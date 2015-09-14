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Кухонные шкафы

Алиса Алиса
Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
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Приобретение новой кухни – событие важное и ответственное. Необходимо подойти к этой задаче со всей серьезностью. Общие характеристики кухонного гарнитура можно разделить на 4 пункта: долговечность, удобство, функциональность и эстетичность.

При аккуратном и бережном обращении кухня должна прослужить не менее десяти лет, так что в первую очередь обращайте внимание на качество материалов и сборки. 

При выборе кухонного гарнитура не стоит пренебрегать удобством пользования. Все шкафчики, полочки и тумбочки должны быть расположены так, чтобы Вам было удобно работать на кухне. Эргономически, все должно быть расставлено оптимально и комфортно. 

Еще одной важной характеристикой является функциональность кухонной мебели. В кухню должно поместиться все, что Вы привыкли видеть на кухне и даже больше. Все ящики и все свободное пространство должно быть максимально рационально использовано для всяких нужных в хозяйстве емкостей. 

И последний критерий – эстетика. Кухня должна радовать глаз, на ней должно быть приятно готовить и находиться, проводить длинные семейные вечера и короткие супружеские ссоры. Словом, кухня просто обязана очаровать Вас с первого взгляда и навсегда.

Мебель для кухни вообще вещь особенная. Если какой-нибудь диван или журнальный столик можно выбрать, исходя только лишь из дизайна интерьера комнаты, то с кухонным гарнитуром все значительно сложнее. Вписать кухонную мебель в заданное пространство так, чтобы кухня выглядела, как изначально спроектированный проект, практически невозможно. Поэтому чаще всего кухни делаются на заказ по определенным меркам.

Модерн или эклектика?

Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка Кухни в эклектичном стиле
Ольга Рыбалка

Двух этажная квартира 82 кв.м.

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

Рассмотрим кухню, выполненную с помощью нескольких стилей. Основным стилем тут является модерн. Кухня выглядит современно, модно и стильно. Помещение оборудовано по последнему слову техники, хозяевам явно нравится идти в ногу со временем. Кухонные шкафы здесь простые, функциональные и вместительные. Никаких излишеств, лишь глянцевая салатовая поверхность делает эту кухню нескучной и яркой. Кухонное пространство здесь тоже распределено максимально эффективно, каждый квадратный метр здесь на счету и выполняет определенную функцию. Кухня изначально по пространству была маленькая, но с помощью цвета и кухонной мебели она получилась компактная и вместительная. В целом, эта кухня подойдет современным и продвинутым молодым людям.

Подробнее о дизайне маленьких кухонь Вы можете почитать здесь.

Новая классика

Interiors, Мастерская дизайна INDIZZ Мастерская дизайна INDIZZ Кухня в классическом стиле
Мастерская дизайна INDIZZ

Interiors

Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ

Неоклассику в кухонном пространстве сейчас используют практически постоянно. И неудивительно, ведь классика почти всегда выглядит стильно и дорого, ошибиться практически невозможно. А осовремененная классика выглядит вдвойне презентабельно. Эта кухня поражает своей двойственностью.С одной стороны здесь настойчиво проглядывает старое доброе классическое английское веяние, с другой – кухня выглядит модно, современно и стильно. Кстати, очень в тему тут окно с мелкой расстекловкой, отсылающее нас к старой Англии.

Минимализм как он есть

Квартира в ЖК Аэробус, JulyAlex JulyAlex Кухня в стиле минимализм
JulyAlex

Квартира в ЖК Аэробус

JulyAlex
JulyAlex
JulyAlex

Минималистический стиль тоже по своему прекрасен и практичен. Во-первых, Вы видите здесь громоздкие шкафы или холодильники, нагромождение ненужных деталей и неудобно стоящую мебель? Нет? Здесь все очень грамотно спрятано. Тут куча шкафчиков, тумбочек и полочек для всякой кухонной утвари, но эта мебель встроена в стену, поэтому не воспринимается глазом как мебель. К тому же все поверхности здесь белые и глянцевые, так что глазу тут вообще не за что зацепиться. Эта кухня подойдет для любителей порядка и чистоты.

Теплые оттенки

Кухни, Чирвин Иван Чирвин Иван Кухня в стиле модерн
Чирвин Иван

Кухни

Чирвин Иван
Чирвин Иван
Чирвин Иван

А вот кухня в стиле модерн, выполненная в теплых и солнечных оттенках. Кухонный гарнитур создан из материала, по цвету напоминающий горький шоколад. Кухонные шкафы выглядят вкусно и практично. Благодаря выступу стены кухня идеально вписывается в угловую стену и не выступает за ее пределы. Это создает ощущение того, что кухня намного меньше своих реальных размеров. Обманный трюк дизайнеров. При своих скромных размерах кухня выглядит достаточно вместительной и функциональной, а дизайнерский трюк со стеной делает ее вообще миниатюрной и незаметной.

Сельская кухня

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Кухня в стиле кантри по умолчанию должна напоминать о солнечном лете, о бабушке в деревне и о вкусных запахах полевых трав и цветов. Но эта кухня выглядит одновременно и по деревенски просто, и по современному стильно. А свежий мятный цвет кухонных шкафчиков создает нужное весеннее настроение и придает новых сил. Вообще цвет является главной фишкой этого кухонного гарнитура в стиле кантри. Без него это классическая кухонная стенка, и в ней нет ничего необычного.

Старая классика

Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле, Студия авторского дизайна “3Встудио” Студия авторского дизайна “3Встудио” Кухня в классическом стиле
Студия авторского дизайна “3Встудио”

Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле

Студия авторского дизайна “3Встудио”
Студия авторского дизайна “3Встудио”
Студия авторского дизайна “3Встудио”

Кухонные гарнитуры в стиле старой консерваторской классики выглядят строго, сухо и сдержанно. Холодные и четкие формы, отсутствие ярких цветов, резная светлая мебель – здесь все выдержано в строгой классике. Зато такие кухни выглядят дорого и шикарно. Для истинных ценителей стиля без примесей.

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Кухонный лофт

дизайн-проект кухни Easy loft ИнтерьерКом / InteriorCom Кухня в стиле лофт
ИнтерьерКом / InteriorCom

дизайн-проект кухни Easy loft

ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom

Кухня в стиле лофт. Удивлены? Ребята из студии дизайна ’Интерьерком’ создали проект кухни в стиле лофт. Тут и старая потертая кирпичная стена, и металлические поверхности, и подвесные шкафчики в графитовом цвете и много современной кухонной техники. Светильники в виде множества голых лампочек только дополняет кухне колорита. Кухонные шкафы выполнены в двух цветах: нижние белого цвета без стекла, верхние графитового цвета с прозрачным стеклом. Благодаря этому решению кухня не выглядит однообразной и скучной. Наоборот, очень даже современно и стильно.

Средиземноморский стиль

Летняя кухня Интерьеры от Марии Абрамовой Кухня в средиземноморском стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Летняя кухня

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

В этом стиле явно присутствуют морские намеки: кухонная печь, вытяжка, плитка над кухонной столешницей, сама столешница, люстра и обеденный стол. Морские намеки тут разбавляют простую белую кухню, делая ее неординарной и стильной. Основных цвета здесь всего два: белый и синий. Но кухня не выглядит скучно, настолько здесь настолько удачно расположены цветовые пятна.

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