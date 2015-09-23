Виды столешниц

Современная столешница имеет поверхность своеобразного вида, толщина которой составляет три-четыре сантиметра. Она максимально защищена со всех сторон. Столешница имеет еще одно название – мебельный топ на кухне. Длина столешницы может колебаться от полутора до трех метров. Она зависит в основном от расположения и формы кухонного гарнитура. Ширина обычно стандартная – 60 см. Бывают мебельные топы и с большей шириной, что более удобно для использования. Она может или выступать над шкафом, тумбой, или идти с ними вровень. У топа есть основа из фанеры или водостойкой древесно-стружечной плиты, а также облицовка. Именно от нее зависит качество столешницы.

На сегодняшний день дизайнеры предпочитают единый, сплошной вид топа, то есть, чтобы он имел сплошное полотно. Это нужно для уменьшения количества стыков и соединений.