнаты выкрашены в светлые цвета, такие как белый или светло-голубой, мебель должна быть немного темнее/контрастнее, чтобы создать гармонию в комнате.

Какая мебель для дома и сада лучше всего мне подойдет?

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Стены и полПол и стены
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

Ваша задача: найти предмет, форма и стиль которого вас полностью устраивают. Выбирая предметы мебели, которые будут использоваться в течении длительного времени главное не спешить, а наоборот, тщательно все осмотреть и обдумать.

Поймите, что вам нравится, соберите коллекцию и обязательно распечатайте фотографии. Они помогут консультанту в магазине подобрать для вас похожий товар. Правильно подобрать мебель можно, если заранее составить приблизительный план комнаты или сада и продумать вариант размещения там нужных вещей.

Сочетайте со стилем всего дома

OGRODOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
KAEL Architekci

KAEL Architekci
KAEL Architekci
KAEL Architekci

Не пренебрегайте стилем всего дома. Каждый предмет мебели должен соответствовать как архитектуре дома так и декору в целом. Например, не стоит помещать некоторую традиционную дубовую мебель в комнату в современном стиле. Это будет выглядеть очень неуместно.

Выбирайте садовую мебель из стойких материалов

Silce solovyovdesign.by Сад Мебель
solovyovdesign.by

Silce

solovyovdesign.by
solovyovdesign.by
solovyovdesign.by

Для сада рассматривайте мебель только из стойких материалов. Так как на открытом воздухе мебель будет подвергаться воздействию влаги и высоких температур. Садовая мебель должны быть выполнена из нержавеющего материала. Например, можно выбрать алюминиевую мебель или деревянную мебели высокого качества.

Стеклянная мебель добавить нотку гламура в ваш интерьер

гостиная - кухня - столовая homify Столовая комната в стиле модерн
homify

гостиная – кухня – столовая

homify
homify
homify

Используйте несколько элементов стеклянной мебели в интерьере, которые добавят изысканности и гламура вашему дому. Этот вид мебели сочетается со всеми материалами и стилями, не говоря уже о том, что она превнесет прекрасное ощущение спокойствия.

Добавьте саду индивидуальности

Soleil - Bienvenue, Arlequin Arlequin Сад Аксессуары и декор Камень
Arlequin

Arlequin
Arlequin
Arlequin

Добавьте в ландшафт сада декоративные элементы. Например, садовые камни с надписями, если вы хотите, сделать его действительно оригинальным.

Такие камни можно использовать и в качестве столика или сидений вокруг барбекю, например.

Загородный проект "Квадратный мандарин"
А какую мебель продпочитаете вы?

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