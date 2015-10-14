Дома для сельского туризма

Не секрет, что сейчас в России формируется новое направление в туризме, которое уже весьма популярно в других странах. Это сельский туризм. Люди, которые хотят отдохнуть от утомительной городской суеты, едут в другие страны, но не в города, а в сельские угодья. Там туристы некоторое время ведут деревенский образ жизни, изучают местную культуру, обычаи и традиции, занимаются традиционным сельским трудом. Ведь для некоторых отдых заключается всего лишь в смене вида деятельности. Такой отдых помогает максимально погрузиться в местную культуру, изучить ее нюансы и особенности. А также побыть наедине с природой.
Кроме того, сельский туризм позволяет легко реализовать индивидуальный подход к клиентам или ориентироваться на определенную группу или слой туристов (возрастная, профессиональная, социальная, одна семья и т. д.)
Сельский туризм также популярен за границей из-за того, что требует минимальных затрат. Вам не придется платить за жилье и еду, просто поработайте со всеми несколько часов. Этого вполне хватит. Такой бартер позволяет сократить расходы до минимума.
Также развитие сельского туризма помогает развивать заброшенные территории возле деревень и сами деревни. Из-за урбанизации много людей уезжает из сел в города по причине нехватки работы. Данная отрасль туризма возвращает жизнь вне городов.
В России агротуризм пока находится в зачаточном состоянии. Но даже сейчас видно, насколько перспективна эта отрасль в этой стране.
В этой статье мы рассмотрим сельский туризм в разных странах. Какие там архитектурные особенности, как культура может влиять на внешний вид жилых домов. Ведь в каждой стране есть свои уникальные архитектурные стили, в каждой стране маленькие деревушки отличаются между собой.
Этот проект по реконструкции старинного дома в каталонских Пиренеях создала архитектурная студия ’DOM’. Задача перед архитекторами стояла не простая – из старого дома, ранее использовавшегося для сельского хозяйства, создать современный и уютный коттедж. К слову, поселок, где находится этот дом, состоит из двадцати зданий, разных по форме и размерам. В этом месте просто дух захватывает от окружающей красоты природы. Невероятный горный край, где каждый ракурс выглядит как на открытке.
Судя по количеству снега на фотографии изображен сельский коттедж в России. Бревенчатые стены, ажурная резьба по контурам дома и традиционные ели – таким должен быть традиционный дом для сельского туризма в России. Зимой тут, конечно, в поле не поработаешь, зато можно найти кучу традиционных зимних русских забав. Масленица и сжигание чучела, катание на санках, лепка снеговика, снежки и многое другое ждет туристов зимой в русских селах. А после можно зайти в бревенчатую избу и выпить ароматного травяного чаю с вкусными блинчиками и пирожками. Как говорится – не соскучишься!
А вот еще один пример замечательной и качественной реконструкции. Домик находится в окрестностях польского города Горнувек. Проект создан в традиционном местном стиле. По сути, его просто обновили, снаружи отделав более новыми и качественными материалами, а внутри сделав его более пригодным для современной и комфортной жизни. Внешне, домик выполнен в традиционном польском стиле – белая штукатурка на стенах, деревянные ставни на окнах и главный вход, обрамленный двумя узкими окошками с двух сторон. Крыша здесь уникальна и сделана из осиновой стружки.
Подробнее о реконструкции польского деревенского домика Вы можете прочесть, пройдя по ссылке.
В Германии сельский туризм процветает. Этот домик, выполненный в классическом немецком стиле, может стать Вашим домом на определенный срок. Декоративный облицовочный камень и фасады в стиле фахверк – это основные элементы, присутствующие в немецком стиле архитектуры. Дома в этом стиле смотрятся строго и сурово. В Германии до сих пор существуют старинные фермы, в которых рецепты и секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Немцы очень уважают собственные традиции, поэтому селят туристов обязательно на фермах со своей многовековой историей. Там каждую неделю то тут, то там проходит какой-нибудь фестиваль или ярмарка. Соскучиться Вам точно не дадут!
И опять вернемся к России. Чуть выше мы говорили о зимнем сельском туризме. Теперь, давайте поговорим о летнем. Летом в деревне для туристов найдется куда больше занятий, нежели зимой. Можно помочь местным жителям в огородах и полях, самостоятельно сходить в лес по грибы да по ягоды, искупаться в чистой речке, пособирать полевые цветы… А сколько народных праздников и гуляний приходится на летнюю пору! Праздник Ивана Купала, яблочный и медовый спас. У местных жителей можно приобрести такие вкусные сувениры, как травяной мед, домашнее молочко или свежий ароматный хлеб. Жить можно вот в таком колоритном деревянном срубе. Традиционная русская изба поразит Вас своей экологичностью и удобством.
Норвегия – страна невероятной природной красоты. Воображение поражают великолепные водопады, устрашающие горы и неординарные ледники. Многих туристов нетронутая красота тянет в эту удивительную страну. Норвегия славится своей перерабатывающей промышленностью. Весь мусор перерабатывается в полезное сырье, а весь транспорт (в том числе и машины) работают на электричестве. В итоге в Норвегии всегда и везде чистый воздух. Экология здесь прослеживается везде: от продуктов питания, до строительных материалов. Вот такой домик для сельского туризма создан из натуральных экологически чистых материалов. В таком жилище даже дышится легче и приятнее. В целом, это страна, которая заботится о своей матери-природе и бережет ее.
Основные черты скандинавского стиля – функциональность и любовь к натуральным материалам. Скандинавы всегда жили в жестких условиях, боролись с распоясавшейся стихией и суровым климатом. Именно поэтому сейчас в скандинавской архитектуре отсутствуют яркие акценты, броскость и вычурность. Фасады домов выглядят скромно и рационально, а в отделке используются только природные экологичные материалы высокого качества. В данном коттедже мы можем наблюдать эти качества: цоколь отделан декоративным камнем, первый этаж оштукатурен с помощью обычной белой штукатурки, мансардный этаж обшит деревянными досками, а пологая крыша покрыта черепицей. Все просто, надежно и экологично.