Кухонные шкафы

Приобретение новой кухни – событие важное и ответственное. Необходимо подойти к этой задаче со всей серьезностью. Общие характеристики кухонного гарнитура можно разделить на 4 пункта: долговечность, удобство, функциональность и эстетичность.

При аккуратном и бережном обращении кухня должна прослужить не менее десяти лет, так что в первую очередь обращайте внимание на качество материалов и сборки.

При выборе кухонного гарнитура не стоит пренебрегать удобством пользования. Все шкафчики, полочки и тумбочки должны быть расположены так, чтобы Вам было удобно работать на кухне. Эргономически, все должно быть расставлено оптимально и комфортно.

Еще одной важной характеристикой является функциональность кухонной мебели. В кухню должно поместиться все, что Вы привыкли видеть на кухне и даже больше. Все ящики и все свободное пространство должно быть максимально рационально использовано для всяких нужных в хозяйстве емкостей.

И последний критерий – эстетика. Кухня должна радовать глаз, на ней должно быть приятно готовить и находиться, проводить длинные семейные вечера и короткие супружеские ссоры. Словом, кухня просто обязана очаровать Вас с первого взгляда и навсегда.

Мебель для кухни вообще вещь особенная. Если какой-нибудь диван или журнальный столик можно выбрать, исходя только лишь из дизайна интерьера комнаты, то с кухонным гарнитуром все значительно сложнее. Вписать кухонную мебель в заданное пространство так, чтобы кухня выглядела, как изначально спроектированный проект, практически невозможно. Поэтому чаще всего кухни делаются на заказ по определенным меркам.