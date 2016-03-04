Проект современного жилого дома с плоской крышей

Пожалуй каждый согласиться, что небольшая дача является хорошей инвестицией. На страницах homify мы не раз рассказывали о строительстве и обустройстве загородных садов и домов в современном стиле. Как показывает тенденция, это одно из направлений в архитектуре и дизайне интерьера, которое не скоро выйдет из моды. Проект загородного дома, по которому нам предстоит сегодня прогуляться, выполнен студией Sboev3 Architect и находится в подмосковных Химках.