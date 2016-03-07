Как содержать бытовую технику?

Бытовая техника требует больших инвестиций от всех домохозяек, но она предназначена для облегчения жизни, комфорта и удобства. На самом деле вы не можете прожить и дня без этих приборов. Следовательно, они должны очищаться и обслуживаться надлежащим образом, чтобы продлить их работу, сохранять эффективность. Некоторые из основных способов поддержания бытовой техники, такой как холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина и т.д., заключаются в своевременной чистке, регулярном обслуживании. У всей бытовой техники есть продолжительность жизни, после чего она начинает ломаться. Правильное использование поможет вам сэкономить время, усилия и деньги. Итак, в данной статье мы представляем вам несколько советов, как правильно содержать бытовую технику. Вы узнаете, что обязательно нужно делать для продления службы приборов.
Данная бытовая техника является одной из дорогостоящих, поэтому ей нужен тщательный уход и обслуживание. Чтобы эти приборы работали исправно, достаточно периодически их очищать, мыть некоторые элементы и детали, чтобы ничего не привело к поломке. Ниже вы получите полезные советы, как поддерживать чистоту этих приборов.
Поддерживать чистоту вашей бытовой техники очень важно, поскольку так можно продлить энергоэффективность, жизненный цикл прибора и повысить производительность. Эти приборы являются некоей основой вашего дома, поэтому их нужно держать в хорошем состоянии. Вместо того чтобы решать серьезные проблемы и поломки, лучше их предотвращать или исправлять проблемы на ранней стадии. Вы должны помнить, что в чистом и ухоженном виде техника работает более эффективно, что может уменьшить счета за коммунальные услуги. Помимо этого, правильный уход за вашими приборами также может обезопасить вас и вашу семью от несчастных случаев. Если ничего не делать и ждать, пока проблема возникнет, то это может привести к дорогостоящему ремонту или даже в конечном итоге к покупке нового прибора. Как правильно содержать бытовую технику? Главное правило для всей бытовой техники – чистка и регулярное обслуживание. Но если вы заметили какие-либо неполадки, то лучше сразу обратиться к специалисту.
Очистка стиральной машины очень важна, так как это влияет на ее работу, качество стирки и внешний вид одежды после стирки. Во внутренней поверхности машины начинает появляться накипь, вызванная жесткой водой (она содержит высокий уровень магния и кальция). Это может накапливаться в барабане, внутри труб, в нагревательном элементе и фильтре для воды. Для удаления накипи стиральную машину нужно чистить хотя бы один раз в месяц. Сначала нужно запустить пустой цикл стирки с горячей водой. Вы можете добавить пищевую соду. Вы также можете повторить все это с белым уксусом. Если вы не хотите использовать эти продукты, купите специальные средства от накипи. Есть универсальные средства, подходящие для разных бытовых приборов. Не забудьте про фильтр, открутите его крышку и удалите всю грязь. При необходимости его можно заменить на новый.
Посудомоечная машина нуждается в очистке, так как грязь и мусор с течением времени накапливаются и закупориваются выходы. Чтобы сохранить свою посудомоечную машину, есть два элемента, которые должны очищаться на регулярной основе, это фильтр и прокладка. Промыть фильтр можно в горячей воде с мылом, чтобы удалить мусор и грязь. Прокладка стоит довольно дорого, поэтому лучше сохранить ее в должном состоянии. Чтобы очистить прокладку, нужно взять старую зубную щетку с горячей мыльной водой и начать очищать ее и другие близлежащие места.
Большинство холодильников не требуют размораживания, поскольку лед может быть автоматически удален и разморожен самим устройством. Но, если вы не имеете такого холодильника, то вы должны размораживать его вручную. Морозильную камеру необходимо регулярно размораживать при толщине льда около 5 мм. Перед размораживанием удалите все замороженные продукты из морозильника. Избегайте использования электроприборов для размораживания. Очистите морозильник губкой, чтобы впиталась размороженная вода. После размораживания протрите насухо прибор и включите его. Не пользуйтесь чистящими средствами.
Все знают, что чистка плиты является иногда трудной задачей. Для этого нередко нужны химические вещества, которые токсичны. Поэтому лучше выбрать более экологические методы очищения. Плиту нужно мыть минимум раз в неделю, а лучше несколько раз. Сбрызните плиту водой при помощи бутылки с пульверизатором, насыпьте на поверхность соду. Оставьте все на час. Потом протрите тряпочкой. Из этих средств можно приготовить моющее вещество. Возьмите литровую бутылку с распылителем и добавьте 4 столовые ложки соды. Хорошо взболтайте. Для более грязной поверхности можно взять больше соды.
Чтобы ваши приборы работали максимально хорошо, нужно их своевременно обслуживать. Это касается и небольшой техники, такой как микроволновка, кофемашина и другие. В кофеварке могут появиться водные отложения, пятна. Все это убирается мыльной водой, для трудных пятен используйте уксус. В пропорции 2:1 смешайте уксус и воду, залейте внутрь кофейника для чистки. Включите прибор, потом залейте только воду и проделайте тоже самое. Время от времени нужно очищать и микроволновую печь. Для этого также подойдет уксус и вода, вода с лимоном, сода. После чистки оставьте печь открытой хотя бы на 10 минут.