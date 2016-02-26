Современный формат городской виллы

Городская вилла – это проект студии EFAS. Компания позиционирует себя на рынке, как разработчик эффективных архитектурных решений, проектирующий и воплощающий в жизнь современные жилые дома и правильный дизайн интерьера.
Проект, который мы сегодня посмотрим, находится в городе, но в зоне частной застройки. Целью работы стало создание открытого и стильного пространства, спрятанного от внешней среды. Архитектором выступил Михаил Капитонов, а визуализация, которая позволит нам сегодня рассмотреть дом со всех сторон, подготовлена Вячеславом Ефимкиным.
Авторы проекта рассказывают, что заказчик хотел дом, который был бы закрыт от внешней среды, в то же время его особенностью должна была стать максимальная освещенность и площадь остекления. Таким образом, для решения поставленных задач стала организация дома вокруг внутреннего двора, на который ориентированы основные помещения: зона кухни — столовой, гостиная.
Отделка фасадов внутри двора отличается насыщенными цветами и фактурными материалами. Стены со стороны улицы решены как строгие поверхности из белого кирпича. Панорамные окна первого этажа действительно ассоциируются с витринами магазинов. Однако для обладателей собственных вилл такое решение является позволительной роскошью.
Бассейн и баня, расположенные в отдельном блоке, соединены с домом навесом, под которым располагается вход в дом. Гараж в дальнем конце участка собирает все постройки в один ансамбль. На улице возле него размещена газонная георешетка, которая делает его поверхность износостойкой и одновременно может использоваться для стоянки автомобилей.
От улицы жилое пространство отделяют глухие стены с узкими горизонтальными окнами под потолком. На первом этаже расположены общественные зоны – гостиная, кухня, столовая и библиотека. Также в удаленном блоке находится спальня и детская. Стоит заметить, что внутри дома практически отсутствуют двери. В пространстве задействовано условное зонирование при помощи различной отделки поверхностей стен, пола и потолка. Это позволило зрительно не дробить комнаты, но в тоже время выделить и подчеркнуть функциональные зоны.
Кухня плавно перетекает в столовую, а примыкающая к ней гостиная стала уголком для чтения и зоной отдыха. Её стены имеют гладкие поверхности, а форма мебели и выступающий камин способствует дополнительному зонированию этого помещения, добавляя ей уюта, теплоты и спокойствия.
Такой тип жилья предусматривает достаточно свободное отношение к разнообразным планировочным решениям и предоставляет дополнительные возможности при работе с интерьером. Для полного понимания профессиональной задумки автора, наш читатель может увидеть поэтажный план дома на странице проекта.