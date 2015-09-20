Украшения для ванных комнат

Украшение ванных комнат при помощи техники декупажа также возможно. Выглядеть оно будет не хуже фотоплитки и сделать это можно своими руками.

Применение настоящих или пластмассовых ракушек – хороший вариант декора именно для ванной комнаты. С их помощью можно вообще создать морскую тематику помещения. У многих есть немалый запас ракушек, особенно привезенных с отдыха. Небольшие ракушки приклеивают к поверхности ванны, унитаза, плитки. Крупные экземпляры можно расставить на полках и шкафчиках.

Интересно смотрятся в ванной комнате виниловые наклейки, трафареты. Они особенно понравятся детям и придадут больше веселья и хорошего настроения. Такие наклейки изображают все, что угодно. Их можно найти на рынке или в интернет-магазине, клеят их в любое место. Трафарет представляет собой пластиковую пленку, на которую нанесен рисунок. Ее прикладывают к поверхности и закрашивают любым цветом при помощи краски. Если украшение надоело или испортилось, его всегда можно заменить.