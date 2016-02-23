Как создать пивоварню у себя дома

Если вы решили воплотить мечту жизни в реальность и устроить самую настоящую профессиональную пивоварню, в которой можно варить пиво не из концентратов, вам понадобится соответствующее помещение. Конечно, мало кто может похвастать случайно завалявшимся хоромами, подходящими для установки внушительной системы для варки пива. Правда, заводские объемы производства вам, скорее всего, и не понадобятся, а оборудование стандартных размеров поместится и просто в свободную комнату. Идеальное место – подвал. Ну а большинство из вас и вовсе отдаст предпочтение мини-установкам, способным обеспечить вас и ваших друзей вкусным домашним пивом без лишней возни с профессиональными пивоварнями. Такую установку можно расположить даже на просторной кухне, однако при одном условии, о котором мы поговорим далее.

Давайте погорим о минимальном наборе пивовара, все, что вам понадобится для приготовления своего перво живое пиво. Правда, этот набор подойдет только для экстрактного пивоварения.

Ферментер, сбраживатель

Ферментер – это емкость для сбраживания пивного сусла, объем которой зависит от экстракта, который вы собираетесь использовать. На рынке вы сможете с легкостью найти ферменторы объемом от 10 до 30 литров. Если вы хотите сэкономить, то вполне возможно в качестве ферментера использовать любую плотно закрывающуюся емкость. Сделайте в ней два отверстия для гидрозатвора (заменяется обычным шлангом и небольшой емкостью с водой) и краника для розлива.

Гидрозатвор

Гидрозатвор необходим для выброса углекислого газа, который образуется в процессе брожения. Кроме того, гидрозатвор предотвращает попадание бактерий в бак. С помощью гидрозатвора легко отслеживать процесс брожения и вовремя определить, когда он закончится.