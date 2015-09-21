Уют и очарование сада складывается из множества паззлов. Небольшой пруд – один из них. Чаще всего пруд оформляют цветами и выкладками из камней. Ландшафтный дизайн в последнее время продвинулся далеко вперед, и вариантов того, как сделать садовый пруд с каждым днем все больше.

Но не всегда пруд – лучший вариант для сада. Заменой традиционному водоему может стать бассейн или клумба, изящная беседка или элементы ландшафтного дизайна. Главное, чтобы это оптимально вписывалось в общий стиль сада.

В качестве украшения для пруда можно соорудить навес над водоемом. Деревянная изгородь – наиболее классическое оформление, но и его можно преобразить, украсив дополнительно.

Важно удачно выбрать место расположения пруда или любого другого водоема. Чаще всего пруд делают за домом, в одном из углов сада. Окружить его ягодными кустами или цветами – это самый традиционный и привлекательный вариант.