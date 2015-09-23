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Виды столешниц

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
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Столешницы представляют собой важный элемент в кухонной мебели. Они также являются необходимой частью в интерьере и для создания домашнего уюта. Так как столешницам нужно выдерживать каждый день массу испытаний, то к их выбору стоит подойти с особой тщательностью. Как выбрать столешницу, чтобы она соответствовала всем требованиям, какие виды столешниц существуют, каковы их преимущества и недостатки?

Кухонные столешницы – незаменимые помощники

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Столешница является верхней частью стола, которая выполняет функциональную, эстетическую и декоративную задачу. При выборе столешницы важно ориентироваться на ее качество, практичность и эстетичность. Ее подбирают в соответствии с функциональными особенностями, предпочтениями и стилем интерьера. Главная задача, чтобы столешница гармонировала с общим дизайном кухни, выглядела как стильное украшение.

Вид современной столешницы

Кухня в русском стиле. Сделано со вкусом на ТНТ КухняШкафы и полки
Сделано со вкусом на ТНТ

Кухня в русском стиле.

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Современная столешница  имеет поверхность своеобразного вида, толщина которой составляет три-четыре сантиметра. Она максимально защищена со всех сторон. Столешница имеет еще одно название – мебельный топ на кухне. Длина столешницы может колебаться от полутора до трех метров. Она зависит в основном от расположения и формы кухонного гарнитура. Ширина обычно стандартная – 60 см. Бывают мебельные топы и с большей шириной, что более удобно для использования. Она может или выступать над шкафом, тумбой, или идти с ними вровень. У топа есть основа из фанеры или водостойкой древесно-стружечной плиты, а также облицовка. Именно от нее зависит качество столешницы.

На сегодняшний день дизайнеры предпочитают единый,  сплошной вид топа, то есть, чтобы он имел сплошное полотно. Это нужно для уменьшения количества стыков и соединений.

Столешницы из дерева

Gerüstküche, Die MÖBELHAUEREI Die MÖBELHAUEREI КухняСтолешницы
Die MÖBELHAUEREI

Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI

Чтобы создать такую столешницу, нужны твёрдые сорта дерева, к примеру, ольха, сосна, лиственница, дуб, береза, хвоя и другие. Данный топ делается из деревянных планок, которые склеивают между собой. Благодаря такой технологии можно получить прочную и износостойкую поверхность, а также стильную и эффектную. Этот вариант особо подходит для уютного и экологичного деревянного дома, где все отделано натуральным шпоном или вся мебель сделана из дерева. Края столешницы хорошо фрезеруют, а поверхность прокрашивают специальным маслом, которое защищает от попадания влаги, перепадов температуры, загрязнения. При желании можно заказать топ из экзотической породы дерева, но стоит учесть, что и цена будет также соответствующей. Уход проводится своевременный и щадящий. Не разрешается ставить на такую столешницу электрические приборы, горячую посуду.

Стальные столешницы

CUCINA BROWN STEEL, SteellArt SteellArt КухняСтолешницы
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

Такие столешницы очень надежны, прочны, долговечны, гигиеничны. Топы из стали не сильно отличаются по цене от постформинга. Нержавеющую сталь прикрепляют к листу ДСП. В основном такие столешницы прямые, но если нужен угол, то он стыкуется посредством шва и потом запаивается. При матовой поверхности швов почти не видно, а на глянцевой они имеют эстетичный и тонкий вид. Вариантов декора такого топа не очень много, например, различные кружочки, узоры, разводы или зеркальная глянцевая поверхность (что особенно подходит кухням стиля хай-тек). Нижняя часть столешницы обрамляется пластиком, край загибают наверх, чтобы на мебель не попадала влага.

Столешницы из ламинированного ДСП

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Виды столешниц подразделяются на типы в зависимости от материала, использованного для их изготовления. Использование постформинга в наши дни является очень популярной и востребованной идеей. Древесно-стружечная плита по особой технологии ламинируется слоистым пластиком. Такой вид топа наиболее дешевый. ДСП с каждой стороны обрамляют гибким, тонким пластиком на бумажной основе в соответствии с особой температурной последовательностью. В итоге получается прочный материал толщиной 0,4-0,8 см, состоящий из нескольких слоев, защищающих друг друга. На верхнюю часть наносят декоративный рисунок. Благодаря особой технологии изготовления постформинг довольно-таки практичный, устойчивый к ударам и влаге, загрязнению, температуре, химикатам. Поверхность легко очищается, достаточно быстро сохнет.

