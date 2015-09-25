Сиреневый цвет в интерьере: путь к потаенным уголкам души

Большинство квартир, где ремонт последний раз делался в прошлом десятилетии, обладают весьма унылым внешним видом. Стандартный набор цветовых сочетаний, стены одного цвета и полное отсутствие дизайнерской искры. Причиной тому является скованность и консервативность хозяев жилища, нежелание экспериментировать с красками, формами и обрамлением. Скажи такому человеку, что сиреневый цвет в интерьере может смотреться очень привлекательно, и он минимум покрутит пальцем у виска, а максимум рухнет в обморок. Между тем современные дизайнеры довольно часто прибегают к помощи этого оттенка. Но при этом нужно четко понимать его свойства и использовать грамотно.
Если же вы уже давно мечтаете смело смести все предрассудки и сделать из унылых 4 стен что-то уникальное, то вам отлично подойдет вариант с агрессивным применением сиреневого цвета в интерьере. Вообще, многие специалисты, особенно психологи, не рекомендуют использовать яркие тона там, где человек отдыхает или проводит много времени. Но кому нужно их мнение, если в результате получается очень красиво и впечатляюще?
Самый оптимальный способ не испортить помещение своими дикими фантазиями насчет сиреневого цвета в интерьере – это добавить его в минимальном количестве. Подсветка пола или потолка нежно-сиреневого оттенка, мягко струящаяся по поверхности покрытий уж точно не будет резать глаз, а лишь сделает помещение более пригодным для релакса и отдыха. Причем справиться с такой задачей смогут даже люди без особых познаний в декорировании и дизайне. Здесь не нужно особо угадывать основные цвета, подбирать элементы мебели и умело сочетать все с фасадами, окнами и дверным полотном. Подсветка – она и есть подсветка.
Для тех же, кто не желает возиться с электрикой и прокладывать десятки метров ненужного кабеля, есть и другой безопасный вариант. В помещениях, выполненных в светлых тонах, удачно будет смотреться любой небольшой аксессуар такой цветовой гаммы. Например, гостиная с бежевыми стенами и кремовой мебелью для многих может показаться скучной, а вот сиреневый цвет в интерьере моментально преобразит ее. И для этого не нужно бежать в магазин за краской с целью поменять тон потолка с классического на невообразимо-яркий. Достаточно приобрести обычную диванную подушку, стулья или вазу, и разместить предмет там, где он будет подходить по смыслу.
Очень эффектно будут смотреться контрастные цветовые решения. Яркий сиреневый цвет с элементами черного и белого, где светлый тон преобладает. Если же поменять акценты местами, то получится чересчур мрачно. Хотя и у таких вариантов есть свои приверженцы. Главное, помните, если уж решили выбрать этот сценарий, то нужно идти до конца, не боясь переборщить.
Услышав слово «сиреневый», у большинства людей в голове начинают мелькать яркие вспышки, а самая устойчивая ассоциация с этим цветом – ночной клуб или стриптиз-бар. Однако не все так однозначно. Сиреневый цвет в интерьере может быть очень мягким, а порой даже «хамелеоном». Под различными углами он меняет оттенок, представая пред нами, то в сером, то в бежевом, то в серебристом.
И от того, насколько удачно будет подобрано освещение, элементы дизайна и декора, во многом зависит богатство оттенка этого цвета. Но следует помнить, что, выбирая такой вариант, вы получите холодную гамму, так что любителям «погорячее» лучше этого не делать. Решение станет оптимальным для рабочего кабинета, офисного помещения или кухни. Также подобные сочетания можно использовать в ванной и туалете. Почти естественная прохлада настраивает на мыслительный процесс и способна мобилизовать внутренние резервы.
Что ж, с приемами применения мы более-менее разобрались. А теперь поговорим о том, везде ли можно использовать сиреневый цвет в интерьере. Сразу скажем, что в той или иной мере можно везде! Главное, подобрать сам оттенок и следить за сочетаниями цветовых гамм. И чтобы все было гармонично и со вкусом – лучше всего проконсультироваться у специалистов.
В той же кухне, где часто встречается белый, светло-голубой, бежевый и серый цвета, сиреневый станет хорошим дополнением и разнообразием.
Существует
еще один случай, когда сиреневый цвет
в интерьере будет смотреться выгодно
и уместно. Кто у нас любит все яркое и
необычное? Правильно, дети! Детская
комната с элементами лилового или
насыщенного лавандового, а порой и
практически розового не будет выглядеть
наляписто, а, наоборот, придаст интерьеру
веселья и радужности. Практически все
дизайнеры сходятся во мнении, что,
обустраивая детскую, необходимо по
максимуму отказаться от темных тонов,
отдавая предпочтения светлым и ярким.
Но и перебарщивать тоже не следует, если
вы не хотите, чтобы через два часа в
такой комнате у вашего ребенка начали
слезиться глаза. Шторы с сиреневыми
цветами, яркое покрывало на кровать или
ночник с веселым абажуром, и этого будет
вполне достаточно.
В гостиной особо переживать за цветовые сочетания не стоит, а смелые поступки иногда приносят гораздо больше положительных моментов, чем осторожность. Так что сочетайте сиреневый цвет в интерьере зала или гостиной так, как вам захочется. Можно ярче, можно спокойнее, светлее или темнее – главное, чтобы глаз радовался.
Еще один важный момент – это сочетание цветовых гамм на уровне текстуры. Дизайнеры с мировыми именами советуют сиреневый цвет в интерьере сочетать с шелковистыми тканями, которые будут давать дополнительные блики и свечения. Хорошо подойдут шелк и сатин, глянцевые потолки и элементы из стекла. И гораздо менее выгодно будут смотреться такие оттенки с матовыми поверхностями.
Не стоит забывать о металлах. Бронза, медь или посеребрение у изголовья кровати подчеркнут богатство дизайнерской мысли и раскроют все положительные стороны сиреневого цвета в интерьере. А такие элементы декора, как кованный подсвечник, старинный торшер, картина в металлической рамке с резными узорами и вовсе сделают помещение по-королевски богатым и изысканным.
Известно, что любой цвет имеет свое глубокое значение на психологическом уровне. Если говорить о сиреневом, то информация о нем крайне противоречива. Некоторые специалисты считают, что это цвет новых начинаний, перспектив и радужного будущего. Другие же говорят о том, что люди, выбирающие его, неуверены в себе, часто меняют свое мнение и неспособны на отчаянные поступки. Но все эксперты сходятся во мнении, что, чтобы любить этот цвет, нужно быть личностью творческой и многогранной, с тонкой душевной организацией. Действительно, ведь сиреневый сложно назвать обыденным или тривиальным. Это, скорее, альбинос среди обычных будничных красок, который всегда будет выделяться и дарить необычные ощущения. В любом случае попробовать «поиграть» с ним в вашем доме стоит.