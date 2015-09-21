Зеленые обои: зимой и летом…

Когда говорят о зеленом цвете, то некоторые представляют себе весеннюю пору, когда деревья покрываются густой листвой, а трава переливается изумрудом. Порой это ощущение свежести и легкости хочется спрятать в карман и наслаждаться им тогда, когда захочется. И даже зимой. Кстати, такой вариант действительно возможен. Достаточно выбрать в свой интерьер зеленые обои и подобрать к ним подходящие аксессуары.
Авторитетные мнения этих специалистов сливаются в один стройный хор, и главной мыслью этой композиции является то, что зеленый цвет действительно наделен почти магическими способностями. Он способен восстановить энергию человека, привести его в душевное равновесие, а порой и излечить от некоторых недугов. Не зря японские мудрецы часами просиживали под деревьями сакуры, ведь это настоящий клондайк живительной силы и безграничного спокойствия.
Но отступим от лирики и перейдем непосредственно к практической части.
Если вы действительно задумываетесь о том, чтобы вашу квартиру или дом украшали зеленые обои, то следует учесть несколько особенностей, которые помогут сделать этот элемент интерьера еще более эффектным и эффективным.
Сразу скажем, что зеленый цвет – один из самых универсальных и нетребовательных к дополнениям. Здесь не нужно часами сидеть перед градиентной сеткой, выбирая между различными оттенками аксессуаров, мебели и других предметов, которые будут наполнять комнату. Зеленый можно сочетать абсолютно со всем, главное – угадать с пропорциями. Если вы это сделаете самостоятельно или при помощи специалиста, то любое помещение из обычных четырех стен превратится в настоящий шедевр. И все же есть некоторые условности, которых лучше придерживаться. В основном они касаются оттенков зеленого, которых насчитывается великое множество. Они них и поговорим дальше.
Зеленые обои могут быть и очень светлыми, яркими или нежными, вызывающими или успокаивающими. Отдавая предпочтение светлым тонам, не забудьте разнообразить их акцентами других цветов. Причем, здесь полет фантазии может быть безграничен. Светло-зеленый сочетается с любыми другими оттенками: от ярко-красного до темно-коричневого и даже черного. В зависимости от того, что вы хотите получить, следует тщательно подобрать комбинацию. Например, зеленые обои с синим или голубым создадут атмосферу живой природы где-нибудь на берегу моря, особенно если к ним добавить несколько желтых вкраплений. Лазурное небо, листья пальм, солнце и пляж – что может быть лучше для приятной атмосферы отдыха?
А если сочетать данный цвет с ярко-оранжевым, белым, розовым, то комната превратится в веселое и увлекательное приключение, где невозможно заскучать.
Если вы являетесь приверженцем некоей таинственности и загадочности, любите полумрак и задумчивую атмосферу, а ваши зеленые обои обязательно должны напоминать лесную чащу, то лучше комбинировать их со светлыми элементами. Например, белый или бежевый книжный шкаф, светлое постельное белье или, на худой конец, стандартное пластиковое окно, сохранив желаемый эффект, сделают помещение менее мрачным и загробным.
Вообще, существует мнение, что, чем темнее тон доминирующего цвета в комнате, тем светлее должны быть остальные предметы. И слишком выраженного контраста здесь бояться не стоит – все будет выглядеть весьма гармонично.
Но не только оттенок важен при формировании уникального и красивого дизайна. Вторым параметром можно смело считать назначение комнаты, в которой будут использоваться зеленые обои.
Сложность выбора здесь заключается в том, что определить одно единственное назначение гостиной довольно сложно. Некоторые люди используют данную комнату для отдыха и умиротворенного валяния на диване перед телевизором. Другие же хозяева предпочитают изо дня в день видеть здесь массу гостей, устраивая шумные вечеринки. Оттого, какова главная задача гостиной, нужно отталкиваться при выборе зеленых обоев.
Возвращаясь к психотерапевтам, вспоминаем, что зеленый цвет по своей сути действует крайне успокаивающе. Поэтому, если, заходя в гостиную, вы хотите сразу погрузиться в транс приятного бездельничества и нирваны, когда даже ухом пошевелить лень, смело обклеивайте стены однотонным материалом, и желательно не слишком светлым. Тогда атмосфера обволакивающего уюта вам обеспечена. Если же задача в том, чтобы побудить гостей к интересным беседам. Активным и пассивным играм, веселью и прочим радостям, лучше позаботиться о том, чтобы в комнате было достаточно акцентов других цветов. Яркие подставки под свечи, оранжевое покрывало на диван, сиреневые подушки и любые другие почти нелепые вещи станут оптимальными инструментами для создания ощущения беззаботного дурачества. Да и сами зеленые обои лучше выбирать с узором, или с вкраплением других оттенков.
Если говорить о самом подходящем месте для данного вида элементов интерьера, то спальня – наиболее выгодный вариант. Здесь спектр возможностей практически безграничен. Вы можете сформировать светлый и радостный интерьер, в котором будет очень комфортно просыпаться солнечным утром, или же отдать предпочтение более темным тонам, чтобы сон был глубоким и максимально эффективным. Комбинация зеленых обоев с мебелью любых цветов тоже приветствуется. Создайте ощущение весенней свежести при помощи белых элементов, или сделайте комнату максимально приближенной к палитре сказочного леса, используя шкаф из натурального дерева оттенка венге. Единственное, что здесь нежелательно – это слишком яркие акценты, которые могут утомлять глаза и не дадут хорошенько расслабиться.
Дети – гиперактивные существа, которым постоянно не сидится на одном месте. Причиной тому является острая потребность в познании всего нового. Это же может стать следствием быстрой утомляемости. Так что при оформлении детской лучше использовать зеленые обои пастельных тонов, или максимально светлые. Не стоит выбирать слишком пестрый узор с большим количеством добавочных цветов. Лучше сделать несколько полос другого оттенка или разнообразить интерьер веселыми аксессуарами. Тогда ваш ребенок быстро будет успокаиваться и настраиваться на умственную деятельность, не отвлекаясь на стены клоунской расцветки.
Здесь, как и в спальне, можно хорошенько поэкспериментировать. А ограничений по дизайну кухни еще меньше. Забавный факт – клеить зеленые обои на кухне советуют диетологи. Причина весьма логична – этот цвет снижает аппетит. Насколько это правда, сказать точно нельзя, но если вы стремитесь скинуть пару лишних килограммов без регулярных походов в зал, смело можете попробовать.
Что касается оттенков и дополнений, то любые средства хороши. Комбинируйте разные тона, дополняйте их другими цветами. Только не забудьте защитить обои от брызг и пятен в районе рабочей поверхности. А еще лучше, выложите эти места плиткой или пластиковыми панелями.
Умиротворяющая атмосфера во время приема водных процедур сделает ваш отдых еще более эффективным, поэтому клеить зеленые обои здесь не только можно, но и нужно. Правда, не забывайте о том, что далеко не все изделия нормально справляются с излишней влагой. Так что позаботиться о выборе соответствующего материала следует заранее, чтобы в итоге не получить печальные последствия.
Если у вас нет никакого желания возиться с дизайн-проектом, а просто нужно сделать красивый и уютный ремонт, зеленый цвет обоев подойдет лучше всего. Минимум проблем, максимум эффекта.