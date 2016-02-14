Еще с давних времен человек использовал дерево и камень для строительства дома. В современном строительстве по-прежнему применяются эти материалы вместе с кирпичом и бетоном. Но некоторые люди нарушили традицию и ввели в эксплуатацию интересные материалы разного рода для строительства жилых помещений.

Транспортные контейнеры, поленья, фанера, солома и многое другое люди успешно используют для создания своего жилья. Даже можно встретить более экзотические материалы, такие как шины, бутылки, бочки, консервные банки, картон. Некоторые пошли еще дальше, создавая дома, как в сказках, из пирожных и разных кондитерских изделий. Для этого нужно только богатое воображение. Необычные строительные материалы обычно использовались для стройки домов для бедных и для тех, кто хочет иметь необычное жилище. Итак, в данной статье рассмотрены 6 самых необычных строительных материалов, которые создают интересный эффект.