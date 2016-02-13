Как получить ипотечный кредит в банке?

Получение ипотечного кредита состоит из нескольких шагов. Первое – это выбор банка. При этом вам понадобится тщательно оценить не только процент по кредиту и другие финансовые условия, которые он предлагает, но и то, насколько вы соответствуете требованиям банка к заёмщику. Отнеситесь к этому этапу особенно тщательно. Как мы уже упоминали, обратитесь к специалистам за помощью, если вам сложно собственными силами оценить кредитные предложения различных банковских учреждений.

Следующим шагом следует подготовка документов о заёмщике и поручителях, которые должны помочь банку определить размер кредита, которые он готов вам предоставить.

После этого вам необходимо оценить недвижимость и подготовить документы на нее, а банк, в свою очередь, оценивает все риски, связанные с выдачей кредита именно под ваш объект.

И если вы прошли все этапы (круги ада), последний шаг – заключение договора, который следует основательно изучить, чтобы не столкнуться с неожиданными ограничениями или обязательствами. Возможно, на этом этапе вам понадобится помощь юриста. Если не уверены в каком-то пункте договора, не оставляйте все на авось! Лучше потратить небольшую сумму на консультацию у специалиста, чем выплачивать проценты, о которых вы не подозреваете.