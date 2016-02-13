Как получить ипотечный кредит в банке?

Решились на покупку собственного дома, но не собрали всей необходимой суммы? Возможно, следует рассмотреть вариант с ипотекой. Для того, чтобы не попасть впросак и не остаться в результате у разбитого корыта без денег и без квартиры, нужно заранее разобраться в том, подходит ли ипотека именно вам. Сама процедура довольно несложная: для получения ипотечного кредита нужно обратиться в банк, предоставив сведения о ваших доходах и активах, а также об объекте недвижимости, передаваемом в залог.
На основании этих сведений банк оценивает риски и принимает решение о кредитовании. Положительное решение о выдаче кредита будет зависеть от нескольких факторов, главный из которых – это размер ваших доходов. Каждая кредитная организация определяет свои собственные критерии оценки платёжеспособности заёмщиков, однако существует несколько факторов, которые учитываются практически всеми банками. О них мы и поговорим более подробно.
Для начала давайте разберемся с тем, что такое ипотека. Под ипотекой подразумевается форма залога недвижимости, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся в собственности должника, а кредитор в случае просроченной оплаты кредита получает права на имущество в залоге (квартиру, дом, земельный участок, уже находящиеся в собственности и тд.).
Часто ипотекой также называют ипотечный кредит, который выдаётся под залог недвижимого имущества (уже имеющегося или приобретаемого). При получении такого кредита недвижимость заёмщика поступает в ипотеку банку, т. е. в залог как гарантия возврата кредита. Как правило, ипотечные кредиты выдаются на длительный срок и под менее высокие проценты, чем потребительские кредиты.
За получением ипотечного кредита можно обратиться непосредственно в один из банков, предлагающих ипотечное кредитование. Таких банков существует большое множество. Не поленитесь и сделайте небольшой анализ предложений от банков в вашем регионе, осуществляющих кредитование жилья. Предварительный анализ можно легко сделать онлайн, а затем договориться о посещении подходящих на ваш взгляд банков.
Если вы не уверены в своей финансовой грамотности или же запутались в тонкостях ипотечных кредитов, можно прибегнуть к услугам ипотечных брокеров – специализованных компаний-посредников, которые за определённую плату помогают подобрать наиболее выгодную программу ипотечного кредитования, а также оказывают услуги по подготовке документов заёмщика на получение кредита.
Получение ипотечного кредита состоит из нескольких шагов. Первое – это выбор банка. При этом вам понадобится тщательно оценить не только процент по кредиту и другие финансовые условия, которые он предлагает, но и то, насколько вы соответствуете требованиям банка к заёмщику. Отнеситесь к этому этапу особенно тщательно. Как мы уже упоминали, обратитесь к специалистам за помощью, если вам сложно собственными силами оценить кредитные предложения различных банковских учреждений.
Следующим шагом следует подготовка документов о заёмщике и поручителях, которые должны помочь банку определить размер кредита, которые он готов вам предоставить.
После этого вам необходимо оценить недвижимость и подготовить документы на нее, а банк, в свою очередь, оценивает все риски, связанные с выдачей кредита именно под ваш объект.
И если вы прошли все этапы (круги ада), последний шаг – заключение договора, который следует основательно изучить, чтобы не столкнуться с неожиданными ограничениями или обязательствами. Возможно, на этом этапе вам понадобится помощь юриста. Если не уверены в каком-то пункте договора, не оставляйте все на авось! Лучше потратить небольшую сумму на консультацию у специалиста, чем выплачивать проценты, о которых вы не подозреваете.
Размер ипотечного кредита, который вы можете получить у банка, зависит, в основном, от оценки платёжеспособности заёмщика, срока кредитования, а также стоимости приобретаемого имущества. Ипотечный кредит может выдаваться как под залог недвижимости, которую вы приобретаете, так и под залог уже имеющейся у заёмщика недвижимости. В первом случае банки обычно ставят обязательным условием, чтобы заёмщик внёс первоначальный взнос на покупку из собственных средств. Причем чем выше первоначальный взнос, тем охотнее банк будет работать с заёмщиком, ведь это увеличивает шансы выплаты всей суммы стоимости жилья.
Наличие поручателей также позитивно влияет на получение кредита, однако не увеличивает сумму займа, так как доход заёмщика при этом остаётся прежним. Наличие дополнительных активов у заёмщика также является подтверждением его платёжеспособности и весомым положительным фактором, который может повлиять на решение кредитного комитета банка о выдаче кредита. Но на сумму кредита наличие активов повлиять не может, если только они не являются дополнительным источником дохода клиента, как, например, доходы в виде арендной платы, процентов по банковским вкладам, доходы от владения ценными бумагами и др. Поэтому не забывайте указать дополнительные доходы кроме зарплаты, это может стать решающим фактором при принятии решения банком.
