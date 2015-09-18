Декоративные растения в квартире

Комнатные растения являются весьма изящным элементом украшения интерьера квартиры и способны создать атмосферу гармонии и покоя в доме. Благодаря живым комнатным цветам, в помещении создается и поддерживается естественный и полезный для человека микроклимат.
Декоративные растения в интерьере квартиры могут стать и акцентом, будучи размещенными согласно продуманному проекту – любителям фитодизайна разработчики интерьеров советуют изначально включить желаемые растения в эскиз будущей обстановки, и отнестись к их выбору столь же серьезно, как к подбору облицовочных материалов и аксессуаров.
С холла начинается первое впечатление о вашем доме. Будет большая удача, если он хорошо освещен, но часто в современных квартирах он темный и мрачный, поэтому сюда подойдут неприхотливые и теневыносливые растения. Пусть они будут расти пышными кустиками. Красиво смотрятся растения при свете люминесцентных ламп.
Как правило, в кухне созданы все условия для содержания комнатных растений: там достаточно влажно и светло. Цветов может быть много и выбор цветов должен быть достаточно разнообразен. Недостаток климата на кухне – это перепады температуры, их хорошо выдерживают традесканция, фикус, алоэ, плющ, аспарагус.
Также на кухне можно выращивать свежие травы. Они прекрасно выглядят, прекрасно пахнут и имеют исключительный аромат, который никогда не получить, используя травы в сушеном виде. Наличие свежего базилика, розмарина, петрушки или кинзы будет не только удобством, но и экономией.
Как правило это самая большая комната в квартире, сюда подойдут напольные крупные растения с широкими листьями. Именно такие выбрала дизайнер Елена Овсянникова для декора гостиной. Располагать их лучше возле окна. Подвесные цветы на стенах украсят и оживят интерьер гостиной.
Если подвесные цветы вам кажутся прошлым веком, то вам понравится такое дизайнерское решение, как фитостена. Фитостены, это модули для вертикального озеленения, с автоматическим поливом и простым уходом, задачами которых является озеленение дома, с незначительными потерями площади и высокой степенью улучшения визуализации внутреннего интерьера. Фитостены используют для декорации обычных стен, их участков, а также в качестве мобильной перегородки для зонирования территории комнаты.
Можно также использовать фитокартины, которые в любом помещении станут центром композиции, притягивающим взгляд. Если у вас в доме имеются колонны, то использование зеленых модулей будет отличным решением для их декорации.
Стена из живых растений, сочетается с любыми направлениями дизайна, будь то минимализм, хайтек, либо проверенное ретро. В самых смелых и отчаянных проектах, вертикальное озеленение будет уместно, по причине того, что растения гармонично вписываются в любое внутреннее пространство. По большему счету, вертикальное озеленение тождественно зимнему саду, но без потери площади пола.
В спальне не должно быть много цветов. Хорошо будут смотреться одно напольное растение или цветочное кашпо, размещенное на тумбочке или небольшом столике. На широком подоконнике можно разместить красивый, длинный ящик или достаточно высокое или крупное растение. На узком подоконнике можно поставить небольшие горшки с нежными листьями. В спальне не должно быть растений с сильным ароматом, либо вы будете просыпаться с головной болью.
Для спальни нежелательны папоротники и лилии – они выделяют углекислый газ и поглощают кислород. А вот такие растения, как алоэ и каланхоэ, в ночное время суток выделяют кислород, и в спальне создается хороший микроклимат.
Для комнаты мальчиков подойдут растения с оригинальным стволом или необычными листьями, для девичьей комнаты подойдут цветущие растения. «Зелень» должна быть без острых колючек, неядовитой. Цветы лучше расположить повыше, на полках или подвесных кашпо – особенно если в семье маленькие дети. В детскую комнату можно поставить лимон или хлорофитум, они уменьшают количество вредных микроорганизмов, что полезно для детей с ослабленным иммунитетом.
При выборе цветущих комнатных растений их цвет должен гармонировать с тонами штор, обивки мебели, покрывал и другого текстиля. Красиво смотрятся близкие по цвету экземпляры – к примеру, желтые и оранжевые, голубые и синие, красные и бордовые. Хорошим вариантом будет контрастность синих и желтых, красных и белых, белых и синих.
И главное – нельзя забывать, что цветы требуют любви, вот тогда, они не просто украсят собой помещение, но и воссоздадут в вашем доме уютную атмосферу тепла и жизни.