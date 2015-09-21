Уют и очарование сада складывается из множества паззлов. Небольшой пруд – один из них. Чаще всего пруд оформляют цветами и выкладками из камней. Ландшафтный дизайн в последнее время продвинулся далеко вперед, и вариантов того, как сделать садовый пруд с каждым днем все больше.
Но не всегда пруд – лучший вариант для сада. Заменой традиционному водоему может стать бассейн или клумба, изящная беседка или элементы ландшафтного дизайна. Главное, чтобы это оптимально вписывалось в общий стиль сада.
В качестве украшения для пруда можно соорудить навес над водоемом. Деревянная изгородь – наиболее классическое оформление, но и его можно преобразить, украсив дополнительно.
Важно удачно выбрать место расположения пруда или любого другого водоема. Чаще всего пруд делают за домом, в одном из углов сада. Окружить его ягодными кустами или цветами – это самый традиционный и привлекательный вариант.
Зачастую хозяева загородного дома предпочитают традиционному пруду современный бассейн. Тем самым они креативно решают вопрос, как сделать садовый пруд. На фотографии мы видим, что решение оказалось очень удачным, особенно привлекательно оформление территории вокруг бассейна.
Свежая зелень, садовые цветы и небольшие фонарики создают домашнюю атмосферу уюта и спокойствия. Привычные классические атрибуты сада всегда уместны, если это не сверхоригинальное оформление оранжереи. Поэтому тюльпаны и садовая зелень выглядят более чем уместно.
Территория вокруг бассейна выложена плиткой, и это идеальное решение даже в случае, если бассейн не используется по прямому назначению. Пожалуй, это второе, что претворить в жизнь после того, как вы решили сделать садовый пруд. Земельные (грунтовые) дорожки не выдержать дождь и другие осадки – их некрасиво размоет, в результате обувь легко испачкается.
Пространство вокруг пруда непременно нужно сделать зелёным. Обычный газон – лучшее украшение сада. Достаточно обзавестись газонокосилкой, и придомовая территория всегда будет выглядеть привлекательно и ухоженно.
Иногда садовый пруд заменяется не только бассейном. На фотографии мы видим круговую основу из кирпича. Это может стать фундаментом для беседки или невысокого декоративного фонтана. В этом случае вопрос о том, как сделать садовый пруд, отпадает сам собой. С эстетической точки зрения, круглая беседка или фонтан – оптимальные замены пруду.
В зависимости от предпочтений, пруд в саду иногда делают с небольшим водопадом. По нашему мнению, если нет потребности в строгом следовании правилам фен-шуя, шум воды вполне может создавать садовый фонтан. Свежесть и влажность всегда будут присутствовать на территории вокруг фонтана. Выгодное отличие фонтана от пруда в том, что первый можно заблаговременно включить/выключить. За водой в пруду нужно ухаживать постоянно, даже в прохладное время года.
Два аккуратных светильника создадут оптимальное освещение в вечернее время. Мягкий свет рассеется по поверхности воды и отразится – все это придаст атмосфере вечера уют и камерность. Важно не переборщить с освещением – слишком яркий свет или большое количество светильников «смажут» домашнюю обстановку, придав ей неуместные торжественность и блеск.
В конкретных случаях идею сделать садовый пруд заменяет идея ландшафтного дизайна. В этом случае придомовая территория украшается не только предметами декора. Например, оригинально подстриженный и оформленный газон становится самостоятельным украшением сада.
На фотографии мы видим разноцветные геометрические формы. Кроме отличий в цветах, можно отметить разную высоту травы и газона – это дополняет общую картину садового пейзажа. Обратим внимание на то, что дизайнер использует для работы теплые оттенки– это гармонирует с летней атмосферой.
Синий цвет ассоциируется с водой, поэтому можем считать, что отсутствие пруда компенсируется наличием этого синего полукруга, плавно переходящего в зеленый и желтый. В этом случае желтый напоминает о песке, который иногда окружает территорию пруда.
Шезлонг на таком фоне придется некстати, а вот пару скамеечек, выполненных в любом современном стиле, вполне можно представить себе рядом с разноцветными геометрическими фигурами. Ландшафтный дизайн может заменить не только пруд – его формы могут компенсировать, к примеру, отсутствие клумб.
Идею садового пруда также может заменить баня или сауна. Обычно такую постройку устанавливают подальше от дома в целях пожарной безопасности и в силу традиций. Разумеется, это уже не атрибут декора, но практический смысл в подобных постройках все же имеется.
Остальную придомовую территорию можно украсить специальными камнями и гравием. На фотографии можно увидеть гравий белого цвета. В зависимости от пожеланий, сад можно украсить разноцветными камнями – это будет смотреться более живо и современно. Отлично впишутся в ландшафтный дизайн саженцы – невысокие деревья неплохо гармонируют с общей стилистикой пространства.
Различные навесы на территории также будут уместны в решении вопроса о том, как сделать садовый пруд. Пространство вокруг пруда можно огородить изящным заборчиком небольшой высоты или соорудить декоративный навес над прудом.
Не стоит забывать про дорожки, выложенные камнем или оформленные подобным образом. Это смотрится очень органично на фоне зелени и деревянных построек. Форма дорожек (прямая, угловая или кругообразная) зависит от стиля, в котором оформлена вся придомовая территория. К примеру, если сад разделен на строгие прямоугольные участки, дорожки тоже следует сделать угловыми.
Если условия позволяют, вместо садового пруда можно сделать бассейн для купания. В этом случае желательно разместить его непосредственно перед домом. Рядом с бассейном будут уместны шезлонги и полотенца – окунуться с утра в прохладную воду более чем приятно.
Деревянный настил по периметру бассейна здесь как нельзя кстати: натуральные материалы только приветствуются в загородном жилье. Кроме того, дерево «дышит» и способствует дополнительному очищению воздуха. Большой бассейн с настилами из массива – лучшая замена садовому пруду. Конечно, за бассейном тоже необходимо ухаживать, но это требует меньших усилий, чем уход за прудом.
Важно, что вода в бассейне может нагреваться не только благодаря солнечным лучам. При желании можно сделать подогрев и ежедневную механическую очистку – тогда вы в любой момент дня сможете искупаться в комфортных условиях. Конечно, пруд выполняет преимущественно декоративную функцию, а бассейн – прикладную. Тем не менее, стильно оформленный бассейн может стать главным украшением сада, просто формат общего дизайна будет другим.
Дом у горного ручья
Оригинальным решением будет вынесение пруда за территорию рядом с домом. Это смелый шаг, который будет оправдан в благополучных условиях: облагороженная территория и хороший район – этого уже достаточно, чтобы можно было без боязни сделать садовый пруд вне самого сада.
Важно сразу озаботиться вопросом освещения: идеально, если дорога к водоему и сам пруд будут ярко освещены. Не стоит делать пруд максимально освещенной точкой, но достаточное количество света обязательно. Так вы сделаете это место романтичным и уютным.
В случае, когда пруд находится за территорией дома, достаточно будет огородить его камнем или деревянной изгородью. Этого вполне достаточно для декоративного оформления. В любом случае, ландшафтные архитекторы всегда найдут способ украсить пруд подходящим образом.
Разумно будет разместить водоем поближе к лесной опушке или под одиночным деревом. В таком антураже пруд будет смотреться органично и максимально естественно. В этих условиях нет потребности высаживать цветы – достаточно ухаживать за растительностью вокруг пруда. Такой водоем выглядит натурально и создает атмосферу уюта.