Еще с давних времен человек использовал дерево и камень для строительства дома. В современном строительстве по-прежнему применяются эти материалы вместе с кирпичом и бетоном. Но некоторые люди нарушили традицию и ввели в эксплуатацию интересные материалы разного рода для строительства жилых помещений.
Транспортные контейнеры, поленья, фанера, солома и многое другое люди успешно используют для создания своего жилья. Даже можно встретить более экзотические материалы, такие как шины, бутылки, бочки, консервные банки, картон. Некоторые пошли еще дальше, создавая дома, как в сказках, из пирожных и разных кондитерских изделий. Для этого нужно только богатое воображение. Необычные строительные материалы обычно использовались для стройки домов для бедных и для тех, кто хочет иметь необычное жилище. Итак, в данной статье рассмотрены 6 самых необычных строительных материалов, которые создают интересный эффект.
Очень давно солома стала использоваться для возведения крыш домов. Ее можно сжимать, создавая прессованные компактные тюки, которые люди придумали использовать в качестве стен для дома. Солома обладает хорошими изоляционными свойствами, причем она является дешевым материалом, экологически безопасным.
Из недостатков стоит отметить то, что солома легко возгорается, занимает больше места, в ней могут завестись паразиты. Дома из соломы появились еще в древних эпохах, были популярны даже в конце 16 века. В некоторых американских местностях, где есть большие сельскохозяйственные участки, солома прессуется в тюки.
Вероятно, первым построенным домом из опилочного бетона является дом Вэйта Фриберга, возведенный более 60 лет назад во время после Второй мировой войны, когда был дефицит материалов. В лесной промышленности остаются тонны опилок и стружки, которые могут применяться в качестве примеси для бетона, также их можно добавлять к диатомовой земле. В результате получается легкая структура материала, со свойствами хорошей изоляции и огнестойкости. Но есть и недостатки. К примеру, опилочный бетон пропускает воду, влагу, поэтому его лучше использовать только для пола в качестве плитки и для стен.
Этот материал в последнее время становится опять популярным, особенно там, где опилки имеют низкую цену. Структура опилочного бетона имеет теплоизоляционные свойства, что снизит расходы на энергию. Еще у него есть звукоизоляционные качества, устойчивость к грибкам, контроль уровня влажности.
В том, что древесина используется для строительства, нет ничего нового. Она может применяться для постройки обычного дома из бруса, сарая, а также для целого особняка, сделанного из полированных деревянных панелей. Обычное строительство дома из дерева начинается с каркаса, к которому прибивают деревянные панели и рейки. Но есть и необычный метод строительства, который заключается в том, что строителями используются отходы со склада лесных материалов и строится дом из поленьев. Элементы разного размера укладываются и соединяются вместе, формируя стены рустикального стиля. Поленья даже из деревянных изделий могут креативно использоваться. Например, из них делают перегородки, мебель.
Деревянные элементы придают дому интересную текстуру и разнообразие. Их можно оставить в первоначальном виде, а можно покрасить или вскрыть лаком, что позволит получить приятный и натуральный рисунок. Да, это трудоемкий процесс использовать небольшие куски дерева, подбирать их по размеру, но результат стоит вложенных усилий.
Известняк относится к пористым осадочным породам и его использование в архитектуре началось больше тысячи лет назад. Это твердый строительный материал, с которым легко работать. Специально вырезанный известняк применяется для создания стен. Благодаря некоторым современным техникам необязательно использовать раствор для стен, чтобы они могли прослужить долгие годы. Вне зависимости от того был этот материал вырезан машиной или применялся он в натуральном виде, стены и дом имеют рустикальный шарм. Со временем известняк не трескается и не портится.
Сначала фанера редко использовалась в качестве строительного материала, чем вызывала удивление. У фанеры гладкая и ровная поверхность, а когда она покрыта деревянным натуральным шпоном, то это выглядит декоративно. С ней легко работать, для продления службы ее полируют и обрабатывают. Некоторые предприимчивые люди использовали этот материал для постройки стен в домах, особенно в спальных комнатах. На фанеру можно наносить рисунок или покрыть ее лаком. Также она имеет разные оттенки – от самых светлых до темных.
Транспортные контейнеры выбрасываются тысячами, они часто используются в качестве убежища бездомными. Поэтому не нужно удивляться, что предприимчивые люди начали их использовать для создания архитектурных чудес в виде домов, которые хороши на вид и пригодны для жизни. Большого контейнера более чем достаточно, чтобы получить две комнаты. Контейнеры можно поместить бок о бок, сделать вырезы для дверей и окон, и вы получите прочный и долговечный дом. Транспортные контейнеры строятся из стали высокого качества с гофрированными стенками. Они могут быть просто помещены на бетонные или кирпичные основания, формируя основу для дома. Нужно только сделать проемы для дверей и окон, оформить изоляцию, подобрать подходящий пол и потолок.
Благодаря креативным умам создаются креативные способы использования обычных предметов в качестве необычных строительных материалов.