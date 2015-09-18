Декоративные растения в квартире

Если подвесные цветы вам кажутся прошлым веком, то вам понравится такое дизайнерское решение, как фитостена. Фитостены, это модули для вертикального озеленения, с автоматическим поливом и простым уходом, задачами которых является озеленение дома, с незначительными потерями площади и высокой степенью улучшения визуализации внутреннего интерьера. Фитостены используют для декорации обычных стен, их участков, а также в качестве мобильной перегородки для зонирования территории комнаты.

Можно также использовать фитокартины, которые в любом помещении станут центром композиции, притягивающим взгляд. Если у вас в доме имеются колонны, то использование зеленых модулей будет отличным решением для их декорации.

Стена из живых растений, сочетается с любыми направлениями дизайна, будь то минимализм, хайтек, либо проверенное ретро. В самых смелых и отчаянных проектах, вертикальное озеленение будет уместно, по причине того, что растения гармонично вписываются в любое внутреннее пространство. По большему счету, вертикальное озеленение тождественно зимнему саду, но без потери площади пола.