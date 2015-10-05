Необычные картины в гостиной – изысканый интерьер

Гостиная - место для отдыха и расслабления, место приема гостей и, конечно, визитная карточка всей квартиры. При оформлении дизайна комнат, трудно переоценить вклад картин в создание той или иной атмосферы. А необычные картины в гостиной, да и во всем доме, станут прекрасным дополнением любого стиля.
Конечно, выбор картины напрямую зависит от вкусов хозяев – кто-то любит минимализм, кто-то портреты, а кому-то по душе стиль Ван Гога. Но сегодня речь пойдет не о стилях, а том, какие варианты исполнения картин можно выбрать.
Если квартира выполнена в классическом стиле с ажурными светильниками и декорированной мебелью, прекрасным вариантом декора станут необычные картины в гостиной. Дизайнеры из архитектурного бюро «Leonid Voronin Architect» советуют украсить их декорированной рамкой. Украшением также может быть лепнина, резьба по дереву или другие массивные элементы. Такая картина напомнит экспонаты в классических музеях и будет прекрасно смотреться на стене в гостиной. А кому не хочется иметь произведение искусства у себя дома?
Украшением гостиной может стать приобретение классической картины, выполненной в новом стиле. Так, знаменитый «Буревестник» или «Бурлаки на Волге», сделанные кистью современных художников, смогут вдохнуть новую жизнь в известные произведения и, в то же время стать неповторимым отличительным знаком любой квартиры. Такое изображение будет сочетать в себе любовь и уважение к культурному наследию, и следование современным тенденциям моды и искусства. Необычная картина в гостиной может быть написана маслом или акварелью. Такой декор станет разумным балансом между уважением к классике и следованию модным тенденциям.
Как уже говорилось, гостиная предназначена для проведения досуга и отдыха. А что может быть приятней, чем любоваться прекрасным видом на Москва-реку или белокаменные стены собора? К сожалению, не у всех людей есть возможность путешествовать, а вот повесить картину с любимым видом – может каждый. Необычные картины в гостиной могут быть изображением Лос-Анжелеса с высоты птичьего полета, или силуэт Триумфальной арки, освещенной тысячами огней, или же просто прекрасным видом на Храм, в котором проходило венчание со своей второй половинкой: выбор пейзажа огромен. Так как у каждого человека есть какое-то особенное место. К тому же сейчас не составляет труда заказать картину по фотографии. А как приятно будет после рабочего дня сидя у себя дома насладиться потрясающим видом любимых или желанных мест. Если это изображение какого-то памятного места, то теплые воспоминания всегда будут радовать сердце своими видами. Если это место, в котором хотелось бы побывать, то такая картина с каждым днем будет приближать мечтателя все ближе к цели, ведь визуализация желаний – это первый шаг на пути к ее осуществлению.
В последнее время все большую популярность набирают картины, выполненные в трех цветах. Пожалуй, самым стильным вариантом является выбор черного, белого и красного цветов. Такое сочетание сделает картину яркой и запоминающейся. Она подчеркнет уверенность и решительность характера своего обладателя. Она также может стать тем элементов, который создаст изюминку в интерьере. Ее невозможно не заметить. А необычные картины в гостиной – это как раз то, что будет радовать хозяев и интриговать гостей. Такая трехцветная картина в интерьере – это оригинальный подход к украшению комнаты.
Одним из новомодных течений сейчас стало заполнение пространства картины правильными фигурами разных цветов. Это могут быть разноцветные прямоугольники или пестрящие квадраты. Главное правило – соблюдение форм. Недаром «Черный квадрат» Малевича имеет такую популярность – правильные формы всегда притягивают взгляд. Цветовую гамму нужно выбирать исходя из оформления комнаты, и здесь есть два пути. Первый – выбрать такие же тона, чтобы картина смотрелась дополнением стиля и не бросалась в глаза. Если гостиная выполнена в пастельных оттенках, изображение должно быть таким же. Второй вариант – выбрать яркую и сочную картину, которая пестрящим пятном будет выделяться среди атмосферы всей комнаты. Выбор хозяина будет зависеть от внутреннего чувства стиля и желаемого эффекта от картины. Необычные картины в гостиной, выполненные правильными геометрическими фигурами, будут замечательно смотреться на любой стене, нужно только подобрать необходимый цвет.
Если гостиная часто используется для деловых встреч с партнерами, изображение природы на картине будет лучшим вариантом. Дело в том, что человек, находясь на свежем воздухе, быстрее отдыхает, набирается сил и успокаивается. К сожалению, проводить переговоры, сидя на опушке леса невозможно. И чтобы не ждать выходных для отдыха, частицу матушки природы можно воссоздать у себя в гостиной. Не нужно будет долго ждать, чтобы сблизиться с природой, теперь она совсем рядом – на стене гостиной. Благодаря усовершенствованным технологиям, в современные картины встраивают подсветки, звуковое сопровождение и, нажав на кнопку, человек оказывается в настоящем лесу. Смотря на картину, он слышит пение лесных птиц и движение ветвей деревьев в такт ветру, видит, как колышется трава. Подсветка обеспечивает выгодное освещение картины и визуальный эффект движения мелких деталей – травы или листьев. Такая картина прекрасно поможет расслабиться после трудного рабочего дня и расположит партнеров к положительным эмоциям. А необычные картины в гостиной будут настраивать на установление прочных и доброжелательных взаимоотношений.
Если говорить о том, что может быть изображено на картине, стоит поговорить о простых вещах. Это могут быть самые обычные предметы, но расположены под необычным ракурсом. Например, увеличенное изображение песка, капля росы на одуванчике или огромная голова муравья на стене: все это и многое другое легко может стать прекрасным дополнением гостиной. В мире есть огромное количество вещей, которые люди не замечают в повседневной жизни, потому что они слишком маленькие и незаметные. Подробно изучив микромир планеты, можно открыть для себя очень много нового и неизведанного, так почему бы не начать с собственной гостиной.
Необычные картины в гостиной – это не только изображения животных, природы или зданий. Это могут быть еще и собственные фотографии, сделанные в необычном стиле. Огромное количество фотографов сделают профессиональные кадры в любом стиле и с любим атрибутом, было бы желание. Как приятно будет повесить в гостиной картину, на которой изображены члены семьи или вы сами в образе великих правителей или любимых героев, исторических персонажей и прочих знаменитостей. Такая картина непросто станет украшением гостиной, но и предметом гордости и обсуждений.
Огромный выбор стилей, видов и вариантов картин привел к тому, что некоторые банальные изображения уже набили оскомину. Для того чтобы придать простому изображению необычный вид, можно выполнить его на нескольких холстах и асимметрично расположить на стене. Самое оригинальное в таком варианте оформления заключается в том, что объект необязательно изображать полностью – он должен угадываться по выделенным элементам. Так, Эйфелевая башня может быть изображена не в полную высоту. Достаточно в одном углу изобразить ее шпиль, а в другом – одну из опор. Это строение настолько популярно, что даже в таком виде не возникнет вопросов: что же изображено на картине. Асимметричное выполнение и неполное изображение – оригинальные идеи для самых необычных картин в гостиной.
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Как украсить гостиную? Учимся у известных дизайнеров интерьера.