Зеленые обои: зимой и летом…

Если вы действительно задумываетесь о том, чтобы вашу квартиру или дом украшали зеленые обои, то следует учесть несколько особенностей, которые помогут сделать этот элемент интерьера еще более эффектным и эффективным.

Сразу скажем, что зеленый цвет – один из самых универсальных и нетребовательных к дополнениям. Здесь не нужно часами сидеть перед градиентной сеткой, выбирая между различными оттенками аксессуаров, мебели и других предметов, которые будут наполнять комнату. Зеленый можно сочетать абсолютно со всем, главное – угадать с пропорциями. Если вы это сделаете самостоятельно или при помощи специалиста, то любое помещение из обычных четырех стен превратится в настоящий шедевр. И все же есть некоторые условности, которых лучше придерживаться. В основном они касаются оттенков зеленого, которых насчитывается великое множество. Они них и поговорим дальше.