Для кухонных помещений, выполненных в классическом, неоклассическом стилях или в стиле прованс, используют фасады с патиной. То есть на их поверхность наносят состав, который имитирует старый металл, а именно бронзу, золото или серебро. Такие фасады имеют респектабельный и благородный вид. Для данных стилей кухонные фасады должны быть выполнены из массива дерева. Обычно еще используют стеклянные витражи. Учтите, что такой стиль и такая мебель подходят только в том случае, если кухня имеет большие размеры.

Достаточно актуален на сегодняшний день экологичный скандинавский стиль. Он подразумевает использование прямоугольных фасадов, отличающихся лаконичностью и сдержанностью. Выполняются они из экологически чистых материалов (МДФ, массив дерева). В таком стиле стеклянные вставки имеют матовую поверхность. Кухонные фасады должны иметь светлые, прохладные и нежные тона. Модные кухонные фасады в современном стиле обычно не имеют ни профилей, ни рамок. То есть любой декор отсутствует. Рамки для стеклянного фасада , рейлинги и ручки в основном изготавливают из матового алюминиевого профиля. Сдержанность линий, практически полное отсутствие декора компенсируется использованием ярких цветов. В этом стиле кухонная мебель может иметь несколько ярких цветов сразу.

В футуристическом стиле фасады для кухни характеризуются смелыми линиями и формами, оригинальными функциональными решениями. Фасады обычно волнообразные, скругленные. Имеются прозрачные стекла, необычные цветовые сочетания. Чтобы модные кухонные фасады смотрелись органично, важно обладать тонким вкусом, иначе можно переборщить с оригинальными решениями.