До и После: Из лачуги в жемчужину

Тем, кому время от времени приходится бывать в деревнях, хорошо знакомо чувство опустошенности, которое неизменно возникает при созерцании полуразрушенных построек. Когда-то эти дома были наполнены жизнью, а их хозяева гордились, что являлись собственниками таких крепких и надежных срубов. Однако в середине прошлого века начался массовый отток молодых людей из деревень. В поисках лучшей жизни они отправлялись покорять большие города – делали карьеру, зарабатывали деньги, приобретали квартиры в многоэтажках и постепенно забывали о своем деревенском прошлом, а вместе с ним и о просторных домах, в которых провели свое детство.

И все же в один прекрасный день, когда жизнь в бешеном темпе внезапно переставала доставлять удовольствие, некоторых из них начинало нестерпимо тянуть назад в родную деревню, поближе к природе и подальше от суеты.