Давайте разберемся с основными факторами, влияющими на выдачу кредита.
1. Первое, о чем вас спросят практически в любом банке – это паспорт для подтверждения гражданства, ведь лишь небольшое число банков предлагают ипотеку для иностранцев.
2. Возраст. Большинство банков выдают кредиты на покупку недвижимости, начиная с 21 года, мотивируя свою политику тем, что с этого возраста человек может иметь стабильную заработок. Предельный возраст заёмщика ограничивается его выходом на пенсию (женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет), но при условии возврата кредита до наступления пенсионного возраста.
3. Регистрация в регионе. Для банков важно, чтобы регистрация клиента, банк и приобретаемый объект недвижимости находились в одном регионе.
4. Трудовой стаж. Непрерывный стаж на текущем месте работы должен быть не меньше 6 месяцев, а в ряде случаев 1 год). Для подтверждения стажа нужно представить заверенную работодателем копию трудовой книжки.
5. Платежеспособность. Как мы уже говорили, это одно из главных требований. Вы должны продемонстрировать не только достаточный, но и стабильный доход. Его уровень можно условно определить так: банки охотно дают кредиты, если ежемесячные платежи по ним не превышают 40% заработной платы клиента. Если вам будет непросто доказать свою платежеспособность, в ряде случаев может помочь информация о поручителях или созаёмщиках.
6. Кредитная история. Если вы не возвращали кредит или имели иные проблемы с выплатой долга, то банкиры быстро узнают об этом, и, скорее всего, откажут в выдаче ипотеки.
Для получения ипотеки понадобится два пакета документов: один — о потенциальном заёмщике и поручителях, второй — о предмете залога, т. е. о недвижимости, которую вы собрались приобрести.
Документы о заёмщике обычно включают:
- основные документы о заёмщике (паспорт, идентификационный номер налогоплательщика, свидетельство о браке, военный билет — для заёмщиков младше 27 лет и тд.)
- документы о занятости и доходе (в первую очередь форма № 2-НДФЛ либо справка по форме банка, копия трудовой книжки, трудовых контрактов, справка с места работы, а также сведения о других регулярных доходах)
- документы об активах заёмщика (правоустанавливающие документы на недвижимость, автомобили и другое дорогостоящее имущество, выписки по банковским счетам и вкладам, документы о владении ценными бумагами, паями, долями в капитале компаний и пр.)
- сведения о поручителях (аналогично заёмщику — основные документы, документы о доходах и активах).
Прежде всего это правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации), выписки из технического/кадастрового паспорта и (или) земельного кадастра, документы об отсутствии обременений – например, нахождение недвижимости в залоге, задолженности по обязательным платежам или нарушение прав несовершеннолетних, проживающих в продаваемом жилом помещении. Часто каждый банк имеет свои собственные требования к документам о недвижимости, с которыми чаще всего можно ознакомиться на сайте банка. Во избежание недоразумений рекомендуется расспросить сотрудников банка о перечне документов и требованиях к их оформлению.
Довольно часто случается так, что банк отказывает в выдаче кредита. Часто это происходит в результате предоставления неверных сведений в банк (да, банк проверяет ваши данные!). Еще одна причина – слишком высокая стоимость недвижимости, не соответствующая вашим доходам.
На решение о выдаче кредита может также повлиять негативная кредитная история. Банк запрашивает информацию о заёмщике в Бюро кредитных историй (БКИ), где содержатся сведения о негативной кредитной истории. Чтобы не получить отказ, можно самостоятельно сделать запрос в БКИ перед тем, как направлять документы в банк.
И не отчаивайтесь: возможно, отказ связан всего лишь с неверно оформленными документами и подать заявку можно еще раз через определенный срок – 1-3 месяца.
Сущесвует несколько программ по содействию в приобретении жилья определёнными категориями граждан или называемая социальная ипотека. Эти программы льготного специально созданы для поддержки незащищенных слоев населения – молодежи, военных, молодых семей.
Существует несколько вариантов социальной ипотеки от дотирования процентной ставки по ипотечному кредиту, предоставления субсидии на часть стоимости ипотечного жилья, а также продажа государственного жилья в кредит по льготной цене.