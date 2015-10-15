Как правильно клеить обои: секреты мастерства

Так сложилось, что граждане, выросшие при Советском Союзе, в большинстве своем, предпочитают делать практически все своими руками. И розетку починить, и стульчик на кухню «склепать», и обои в комнате поклеить. Однако из-за недостатка опыта и знаний часто подобная работа вызывает лишь разочарование. Рассказывать о том, как заземлить стиральную машину, мы не будем, а вот как правильно клеить обои – всегда, пожалуйста.
ПО-КЛАССИЧЕСКИ
Смотря на мастеров, которые занимаются ремонтами всю свою сознательную жизнь, кажется, что данный процесс не сложнее, чем яичницу пожарить. Но на самом деле здесь кроется масса подводных камней, а навыки и вовсе являются решающим фактором в конечном счете. Профессионалы знают массу секретов и тонкостей, без которых качественно выполнить работу просто невозможно. Что ж, мы готовы с вами ими поделиться. И, отвечая на вопрос о том, как правильно клеить обои, начнем с подготовки.
Не секрет, что для безупречного результата необходима практически идеальная поверхность стен. Причем, дело касается не только выпуклостей и впадин, трещин и неровностей, но и угла наклона стены относительно потолка, пола и других сводов. Если ваш дом или квартиру строили еще в прошлом веке, то, скорее всего, отклонение от стандартных 90 градусов будет и, порой, значительное. Что делать в таком случае? Самым требовательным нужно вооружиться шпатлевкой, грунтовкой и приступить к планомерному наращиванию слоя там, где это необходимо. На такую процедуру может уйти от пары дней до недели, в зависимости от степени умений рук строителей. Если же вы не собираетесь претендовать на звания «Владелец самых ровных углов», просто купите обои с хаотическим узором и забудьте об этой проблемы. Но помните, что любой геометрический рисунок, полосы и другие ровные объекты на поверхности выдадут все неровности «с потрохами».
Итак, приступаем к первичной подготовке. Перед тем как правильно клеить обои, возьмем штукатурку и тщательно заделаем все трещины и ямки, а потом постараемся придать стене ровное очертание. Если до этого там были другие обои, их желательно демонтировать. В случае с покраской стен, их нужно обработать грунтовкой, чтобы ваша новая поверхность не слезла через несколько дней. В идеале покрытие должно быть максимально ровным и шероховатым. Тогда клеи заполнит имеющиеся поры и обеспечит надежное сцепление с материалом.
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Теперь все готово и можно начинать процесс. Естественно, вы сделали предварительные замеры и рассчитали, сколько рулонов приблизительно вам нужно. Теперь главная задача разложить их и порезать так, чтобы в каждой полоске остался небольшой запас. Для этого можно использовать пол или стол. Как настоящие знатоки своего дела, сначала берем карандаш и делаем разметку области надреза. Затем вооружаемся ножницами и аккуратно делим наш рулон на три части (стандартная длина его около – 10 метров, а высота стен в большинстве типовых квартир – 2,7 метра).
Если у вас обои с несимметричным рисунком, придется приложить немало усилий, чтобы на стыках лент он совпадал. Но немного усидчивости и подсчетов приведут к положительному результату.
Когда все готово, можно начинать сам процесс. Отличия между тем как правильно клеить обои, могут заключаться в их основе. Если вы выбрали виниловый вариант, флизелин или другие новомодные материалы, поздравляем, половины проблем вы решились. В данном случае клей наносится исключительно на стену, и промазывать ленты тем же составом нет необходимости. Тонкие однослойные обои, бумажные клеенчатые нужно дополнительно обработать, чтобы достичь нужного эффекта прочности.
Как правило, в любом деле главное – начать. Здесь наклейка первой ленты играет большую роль. Оптимальный вариант – начинать поклейку от окна. Тогда стыки и складки будут менее заметны. Итак, мажем стены клеем, предварительно разведенным четко по инструкции. Зовем помощника, а сами лезем на стремянку. Да, перед тем как правильно клеить обои, лучше заручиться поддержкой еще двух рук. Ваш ассистент будет подавать, а вы – клеить. Начинать необходимо сверху, от потолка, вниз. И не забудьте про специальный шпатель, которым будете выгонять из-под материала постоянно образующиеся пузыри. Наклеили, плотно провели инструментом посередине полосы, а затем влево и вправо убираете неровности. Все? Поздравляем, начало положено!
Теперь очень важно определиться с техникой поклейки – встык или внахлест. Здесь все зависит от толщины материала. Массивные виниловые и флизелиновые варианты необходимо клеить впритирку друг к другу, а тонкие бумажные можно располагать внахлест, потому что швов будет не видно. Когда вы приклеите вторую полосу, то поймете, что сложного в этом процессе нет ничего. Просто вовремя разглаживайте пузыри и следите за тем, чтобы ленты ложились параллельно.
В принципе, это базовые знания, которые понадобятся «самоделкиным» для осуществления ремонта. Но есть и некоторые премудрости, позволяющие избежать ряда неудобств. Например, немногие знают, как правильно клеить обои в области розеток и выключателей. Прежде чем начать сам процесс, необходимо снять приспособления, оставив голые провода. Только не забудьте предварительно выключить электричество, а то ваш ремонт рискует закончиться в больнице, даже не успев начаться. Далее клеим наши полосы, а в местах, где должны быть выключатели и розетки, делаем крестообразные надрезы. Это поможет вам не забыть о месте расположения ключевых узлов электропроводки и вырезать отверстия необходимого диаметра. Далее приспособления монтируются на свое место.
Еще один нюанс – как правильно клеить обои под окнами, над дверями и в других труднодоступных местах. Для этого не нужно покупать отдельный рулон. Используйте обрезки, которые обязательно будут образовываться в процессе подготовки обоев. В местах, где будет висеть батарея и вовсе можно не беспокоиться о соответствии узора. В области окна чаще всего висят шторы или гардины, а часть пространства закрывает карниз. Место над дверью может быть более заметным, но и оно не всегда бросается в глаза, так что вымерять до миллиметра все параметры не нужно.
Еще один важный нюанс при том как правильно клеить обои заключается в обязательном сохранении этикетки от рулонов. Зачем копить этот мусор? Элементарно – на ней находиться вся информация об изделии, включая номер партии и условное обозначение цвета. Если вы по каким-то причинам просчитались, и в самый ответственный момент не хватило материала, с этой бумажкой можно докупить именно то, что нужно. Ведь даже одна модель по той же цене из разных партий может значительно отличаться оттенком, и применение инородного рулона аж никак не улучшит внешний вид комнаты.
Надеюсь, после прочитанного вы хоть немного приблизились к совершенному знанию о том, как правильно клеить обои. Конечно, для оттачивания мастерства и достижения профессиональных вершин необходима практика, и только практика. Но начинать с чего-то надо, так что дерзайте, и удачи в квартирных преображениях. А если все же вы не сможете решиться на такие самостоятельные подвиги, тогда наши специалисты с удовольствием помугут вам.