Необычные картины в гостиной – изысканый интерьер

Гостиная - место для отдыха и расслабления, место приема гостей и, конечно, визитная карточка всей квартиры. При оформлении дизайна комнат, трудно переоценить вклад картин в создание той или иной атмосферы. А необычные картины в гостиной, да и во всем доме, станут прекрасным дополнением любого стиля.

Конечно, выбор картины напрямую зависит от вкусов хозяев – кто-то любит минимализм, кто-то портреты, а кому-то по душе стиль Ван Гога. Но сегодня речь пойдет не о стилях, а том, какие варианты исполнения картин можно выбрать.