Как правильно клеить обои: секреты мастерства

Итак, приступаем к первичной подготовке. Перед тем как правильно клеить обои, возьмем штукатурку и тщательно заделаем все трещины и ямки, а потом постараемся придать стене ровное очертание. Если до этого там были другие обои, их желательно демонтировать. В случае с покраской стен, их нужно обработать грунтовкой, чтобы ваша новая поверхность не слезла через несколько дней. В идеале покрытие должно быть максимально ровным и шероховатым. Тогда клеи заполнит имеющиеся поры и обеспечит надежное сцепление с материалом.

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