Как создать пивоварню у себя дома

Сварить настоящее, живое пиво без консервантов и добавок своими руками – мечта многих любителей пенного напитка. Натуральное пиво, которое не подвергается обработке, необходимой для длительного хранения, сохраняет все свои полезные свойства и неповторимый вкус. Существует два основных способа варки пива.
Первый метод более трудоемкий, он требует много времени и свободного пространства. Однако при тщательном соблюдении технологии этот способ позволит вам сварить отличное пиво с высшими вкусовыми качествами. Второй способ намного проще и подойдет тем, кто не готов вкладывать слишком много средств и сил в изготовление пива. Для варки пива понадобятся готовые концентраты, что сделает вашу задачу намного проще. Правда, полностью настоящим ваше пиво не будет, хотя все равно оно порадует вас отличным вкусом, превосходящим пиво из супермаркета. Давайте рассмотрим несколько простых шагов к созданию пивоварни на дому.
Если вы решили воплотить мечту жизни в реальность и устроить самую настоящую профессиональную пивоварню, в которой можно варить пиво не из концентратов, вам понадобится соответствующее помещение. Конечно, мало кто может похвастать случайно завалявшимся хоромами, подходящими для установки внушительной системы для варки пива. Правда, заводские объемы производства вам, скорее всего, и не понадобятся, а оборудование стандартных размеров поместится и просто в свободную комнату. Идеальное место – подвал. Ну а большинство из вас и вовсе отдаст предпочтение мини-установкам, способным обеспечить вас и ваших друзей вкусным домашним пивом без лишней возни с профессиональными пивоварнями. Такую установку можно расположить даже на просторной кухне, однако при одном условии, о котором мы поговорим далее.
Давайте погорим о минимальном наборе пивовара, все, что вам понадобится для приготовления своего перво живое пиво. Правда, этот набор подойдет только для экстрактного пивоварения.
Ферментер, сбраживатель
Ферментер – это емкость для сбраживания пивного сусла, объем которой зависит от экстракта, который вы собираетесь использовать. На рынке вы сможете с легкостью найти ферменторы объемом от 10 до 30 литров. Если вы хотите сэкономить, то вполне возможно в качестве ферментера использовать любую плотно закрывающуюся емкость. Сделайте в ней два отверстия для гидрозатвора (заменяется обычным шлангом и небольшой емкостью с водой) и краника для розлива.
Гидрозатвор
Гидрозатвор необходим для выброса углекислого газа, который образуется в процессе брожения. Кроме того, гидрозатвор предотвращает попадание бактерий в бак. С помощью гидрозатвора легко отслеживать процесс брожения и вовремя определить, когда он закончится.
Давайте погорим о минимальном наборе пивовара, все, что вам понадобится для приготовления своего перво живое пиво. Правда, этот набор подойдет только для экстрактного пивоварения.
Ферментер, сбраживатель
Ферментер – это емкость для сбраживания пивного сусла, объем которой зависит от экстракта, который вы собираетесь использовать. На рынке вы сможете с легкостью найти ферменторы объемом от 10 до 30 литров. Если вы хотите сэкономить, то вполне возможно в качестве ферментера использовать любую плотно закрывающуюся емкость. Сделайте в ней два отверстия для гидрозатвора (заменяется обычным шлангом и небольшой емкостью с водой) и краника для розлива.
Гидрозатвор
Гидрозатвор необходим для выброса углекислого газа, который образуется в процессе брожения. Кроме того, гидрозатвор предотвращает попадание бактерий в бак. С помощью гидрозатвора легко отслеживать процесс брожения и вовремя определить, когда он закончится.
Как насчет оборудования пивоварни в гараже? Если ваш подвал уже занят бильярдной комнатой, сауной или тренажерным залом, возможно, стоит обратить внимание на гараж. Просторный гараж предлагает дополнительные возможности для собственной мини-пивоварни и даже больше: если место позволяет, вполне вероятно уместить и полку для хранения готовой продукции, а также небольшой бар для посиделок с друзьями. Всю барную
мебель вполне можно соорудить из палет или небольших брусков дерева.
В помещении, пригодном для варки пива главное не его размеры, а его качества, например, хорошая вентиляция. Процесс изготовления пива сопровождается выделением паров в процессе варки, а также газов при брожении. Поэтому лучше заниматься вашим хобби не только в отдельном помещении, но и в помещении с хорошей вентиляцией. Если вы установили вашу мини-пивоварню на кухне, не забывайте хорошо проветривать помещение и закрывать дверь комнаты.
В случае, если ваша пивоварня находится в подвале или в гараже, не забудьте про наличие остальных коммуникаций – водопровода, электричества (газа). Для производства пива требуется больше воды, чем вам может показаться на первый взгляд.
Кроме того, сама вода играет очень важную роль в пивоварении, так как от нее зависит вкус конечного продукта. Вода, разумеется, должна быть чистой, без посторонних запахов и вкусов, а ее химические характеристики должны соответствовать необходимым нормам. pH (кислотность) и gH (жесткость) в пивоварении имеют наибольшее значение.
Говоря о pH воды, следует отметить, что на самом деле важен не pH как таковой, а pH непосредственно затора. Именно он влияет на активность ферментов в нем и на выделение танинов из оболочки зерна. Показатель кислотности затора должен иметь значения между 5,1 и 5,5 при температуре затирания и между 5,4 и 5,8 при комнатной температуре.
