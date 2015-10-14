Дома для сельского туризма

Не секрет, что сейчас в России формируется новое направление в туризме, которое уже весьма популярно в других странах. Это сельский туризм. Люди, которые хотят отдохнуть от утомительной городской суеты, едут в другие страны, но не в города, а в сельские угодья. Там туристы некоторое время ведут деревенский образ жизни, изучают местную культуру, обычаи и традиции, занимаются традиционным сельским трудом. Ведь для некоторых отдых заключается всего лишь в смене вида деятельности. Такой отдых помогает максимально погрузиться в местную культуру, изучить ее нюансы и особенности. А также побыть наедине с природой.

Кроме того, сельский туризм позволяет легко реализовать индивидуальный подход к клиентам или ориентироваться на определенную группу или слой туристов (возрастная, профессиональная, социальная, одна семья и т. д.)

Сельский туризм также популярен за границей из-за того, что требует минимальных затрат. Вам не придется платить за жилье и еду, просто поработайте со всеми несколько часов. Этого вполне хватит. Такой бартер позволяет сократить расходы до минимума.

Также развитие сельского туризма помогает развивать заброшенные территории возле деревень и сами деревни. Из-за урбанизации много людей уезжает из сел в города по причине нехватки работы. Данная отрасль туризма возвращает жизнь вне городов.

В России агротуризм пока находится в зачаточном состоянии. Но даже сейчас видно, насколько перспективна эта отрасль в этой стране.

В этой статье мы рассмотрим сельский туризм в разных странах. Какие там архитектурные особенности, как культура может влиять на внешний вид жилых домов. Ведь в каждой стране есть свои уникальные архитектурные стили, в каждой стране маленькие деревушки отличаются между собой.