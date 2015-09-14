Приобретение новой кухни – событие важное и ответственное. Необходимо подойти к этой задаче со всей серьезностью. Общие характеристики кухонного гарнитура можно разделить на 4 пункта: долговечность, удобство, функциональность и эстетичность.
При аккуратном и бережном обращении кухня должна прослужить не менее десяти лет, так что в первую очередь обращайте внимание на качество материалов и сборки.
При выборе кухонного гарнитура не стоит пренебрегать удобством пользования. Все шкафчики, полочки и тумбочки должны быть расположены так, чтобы Вам было удобно работать на кухне. Эргономически, все должно быть расставлено оптимально и комфортно.
Еще одной важной характеристикой является функциональность кухонной мебели. В кухню должно поместиться все, что Вы привыкли видеть на кухне и даже больше. Все ящики и все свободное пространство должно быть максимально рационально использовано для всяких нужных в хозяйстве емкостей.
И последний критерий – эстетика. Кухня должна радовать глаз, на ней должно быть приятно готовить и находиться, проводить длинные семейные вечера и короткие супружеские ссоры. Словом, кухня просто обязана очаровать Вас с первого взгляда и навсегда.
Мебель для кухни вообще вещь особенная. Если какой-нибудь диван или журнальный столик можно выбрать, исходя только лишь из дизайна интерьера комнаты, то с кухонным гарнитуром все значительно сложнее. Вписать кухонную мебель в заданное пространство так, чтобы кухня выглядела, как изначально спроектированный проект, практически невозможно. Поэтому чаще всего кухни делаются на заказ по определенным меркам.
Рассмотрим кухню, выполненную с помощью нескольких стилей. Основным стилем тут является модерн. Кухня выглядит современно, модно и стильно. Помещение оборудовано по последнему слову техники, хозяевам явно нравится идти в ногу со временем. Кухонные шкафы здесь простые, функциональные и вместительные. Никаких излишеств, лишь глянцевая салатовая поверхность делает эту кухню нескучной и яркой. Кухонное пространство здесь тоже распределено максимально эффективно, каждый квадратный метр здесь на счету и выполняет определенную функцию. Кухня изначально по пространству была маленькая, но с помощью цвета и кухонной мебели она получилась компактная и вместительная. В целом, эта кухня подойдет современным и продвинутым молодым людям.
Подробнее о дизайне маленьких кухонь Вы можете почитать здесь.
Неоклассику в кухонном пространстве сейчас используют практически постоянно. И неудивительно, ведь классика почти всегда выглядит стильно и дорого, ошибиться практически невозможно. А осовремененная классика выглядит вдвойне презентабельно. Эта кухня поражает своей двойственностью.С одной стороны здесь настойчиво проглядывает старое доброе классическое английское веяние, с другой – кухня выглядит модно, современно и стильно. Кстати, очень в тему тут окно с мелкой расстекловкой, отсылающее нас к старой Англии.
Минималистический стиль тоже по своему прекрасен и практичен. Во-первых, Вы видите здесь громоздкие шкафы или холодильники, нагромождение ненужных деталей и неудобно стоящую мебель? Нет? Здесь все очень грамотно спрятано. Тут куча шкафчиков, тумбочек и полочек для всякой кухонной утвари, но эта мебель встроена в стену, поэтому не воспринимается глазом как мебель. К тому же все поверхности здесь белые и глянцевые, так что глазу тут вообще не за что зацепиться. Эта кухня подойдет для любителей порядка и чистоты.
А вот кухня в стиле модерн, выполненная в теплых и солнечных оттенках. Кухонный гарнитур создан из материала, по цвету напоминающий горький шоколад. Кухонные шкафы выглядят вкусно и практично. Благодаря выступу стены кухня идеально вписывается в угловую стену и не выступает за ее пределы. Это создает ощущение того, что кухня намного меньше своих реальных размеров. Обманный трюк дизайнеров. При своих скромных размерах кухня выглядит достаточно вместительной и функциональной, а дизайнерский трюк со стеной делает ее вообще миниатюрной и незаметной.
Кухня в стиле кантри по умолчанию должна напоминать о солнечном лете, о бабушке в деревне и о вкусных запахах полевых трав и цветов. Но эта кухня выглядит одновременно и по деревенски просто, и по современному стильно. А свежий мятный цвет кухонных шкафчиков создает нужное весеннее настроение и придает новых сил. Вообще цвет является главной фишкой этого кухонного гарнитура в стиле кантри. Без него это классическая кухонная стенка, и в ней нет ничего необычного.
Кухонные гарнитуры в стиле старой консерваторской классики выглядят строго, сухо и сдержанно. Холодные и четкие формы, отсутствие ярких цветов, резная светлая мебель – здесь все выдержано в строгой классике. Зато такие кухни выглядят дорого и шикарно. Для истинных ценителей стиля без примесей.
Кухня в стиле лофт. Удивлены? Ребята из студии дизайна ’Интерьерком’ создали проект кухни в стиле лофт. Тут и старая потертая кирпичная стена, и металлические поверхности, и подвесные шкафчики в графитовом цвете и много современной кухонной техники. Светильники в виде множества голых лампочек только дополняет кухне колорита. Кухонные шкафы выполнены в двух цветах: нижние белого цвета без стекла, верхние графитового цвета с прозрачным стеклом. Благодаря этому решению кухня не выглядит однообразной и скучной. Наоборот, очень даже современно и стильно.
В этом стиле явно присутствуют морские намеки: кухонная печь, вытяжка, плитка над кухонной столешницей, сама столешница, люстра и обеденный стол. Морские намеки тут разбавляют простую белую кухню, делая ее неординарной и стильной. Основных цвета здесь всего два: белый и синий. Но кухня не выглядит скучно, настолько здесь настолько удачно расположены цветовые пятна.