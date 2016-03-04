Проект современного жилого дома с плоской крышей

Пожалуй каждый согласиться, что небольшая дача является хорошей инвестицией. На страницах homify мы не раз рассказывали о строительстве и обустройстве загородных садов и домов в современном стиле. Как показывает тенденция, это одно из направлений в архитектуре и дизайне интерьера, которое не скоро выйдет из моды. Проект загородного дома, по которому нам предстоит сегодня прогуляться, выполнен студией Sboev3 Architect и находится в подмосковных Химках.
Можно сказать, что проект двухэтажного дома – абсолютно свежая работа, так как он был реализован в 2014-2015 гг. Его общая площадь составляет 360 кв.м. Форма получилась весьма сдержанной и простой — параллелепипед, без единого выноса и членения. Однако динамики и выразительности формы удалось добиться за счет белого канта на фасаде, который разграничивает разные материалы: в частности, кирпич и деревянный сайдинг на первом и втором этажах.
Так как участок для проектирования не имеет озеленения, благоустройство и уют будет создаваться хозяевами дома самостоятельно. Тем не менее, отсутствие деревьев и сада позволило архитекторам максимально рационально использовать пространство под строительство. Единственная сосна, присутствовавшая на загородном участке, была сохранена, а её центральное расположение удалось достойно обыграть. Возле дома продумана парковка на несколько автомобилей, зона благоустройства, а также терраса.
В теплое время года панорамные окна и двери осуществляют прямую связь гостиной и террасы. Продуманная раздвижная система в открытом состоянии полностью стирает грань между интерьерным и экстерьерным пространством. Кухня и столовая также совмещены. Мебельный гарнитур имеет простую лаконичную форму и выдерживает общую стилистику проекта. Внимание привлекает световой сценарий, который позволяет менять настроение интерьера.
Так как экономический вопрос играл важную роль при проектировании, специалисты использовали несложные в реализации решения и относительно недорогие материалы. В частности, в интерьере практически отсутствует отделка стен: кирпичные перегородки просто выкрашены в белый цвет. Лестница имеет несложную форму, разноцветная плитка подчеркивает главенствующую в доме геометрию.
Несмотря на прямые линии, простоту и лаконичность форм, жесткий и слегка холодный современный стиль был переигран в теплый и уютный объем. Для реализации этой задачи использовались такие благородные материалы, как кирпич, стекло и дерево.