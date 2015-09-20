Украшения для ванных комнат – настоящие помощники в создании эстетичного внешнего вида и ощущения уюта и гармонии. Как подобрать правильный аксессуар, на что стоит обратить внимание при его выборе, какие есть оригинальные способы оформления ванной комнаты – все это мы рассмотрим в данной статье.
Ванная комната – это то место, где можно получить заряд бодрости и хорошего настроения прямо с утра. А вечером там вы можете полноценно расслабиться. В связи с этим декору этого помещения нужно уделить немало внимания. Прежде чем выбрать украшение, следует точно определиться с дизайном интерьера, с основными цветовыми решениями, это поможет не ошибиться при подборе аксессуаров.
Освещение в данном помещении играет важную роль, поэтому может стать еще и настоящим украшением. Для ванной комнаты подойдет и точечное освещение, и зональное. По периметру можно пустить световую ленту или просто можно обойтись красивым светильником. Многие создают оригинальную иллюминацию на стене, подсвечивают полочки, раковину.
Украшения для ванных комнат в виде картин выглядят и стильно, и эффектно, и уютно. Таковой является и данная картина, созданная декоратором.
Достаточно взять положительное изображение и украсить его оригинальной рамой. Классическая тематика для ванной комнаты – морская, также хорошо подойдет вид природы. Над раковиной можно использовать натюрморт. Если ванная комната выполнена в современном стиле, то картины могут быть минималистскими. Картины для ванной стоит подбирать небольшие, если же площадь этого помещения маленькая, то, скорее всего, нужно будет вообще отказаться от такого украшения.
Коврики в ванной комнате могут выполнять не только практическую функцию, но и декоративную, эстетическую. Благодаря их большому разнообразию можно подобрать действительно оригинальный небольшой коврик, который украсит интерьер и дополнит его уютом. Коврики могут выполняться из абсолютно разных материалов, они бывают резиновыми, акриловыми, мохнатыми, вязаными, пластиковыми, деревянными, тканевыми. Коврик будет хорошо смотреться, если правильно выбрать цвет, размер и форму. Иногда в зависимости от имеющегося интерьера нужно взять несколько ковриков, некоторые располагают их хаотично с разными размерами и формами, оттенками. Неплохо будут смотреться массажные коврики, имитирующие галечный мат.
Если размер ванной, выбранный стиль интерьера позволяет использовать такие украшения для ванных комнат, то это обязательно нужно включить в дизайн. Шторы в ванной и другой подобный текстиль всегда повышают уровень уюта и комфорта в помещении. Особенно данные украшения подходят, если вы хотите уйти от современности и ее различных проявлений. Шторы на окне придадут дополнительные интересные акценты. Практичность такие элементы не повышают, но эстетичности добавляют.
Так как панно ложится в плоскость стены, то оно подходит для ванной любого размера. Если такое украшение будет правильно оформлено, то оно сможет даже визуально увеличить пространство. Особенно сейчас популярно панно 3D, если к нему добавить интересную сантехнику, то ванная комната станет абсолютно уникальной и эксклюзивной. Такой декор должен качественно дополнить помещение, поэтому к его выбору стоит отнестись осмотрительно.
Украшение ванных комнат при помощи техники декупажа также возможно. Выглядеть оно будет не хуже фотоплитки и сделать это можно своими руками.
Применение настоящих или пластмассовых ракушек – хороший вариант декора именно для ванной комнаты. С их помощью можно вообще создать морскую тематику помещения. У многих есть немалый запас ракушек, особенно привезенных с отдыха. Небольшие ракушки приклеивают к поверхности ванны, унитаза, плитки. Крупные экземпляры можно расставить на полках и шкафчиках.
Интересно смотрятся в ванной комнате виниловые наклейки, трафареты. Они особенно понравятся детям и придадут больше веселья и хорошего настроения. Такие наклейки изображают все, что угодно. Их можно найти на рынке или в интернет-магазине, клеят их в любое место. Трафарет представляет собой пластиковую пленку, на которую нанесен рисунок. Ее прикладывают к поверхности и закрашивают любым цветом при помощи краски. Если украшение надоело или испортилось, его всегда можно заменить.
Украшения для ванных комнат в СПА стиле являются беспроигрышным вариантом декора. Для этого можно использовать следующие декоративные элементы – цветы в вазах, камни для стоунтерапии, небольшие букетики, наборы для проведения СПА в плетеных корзинках, большие и маленькие свечи, емкости с солью для ванной разных цветов, различные деревянные аксессуары для ванной. Саму ванну обычно отгораживают при помощи уютной белой шторки, которую откидывают на бок. Украшением станет также большое количество полотенец белого цвета. Полотенца развешивают на держателях или складывают стопками на полочки плетеного стеллажа, а также красиво укладывают в плетеные и тканевые кофры. Для дополнительного акцента СПА стиля украсьте стену ванной комнаты водостойким постером, на котором изображен, к примеру, океанский пляж. Если размер ванной комнаты немаленький, то возле ванны можно поставить плетеный или деревянный небольшой стульчик либо же плетеное кресло-шезлонг.
Главным акцентом в данном помещении станет ванна, сделанная из дерева. Типичным решением для стиля кантри является шторка-юбка, размещенная под раковиной. Из текстиля также подойдет балдахин над ванной. Декорировать это помещение еще можно оригинальными деревянными полочками и аксессуарами. Для стен подойдут картины в рамках с простым пейзажем, зеркала в стиле кантри. Некоторые дизайнеры украшают ванную не совсем типичными для нее вещами, например, керамическими тарелками, настенными часами, канделябрами, люстрой, расположенной по центру потолка.
Если у вас нет желания декорировать ванную комнату в каком-нибудь одном стиле, то задача становится еще проще. Достаточно использовать одно-два украшения, чтобы ванная комната стала выглядеть намного уютнее. Повесьте картину или постер, поставьте корзину или короб, комнатное растение, светильник. Не забудьте использовать и красивые аксессуары, такие как мыльница, полочка, держатель, стаканчик для зубных щеток и многое другое.
Таким образом, какой бы ни была ваша ванная комната, вне зависимости от ее стиля всегда можно подобрать соответствующие украшения. Даже есть возможность сделать некоторые из них своими руками, что придаст украшению еще больше оригинальности. Каждое из представленных украшений может использоваться в любом стиле интерьера, только нужно правильно подобрать цвет и форму.