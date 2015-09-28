Стильные аксессуары для спальни

Ничто так не оживляет интерьер, как разнообразные аксессуары – от простой вазы до замысловатой картины, от оригинального светильника до авторских работ ведущих дизайнеров. Аксессуары по своей функции можно назвать солью интерьера, элементами придающими неповторимый, яркий характер всему пространству.

Особую роль аксессуары играют в интерьерах спален, так как основные предметы этих комнат имеют значительную функциональную нагрузку по созданию комфортных условий для сна и отдыха. Поэтому зачастую задача придать интерьеру спальни особый характер и настроение вполне удачно решается разнообразными приемами работы с аксессуарами. Аксессуары в спальне могут быть использованы в широком спектре возможностей: от стилевых акцентов, дополнительного декора, поддерживающего комплексное решение интерьера, до центральных элементов всей композиции интерьера.

Что не менее важно, при помощи аксессуаров можно придавать совершенно иное настроение уже привычному интерьеру. Для этого бывает достаточно лишь добавить в комнату лишь несколько новых элементов – картину над изголовьем кровати, винтажный комод или наоборот, замысловатую композицию в стиле модерн и весь интерьер заиграет новым звучанием, сохранив при этом уже привычный и такой важный спальни уют.