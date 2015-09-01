До и После: Из лачуги в жемчужину

Тем, кому время от времени приходится бывать в деревнях, хорошо знакомо чувство опустошенности, которое неизменно возникает при созерцании полуразрушенных построек. Когда-то эти дома были наполнены жизнью, а их хозяева гордились, что являлись собственниками таких крепких и надежных срубов. Однако в середине прошлого века начался массовый отток молодых людей из деревень. В поисках лучшей жизни они отправлялись покорять большие города – делали карьеру, зарабатывали деньги, приобретали квартиры в многоэтажках и постепенно забывали о своем деревенском прошлом, а вместе с ним и о просторных домах, в которых провели свое детство.
И все же в один прекрасный день, когда жизнь в бешеном темпе внезапно переставала доставлять удовольствие, некоторых из них начинало нестерпимо тянуть назад в родную деревню, поближе к природе и подальше от суеты.
Герои сегодняшнего рассказа – немолодая семейная пара, которая на склоне лет приняла мужественное решение покинуть шумный город и поселиться в тихой деревушке. Они подыскали подходящий дом и пригласили известных архитекторов из студии Stuccolustro, чтобы те помогли им превратить его из лачуги в настоящую жемчужину.
Хоть издалека дом и казался крепким орешком, время оставило на нем свой след. При ближайшем рассмотрении специалисты обнаружили немало
проблемных зон, нуждающихся в срочной починке. Составив план, команда специалистов приступила к капитальному ремонту.
Вы думали, что этот деревенский дом безнадежен? Не торопитесь списывать со счетов вековые постройки. Современные строительные технологии, помноженные на талант и опыт специалистов своего дела, способны творить чудеса!
Унылая постройка превратилась в комфортабельный фахверковый дом – строительную конструкцию, где несущей основой служит комплекс пространственных секций из горизонтальных балок и вертикальных стоек, расположенных под различным углом.
Как ни странно, дома этого типа прекрасно подходят для
наших ухабов. Фахверковая конструкция традионно считается очень легкой, что позволяет строить ее на участках с проблемным грунтом. Нельзя забывать и об эстетической составляющей – такие дома мгновенно преображают пространство вокруг себя. Словно сошедшие с картинок красочных книг, они являются настоящим украшением деревни.
До того, как за переделку дома взялись архитекторы, интерьер дома едва ли можно было называть уютным. Низкие потолки, старая мебель и неровная кладка из белого камня выглядели не слишком гостеприимно. Как они изменились после ремонта?
После ремонта в столовой появились огромный деревянный стол и стулья в рустикальном стиле. Благодаря белым стенам, комната кажется намного просторнее. Подоконник украсили забавные статуэтки из металла. Продуманная стилизация под кантри выглядит впечатляюще.
Без внимания не осталась и прилегающая к дому территория. Дизайнеры совместно с будущими жителями постройки привели в порядок сад, посадили несколько молодых деревьев, подстригли газон и выложили небольшую дорожку из камня.
Лежащая на траве газонокосилка и свободно перемещающийся по участку кот свидететьствуют о том, что проект по переделке удался, и хозяева обжились на новом месте и наслаждаются всеми прелестями деревенской жизни.