Современный формат городской виллы

Городская вилла – это проект студии EFAS. Компания позиционирует себя на рынке, как разработчик эффективных архитектурных решений, проектирующий и воплощающий в жизнь современные жилые дома и правильный дизайн интерьера.

Проект, который мы сегодня посмотрим, находится в городе, но в зоне частной застройки. Целью работы стало создание открытого и стильного пространства, спрятанного от внешней среды. Архитектором выступил Михаил Капитонов, а визуализация, которая позволит нам сегодня рассмотреть дом со всех сторон, подготовлена Вячеславом Ефимкиным.