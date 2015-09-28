Стильные аксессуары для спальни

Ничто так не оживляет интерьер, как разнообразные аксессуары – от простой вазы до замысловатой картины, от оригинального светильника до авторских работ ведущих дизайнеров. Аксессуары по своей функции можно назвать
солью интерьера, элементами придающими неповторимый, яркий характер всему пространству.
Особую роль аксессуары играют в интерьерах спален, так как основные предметы этих комнат имеют значительную функциональную нагрузку по созданию комфортных условий для сна и отдыха. Поэтому зачастую задача придать интерьеру спальни особый характер и настроение вполне удачно решается разнообразными приемами работы с аксессуарами. Аксессуары в спальне могут быть использованы в широком спектре возможностей: от стилевых акцентов, дополнительного декора, поддерживающего комплексное решение интерьера, до центральных элементов всей композиции интерьера.
Что не менее важно, при помощи аксессуаров можно придавать совершенно иное настроение уже привычному интерьеру. Для этого бывает достаточно лишь добавить в комнату лишь несколько новых элементов – картину над изголовьем кровати, винтажный комод или наоборот, замысловатую композицию в стиле модерн и весь интерьер заиграет новым звучанием, сохранив при этом уже привычный и такой важный спальни уют.
Спокойный интерьер спальни, выдержанный в бежево-коричневой цветовой гамме оживляет композиция из двух лаконичных красных ваз. Своей необычной формой, активным цветом эти аксессуары сразу задают совсем другое прочтение уютному интерьеру, добавляя индивидуальности и характера спокойно-сдержанной композиции пространства. Такие аксессуары для спальни, безусловно, должны использовать именно по принципу
чем меньше – тем лучше. Выберите один, но очень оригинальный, близкий вам по настроению аксессуар, и именно этот предмет будет характеризовать и собирать всю идею пространства спальни, не нарушая функциональности и комфорта остальной обстановки комнаты.
Аксессуары с легкой стилистикой старинной романтичности и загадочности станут прекрасным дополнением интерьера спальни, придавая настроению нотки расслабленности и некой отстраненности от суеты современной жизни. Кованные светильники, прикроватная кушетка в виде сундука – такие стилистические дополнения интерьера хорошо вписываются в базовую предметную композицию спальни, добавляя при этом свежести простым решениям. Черные тонкие линии узоров кованных светильников контрастно выделяются на фоне светлого интерьера спальни, геометрия пересечения окружностей заполнена воздухом и светом.
Новый город
Композиционное дополнение основы интерьера сходными по стилю аксессуарами и деталями позволяет более полно и многогранно раскрыть базовую идею. В случае такого использования аксессуаров для спальни сквозь весь интерьер проводится лейб-мотивом одна идея, например белого круга, которая в разных вариантах реализуется в отдельных аксессуарах и предметах. Таким образом, во всем интерьере спальни в качестве базового используется белый цвет - в различных его оттенках и форма круга – в различных сочетаниях окружностей.
Другие примеры использования белого цвета можно изучить в статье 6 оттенков белого в интерьере
Есть такие интерьеры, в которых и основная идея, и каждая деталь – впечатляют своей неординарностью материалов и исполнения. Так, например, непостижимо застывшая в динамичном балансе композиция из мраморных шаров воплощает в себе центральную идею этого космического интерьера в стиле модерн - нет и не должно быть пределов для воображения, нет и не может быть ограничений для творчества.
Аксессуары для спальни могут играть и центральную роль в стилевом и пространственном решении интерьера – например, как это необычное изголовье кровати в виде солнца. Эмоционально и тонально светлый полукруг закономерно притягивает к себе основное внимание и формирует композиционное решение интерьера. Теплая фактура материала и настроения этого великолепного чудо-солнца благородно вписывается в лаконичный интерьер серых тонов.
Использовать нечто нестандартное и неповторимое в качестве аксессуара для спальни, например деревянную голову оленя в цветах – это смелый, но практически безошибочный ход для решения задачи оригинального интерьера. Замечательное свойство таких арт-объектов, который представлен в проекте DEBRA CARROLL INTERIORS - в их авторском настроении и характере. Даже похожие работы одного и того же мастера будут иметь свои отличия, свойственные для изделий ручной работы, придающие аксессуарам и всему интерьеру особый антураж.
Нет нужды обращаться к сложным стилевым решениям, если осью развития интерьера служит личная сила характера его хозяина. В простоте формы, цвета, фактуры настенного квадрата-панно явно превалирует даже не стиль, а определенный характер – четкий, прямой, открытый и волевой, выражающий по всей видимости некие черты личности и индивидуальность хозяина этой комнаты. Волевая простота и геометричность форм прослеживается во всей объектно-пространственной композиции и аксессуары для спальни подчиняются этому общему направлению, являясь одним из видов его отображения в интерьере.
Есть отдельные аксессуары, ставшие благодаря своей эргономичности и яркой узнаваемости основой целых категорий предметов мебели. Одним из таких примеров, безусловно, является знаменитое круглое кресло, Egg chair датского архитектора Arne Jacobsen. Идея такого кресла базировалась на контрасте сферических форм кресла и четкой геометрии интерьеров в горизонтальных и вертикальных линиях. Это дизайнерское решение акцентирования сферических форм продолжает развиваться и использоваться в многочисленных видах исполнения: кресла сферические напольные и подвесные, прозрачные, пластиковые, плетеные, кожаные. Благодаря сочетанию экстравагантности и комфортности формы этот стильный аксессуар активно используется в интерьерах, неизменно привнося в пространство характерную динамичность.
Энергия огня издавна активно используется в интерьере, с развитием технологий эта традиция приобрела совершенно новый вид и стилистику. Био-камины с живым огнем стали доступны к использованию практически в любых помещениях, приобрели лаконичные формы, но суть огня, его тепла и динамики, конечно же осталась прежней. Мягкие языки пламени, отблески огня, ощущение живой и подвижной энергии, заключенной в простые формы стеклянного куба, все это притягивает и завораживает, приковывая взгляд к извечному танцу тени и света.
Картины, как и все предметы искусства, требуют безусловно особого подхода при размещении их в пространстве интерьера. Но вместе с этим, такое удачно подобранное произведение сразу станет основной темой интерьера, поможет ему играть новыми аккордами цвета и настроений. Найдите свой образ, свою историю, выраженную в простой абстрактной или сложно-замысловатой форме, в цвете или в легких линиях графики, главное почувствуйте близость идеи произведения и формы ее выражения струнам вашего сердца.