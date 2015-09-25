Сиреневый цвет в интерьере: путь к потаенным уголкам души

Что ж, с приемами применения мы более-менее разобрались. А теперь поговорим о том, везде ли можно использовать сиреневый цвет в интерьере. Сразу скажем, что в той или иной мере можно везде! Главное, подобрать сам оттенок и следить за сочетаниями цветовых гамм. И чтобы все было гармонично и со вкусом – лучше всего проконсультироваться у специалистов.

В той же кухне, где часто встречается белый, светло-голубой, бежевый и серый цвета, сиреневый станет хорошим дополнением и разнообразием.