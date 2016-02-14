Как насчет декора потолка?

Раньше филенчатые панели изготавливались только из массива древесины ценных пород. Современные технологии, используемые в производстве, позволяют предлагать заказчикам доступные по цене внутренние потолочные панели из сочетания МДФ, массива дерева и натурального шпона, которые ни по качеству, ни визуально не отличаются от эксклюзивных изделий из массива древесины.

Выбирая филенчатые панели вы производите впечатление человека со вкусом, достатком, с любовью к качеству и долговечности.