Столешницы из мозаики и керамической плитки

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds КухняХранение
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

Столешница из плитки может быть выполнена в самых разных воплощениях и формах. Вы сами сможете продумать узор и орнамент. Для топа нужна плитка небольшого размера, также можно взять маленькую стеклянную мозаику. Она выглядит очень оригинально и эффектно, к тому же проста в работе и монтаже. Чтобы прочность и надежность была высокой, столешницу укрепляют деревянным или металлическим каркасом, который потом обклеивают плиткой. Такой стол требует тщательного и своевременного ухода, также на него нельзя ставить горячие или слишком холодные блюда. Затирка между швами будет требовать постоянного ухода и тщательного мытья.

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Стеклянные столешницы

CUCINA OUTDOOR FINALMENTE , SteellArt SteellArt КухняСтолешницы
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

Виды столешниц, в основе которых использовалось стекло, обладают весьма интересным внешним видом. По цене они относятся к средней ценовой категории. Стол, имеющий данный топ, очень прочен и устойчив к различным воздействиям. К тому же дизайнеры могут придать самую невообразимую форму и эффектный дизайн. Стекло берется заводское каленое. На него можно нанести любой узор, рисунок, художественную роспись или различные вкрапления. Некоторые даже наносят фотопечать. Данные топы становятся все более популярными, благодаря своему оригинальному дизайну и отличным характеристикам.

Искусственный камень и столешница

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, Васечкин Design Васечкин Design КухняКухонная мебель
Васечкин Design

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Васечкин Design
Васечкин Design
Васечкин Design

Такие виды столешниц отличаются монументальностью, красотой, прочностью и безупречной гигиеничностью. Искусственный камень, используемый для топов, имеет не пористую структуру, что позволяет не впитывать жидкости, химикаты и красящие вещества. Этот материал устойчив к бактериям и грибкам, а значит, полностью экологичен. При наличии сильного загрязнения  не требуется  особое тщательное очищение. Достаточно будет протереть тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Горячую посуду все же ставить на такой топ не стоит. Искусственный камень – это прекрасная альтернатива натуральному материалу, причем он значительно дешевле, не менее износостойкий. Столешница именно из искусственного камня на ощупь теплая, чуть-чуть шероховатая, но в целом приятная.

Натуральный камень для изготовления столешницы

Элегантная кухня в классическом стиле, Lesomodul Lesomodul КухняКухонная мебель
Lesomodul

Элегантная кухня в классическом стиле

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Природный камень отличается своим великолепным видом, прочностью и устойчивостью. Виды столешниц из данного материала являются главным акцентом в кухонном помещении. Топ может быть выполнен из мрамора, гранита и любого другого натурального камня. Для этого берется каменная плита толщиной несколько сантиметров. Этому материалу нестрашна влага, перепады температуры, имеется устойчивость к ударам, пятнам, царапинам. По необходимости может проводиться шлифовка, которая вернет природному камню первозданный цвет и вид. Топ из камня является экологически чистым, он легко моется. Стоимость такого топа достаточно высокая. Цена мраморной столешницы будет немного ниже. Но гранит, к примеру, намного практичнее.

Столешницы – практично и эстетично

Westbourne Grove, Notting Hill, London Kitchen, Laura Gompertz Interiors Ltd Laura Gompertz Interiors Ltd Кухня в стиле минимализм Плитка Белый white kitchen,minimal,island,black and whhite,contemporary kitchen
Laura Gompertz Interiors Ltd

Westbourne Grove, Notting Hill, London Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

Таким образом, виды столешниц бывают самые разнообразные, поэтому вы можете выбрать то, что подходит вашему вкусу, интерьеру,  размеру бюджета, требованиям. Главное, чтобы топ был устойчив к перепадам температуры, не впитывал влагу, был жаро- и ударопрочен, легко очищался и имел эстетичный вид.

Невероятная мебель из будущего
Какие виды столешниц вы предпочитаете?

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