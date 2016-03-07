Как содержать бытовую технику?

Поддерживать чистоту вашей бытовой техники очень важно, поскольку так можно продлить энергоэффективность, жизненный цикл прибора и повысить производительность. Эти приборы являются некоей основой вашего дома, поэтому их нужно держать в хорошем состоянии. Вместо того чтобы решать серьезные проблемы и поломки, лучше их предотвращать или исправлять проблемы на ранней стадии. Вы должны помнить, что в чистом и ухоженном виде техника работает более эффективно, что может уменьшить счета за коммунальные услуги. Помимо этого, правильный уход за вашими приборами также может обезопасить вас и вашу семью от несчастных случаев. Если ничего не делать и ждать, пока проблема возникнет, то это может привести к дорогостоящему ремонту или даже в конечном итоге к покупке нового прибора. Как правильно содержать бытовую технику? Главное правило для всей бытовой техники – чистка и регулярное обслуживание. Но если вы заметили какие-либо неполадки, то лучше сразу обратиться к специалисту.