Естественная кислотность обжаренного особого солода (карамельный, шоколадный, жженый) влияет на рН, понижая его. Это нужно учитывать при подборе воды. Например, при высоком показателе кислотности и высокой жесткости воды (pH воды > 7.5, а уровень карбонатов выше 200 мг/л) лучше всего получится пиво, приготовленное с большим количеством темного солода (портеры, стауты, темные эли). А из мягкой воды с низким pH получится хороший пилзнер или легкие светлые эли. pH можно регулировать, пользуясь различными добавками, которые могут как повышать, так и понижать этот показатель. Для проверки показателей воды используйте специальные тесты или лакмусовую бумагу.
Термометр
Термометр необходим для наблюдения за температурой брожения и своевременного предотвращения неподходящей для брожения температуры.
Ареометр
С помощью ареометра с мерным цилиндром или другой специальной емкостью можно узнать плотность сусла и в последствии крепость пива, а также определить созрело ли пиво.
Средства для розлива
Процесс розлива пива для дальнейшей карбонизации – довольно тонкий процесс, ведь розлив следует осуществлять с минимальным контактом пива с внешней средой. Большим плюсом будет, если емкость для брожения оснащена специальным краником.
Тара для розлива ПЭТ
После брожения пива его следует разлить по бутылкам для процесса карбонизации. ПЭТ-бутылки, которые не предназначены для негазированных напитков, не подходят, ведь емкости может просто разорвать от образовавшегося газа.
Дрожжи сильно влияют на вкус и запах пива. Вкус и запах пива очень сложны и образуются из многих составляющих разного происхождения. Не только солод, вода и хмель влияют на качество конечного продукта, но и метод брожения дрожжей, а также образующиеся при этом побочные продукты.
Раньше считалось, что пивные дрожжи бывают двух видов: элевые дрожжи
верхового брожения и лагерные дрожжи
низового брожения. Теперь оба штамма дрожжей считаются подвидами Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи верхового брожения (элевые дрожжи) лучше всего действуют при температурах от 10 до 25 ° C, однако некоторые виды становятся неактивными при температуре ниже 12 ° C. Дрожжи эля
верхового брожения всплывают на поверхность при брожении, создавая очень плотную и пышную пенную шапку. Брожение при относительно высоких температурах с использованием дрожжей эля создает пиво, богатое эфирами, что является отличительной чертой элей.
Эти дрожжи используются для изготовления эля, портера, стаута, альтбира, кёльша и пшеничного пива.
Дрожжи низового брожения (лагерные дрожжи) лучше всего работают при температуре от 7 до 15 ° C. Они размножаются медленней первого типа, а при завершении процесса брожения оседают на дне ферментационного бака. Поэтому они и называются дрожжами
низового брожения. Окончательный вкус пива сильно зависит от штамма лагерных дрожжей и температуры брожения. Лагерные дрожжи используют в пилснере, дортмундском, мартовском пиве, боке и американском солодовом ликере.
Пиво, сваренное в домашних условиях, должно храниться в вертикальном положении в прохладном и темном месте. Его нельзя хранить долго, если только вы не уверенны в том, что делаете! Вертикальное хранение пива гарантирует, что дрожжи осядут на дно бутылки, а не оставят след на стенках. Лучше всего хранить бутылку пива в вертикальном положении еще и потому, что в таком положении оно меньше контактирует с крышкой и поэтому меньше окисляется и хранится дольше.
Выберите темное место для хранения пива, так как ультрафиолет или синий свет могут испортить его. В результате пиво приобретет неприятный вкус и запах. Зеленые, а особенно коричневые бутылки отлично защищают пиво от солнечных лучей, которые его портят.
Тепло со временем портит пиво, поэтому его лучше хранить в прохладном месте, но не замораживать. Подходящими местами для хранения пива являются специально отведенная полка в холодильнике или подвал.
Для этого вам понадобятся солод, хмель и дрожжи, простые ингридиенты, которые и составляют основу настоящего пива. Приготовьтесь к тому, что этот довольно трудоемкий процесс займёт много времени. Необходимо начать с солода: измельчить, затереть и смешать с водой. На маленьком огне доводим смесь до температуры не более 65°С, варим солод при этой температуре чуть больше часа. Затем повышаем температуру до 72-75°С, даем совсем немного повариться, а потом сливаем с использованием фильтров. После фильтрации получившаяся жидкость кипятится, затем в неё добавляется хмель. Сколько и как его добавлять – зависит от рецепта. Охмелённое сусло следует охладить до 4-6°С и подержать при такой температуре пару часов.
Следующим этапом добавляем дрожжи и оставляем пиво на пару недель в покое. А уж когда оно как следует
побродит, разливаем по бутылкам. Но не пьём, а опять-таки ставим в прохладное место: наше пиво пока молодое, оно должно дозреть. Срок дозревания может составлять от пары недель до нескольких месяцев. Тут уж вам судить в конкретном случае.
Использование концентратов делает задачу пивовара намного проще. Вам понадобится готовый охмеленный солодовый экстракт, выливается в ёмкость для брожения и смешивается с сахарным сиропом и дрожжами. Сахар многие предпочитают заменять мёдом или фруктозой, но это уже вариации, которые не каждый начинающий пивовар позволит себе при первой варке. Сироп и сусло тщательно перемешиваются, а дрожжи аккуратно рассыпаются по поверхности получившейся жидкости. Накрываем всё это дело крышкой, вставляем гидрозатвор и набираемся терпения примерно на неделю. Розлив по бутылкам следует где-то через неделю. И опять-таки, сразу пить молодое пиво не следует, дайте ему
побродить второй раз уже в таре. А уж затем можно собирать друзей и торжественно презентовать своё новое увлечение.