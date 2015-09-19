При покупке кухонного гарнитура должное внимание следует обязательно уделить кухонным фасадам. Лучше всего заранее определиться, какой цвет вы хотите видеть, так как от этого зависит весь будущий интерьер кухни. То есть мебель – это ваша отправная точка. Затем уже можно подбирать плитку, обои, текстиль. Чтобы получить модные кухонные фасады следует определиться с их цветом, желаемым материалом для изготовления.
Модные кухонные фасады – это, прежде всего, шкафы, имеющие непрозрачную гладкую поверхность, матовую или глянцевую. Такие тумбы и шкафы отлично могут замаскировать кухонную утварь. Иногда данные фасады дополняются открытыми стеклянными полочками с эффектной подсветкой. Из цветов сейчас наиболее популярны серые, коричневые и различные яркие цвета. Не вышли из моды и контрастные сочетания.
Все менее популярными становятся светлые фасады, уступая место темным вариантам. Наиболее популярны темно-коричневые цвета, разные серые оттенки. Глубокие темные тона могут выгодно подчеркнуть выразительность кухонных фасадов.
Немалого распространения достигает и серая кухня. Этот цвет также может служить в качестве прекрасного фона. К серому цвету отлично подходит оранжевый, бежевый, красный, коричневый, розовый.
Модные кухонные фасады все же могут быть и светлых оттенков, это зависит от их стиля и выбранного светлого оттенка. Допускается использование белого цвета, но все же более актуальным и модным является бежевый оттенок. Во-первых, он очень практичен, во-вторых, имеет стильный и гармоничный вид. Для таких гарнитуров можно использовать эффектное дополнение в виде стеклянной вставки, так вы обретете еще более модные кухонные фасады.
Именно белая кухня еще долго не потеряет своей востребованности. Благодаря такому гарнитуру можно смело использовать яркие акценты. Если вы хотите, чтобы при белой кухне интерьер выглядел тепло, достаточно использовать коричневый цвет и его различные оттенки.
Модные кухонные фасады не могут обойтись без ярких цветов. Если вы любите смелый, контрастный дизайн, то вам следует остановиться, к примеру, на оранжевом кухонном фасаде, что и выбрала дизайнер Оксана Мухина.
Также очень популярно нанесение фотопечати на поверхность кухонного фасада. Благодаря современным технологиям есть большие возможности для дизайнерской фантазии и ее реализации. В зависимости от желания можно украсить гарнитур фотографией на весь фасад, можно украсить дверцы тумбочек фрагментами, на которые нанесена фотопечать.
Большую популярность сейчас набирают кухонные гарнитуры, отделанные под натуральное дерево. Они более актуальны по сравнению с гладкими цветными поверхностями. Это связано с тем, что сейчас дизайнеры все чаще обращаются к экостилю, который предполагает использование натуральных материалов. Из кухонных гарнитуров часто покупается патина, придающая мебели состаренный, благородный вид. Нередко используются и натуральные шпоны ценных, экзотических пород дерева. Современные технологии позволяют производить тонировку древесной структуры в любой цвет, в итоге получаются стильные визуальные эффекты.
Модные кухонные фасады – это гарнитуры, сочетающие в себе современные элементы и классические. Многие все еще не отдают предпочтение гладким и ультрасовременным кухням, выбирая что-то более уютное и домашнее. Именно для таких случаев и создаются фасады, относящиеся к современной классике.
Если вы хотите придать изюминку кухонному интерьеру при помощи фасадов, то можно использовать следующий прием. Скомбинируйте верхние фасады светлого цвета и нижние фасады темного цвета (например, темно-коричневый или черный).
Для кухонных помещений, выполненных в классическом, неоклассическом стилях или в стиле прованс, используют фасады с патиной. То есть на их поверхность наносят состав, который имитирует старый металл, а именно бронзу, золото или серебро. Такие фасады имеют респектабельный и благородный вид. Для данных стилей кухонные фасады должны быть выполнены из массива дерева. Обычно еще используют стеклянные витражи. Учтите, что такой стиль и такая мебель подходят только в том случае, если кухня имеет большие размеры.
Достаточно актуален на сегодняшний день экологичный скандинавский стиль. Он подразумевает использование прямоугольных фасадов, отличающихся лаконичностью и сдержанностью. Выполняются они из экологически чистых материалов (МДФ, массив дерева). В таком стиле стеклянные вставки имеют матовую поверхность. Кухонные фасады должны иметь светлые, прохладные и нежные тона. Модные кухонные фасады в современном стиле обычно не имеют ни профилей, ни рамок. То есть любой декор отсутствует. Рамки для стеклянного фасада , рейлинги и ручки в основном изготавливают из матового алюминиевого профиля. Сдержанность линий, практически полное отсутствие декора компенсируется использованием ярких цветов. В этом стиле кухонная мебель может иметь несколько ярких цветов сразу.
В футуристическом стиле фасады для кухни характеризуются смелыми линиями и формами, оригинальными функциональными решениями. Фасады обычно волнообразные, скругленные. Имеются прозрачные стекла, необычные цветовые сочетания. Чтобы модные кухонные фасады смотрелись органично, важно обладать тонким вкусом, иначе можно переборщить с оригинальными решениями.
Кухонные фасады все больше и больше становятся эргономичными. Это позволяет экономить и пространство, и время. Например, для фасадов используют скрытые ручки, работающие по принципу одного нажатия и мгновенного открытия, конструкции для откидывающих дверок, поворотно-выдвижные механизмы.
Фасады играют важную роль при внешнем восприятии кухонного помещения. Поэтому нужно определиться с материалом, из которого они будут сделаны. Очень популярны на сегодняшний момент ламинированные фасады или софтформинг. Такие фасады выполняют из ДСП или МДФ, их покрывают меламиновой пленкой и лаком. Этот вариант считается бюджетным. Конечно, для создания уникального фасада этот материал совсем не подходит. Он не может прослужить долго, а также выглядит не совсем привлекательно. Более известными и популярными являются рамочные фасады на основе МДФ панелей. В такие фасады можно вставлять различные материалы, что позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку. Но, конечно, у них есть и свои весомые минусы. Есть также и МДФ фасады, покрытые ПВХ пленкой. Они также дают большой простор для реализации различных дизайнерских фантазий. Нередко данные фасады выбирают именно для классического стиля, так как есть возможность выбора расцветки, которая отлично имитирует натуральное дерево. Некоторые останавливают свой выбор на деревянных кухонных фасадах. Они прочны, но выглядят громоздко и имеют высокую цену.
Таким образом, модные кухонные фасады могут быть самыми разнообразными, их дизайн зависит от выбранного стиля интерьера и ваших предпочтений. Стильные фасады есть и для деревенских домов, и для классического стиля, и для любителей всего современного.