Как насчет декора потолка?

Декорирование потолка – одна из самых модных тенденций в практике проведения ремонтных работ. Оно позволяет полностью изменить внешний вид квартиры и сделать ее более уютной и комфортной. Иногда для отделки потолка современными материалами не хватает денег. В подобных случаях можно пофантазировать и сделать оригинальный декор потолка своими руками. Для этого не потребуется крупных вложений или владений сложными строительными инструментами.
Раньше филенчатые панели изготавливались только из массива древесины ценных пород. Современные технологии, используемые в производстве, позволяют предлагать заказчикам доступные по цене внутренние потолочные панели из сочетания МДФ, массива дерева и натурального шпона, которые ни по качеству, ни визуально не отличаются от эксклюзивных изделий из массива древесины.
Выбирая филенчатые панели вы производите впечатление человека со вкусом, достатком, с любовью к качеству и долговечности.
Большинство предпочитает лицезреть на потолке простую белую штукатурку. Чаще это обусловлено убежденностью в отсутствии необходимости что-либо менять в этой части помещения, но встречаются и те, кто считает белый квадрат пустоты над головой поистине идеальным решением.
Вероятно, эти гипотетические люди просто не знают о великом множестве интереснейших идей для декорирования потолков. Именно о них мы хотим рассказать в этой статье.
Элегантная классика
Если роскошь – это ваша слабость, но услуги художника кажутся вам слишком дорогими - сделайте выбор в пользу художественного натяжного потолка. Благодаря фотопечати на потолке можно воспроизвести различные картины или даже фотографии.
В зависимости от поставленной задачи, можно выполнить декор всей поверхности потолка или одного небольшого фрагмента, нанести изображение мультипликационного героя (для детской) или летнего облачного неба. Таким образом можно легко воплотить в жизнь мечту о превращении своего дома в старинный дворец с нарядным расписным потолком.
Как говорится все новое это хорошо забытое старое. Потолок с лепниной в настоящее время переживает свое второе рождение. Интерес и заслуженная популярность этого вида отделки обусловлена стремлением людей к индивидуальности, красоте и гармонии.
С точки зрения архитектора и дизайнера, на потолке лепнина, помимо своих эстетических функций, выполняет дополнительную функцию, которая при необходимости может скрыть дефекты, визуально изменить размер помещения.
Современный рынок строительно – отделочных материалов предлагает большой выбор таких элементов как лепнина потолочная. Она может быть изготовлена из гипса, вспененного полиуретана, полистирола, стекловолокна. Вам не составит труда из различных модулей собрать неповторимую композицию.
Бетон — один из тех материалов, который до недавнего время мало кто решался использовать в интерьере. Однако в последние годы с ростом популярности индастриала и иминимализма, с возросшим спросом на лофтовые апартаменты бетон в интерьере завоевал симпатию у сторонников современного дизайна по всему миру. Дизайнеры и архитекторы обнаружили в бетоне некую эстетику и очарование и стали активно использовать этот незатейливый материал в своих проектах.
Бетон — экологически чистый, общедоступный и бюджетный материал, он термически и влагоустойчив. При должной обработке, дополненный красивым декором и текстилем бетон может выглядеть не менее роскошно и изысканно, чем мрамор, гранит или керамическая плитка. Бетон может использоваться в интерьере любого стиля, придавая ему особый индустриальный шарм.
Однако следует иметь в виду, что потолок более темный, чем стены, зрительно выглядит ниже. Окрашивайте бетон в светлые тона, если у вас невысокие потолки.
Дерево считается лучшим отделочным материалом жилых помещений. Панели и доски из натурального дерева экологичны, они не содержат синтетических вредных веществ (клей, антипирены, фенолы и формальдегиды). Внутри жилых помещений отсутствует атмосферная влага, и деревянные поверхности не нуждаются в синтетических пропитках и защитных покрытиях. Натуральное дерево долговечно и эстетично, а при загрязнении наружной поверхности ее можно обновить шлифовкой.
Вобрав в себя всю силу природы, дерево окутывает вас неповторимой аурой, наполненной жизнью. Еще одна важная деталь – дерево имеет интересную способность рассеивать свет. Многие дизайнеры используют эту особенность для создания эффекта естественной затененности, где игра света и тени становится основным приемом декорирования.
В современном мире с его очень быстрым темпом порой хочется отдохнуть душой и восстановить силы. Интерьер в стиле рустик идеально подойдет для этих целей. С французского слово рустик переводится как «деревенский», «грубый». Он немного похож на американский стиль кантри и на русский деревенский стиль.
В этом стиле допускается использование исключительно натуральных материалов, но они не должны быть идеальными. Если это дерево, то оно должно быть с сучками, трещинками, зазубринками. Не покрывайте дерево лаком, не зашкуривайте его, ведь необработанная поверхность — это настоящий стиль рустик. Например, потолочные балки из необработанного дерева светлых пород добавят интерьеру легкости.
Если основным цветом помещения выбран белый, то требуется с особой изобретательностью подходить к оформлению – так, чтобы интерьер не получился скучным и безликим. Белый потолок в этой квартире сделали рельефным, что добавило ей оригинальности.
Ну и, наконец, самый простой вариант декора – покрасить потолок краской. Не обязательно белой. Можно слить потолок со стенами, или подобрать контрастный оттенок, или даже несколько. Если при этом не выравнивать потолок, то это самый экономичный способ: в среднем, на 4–8 кв.м. для однослойного покрытия расходуется 1 литр краски. Кстати, если вы решили красить потолок в ванной, выбирайте влагостойкие краски.
В этой подборке лишь небольшая часть идей для обновления потолков, но, возможно, и этого будет достаточно, чтобы задуматься о переменах в интерьере хотя бы одной из комнат.