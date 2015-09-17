Деревянный декор для дома

К декору интерьера многие дизайнеры порой подходят намного серьезнее и основательнее чем к самому процессу отделки помещения. Неудевительно, ведь именно этот этап формирует будущий облик комнаты, определяет стилистическое направление пространства и создает в нем атмосферу.
В последнее время можно заметить тенденцию увеличения популярности использования в качестве украшения для интерьера деревянных изделий. Если вы также как и сотни счастливчиков, выбравших экологичность и красоту древесины, решили взять за основу в оформлении для своего дома деревянный декор, то в этой статье вы найдете несколько примеров по этой теме.
Интерьер гостиной в рустикальном и классическом стиле непременно нужно дополнить таким элементом дизайна как камин. Сейчас очень популярны электрокамины. Их намного проще
затопить и обслуживать. Обрамления – это важная составляющая электрического камина. Правильно
подобранный по стилю и цвету портал сделает электрокамин законченным и
делает камин важной доминантой вашего интерьера.
Специфика деревянных обрамлений заключается в уникальной возможности оформить электрокамин под цвет и породу дерева в вашем интерьере. Камин в этом случае впишется идеально и станет единым целым с окружающим интерьером. Внешний облик портала из дерева может быть строгим, или помпезным с многообразными украшениями, колоннами, витиеватой резьбой и другими декоративными деталями. Чаще всего порталы из дерева изготавливаются из массива ценных пород: красного дерева, дуба, клена или ореха, реже из сосны или экзотических пород, соответственно цвет может быть от золотистого до практически черного.
Порталы из дерева придают электрокаминам величественный вид, а вашему дому атмосферу, царящую в старинных замках и царских усадьбах.
Деревом можно обрамлять не только камины, но и зеркала. Зеркала – неотъемлемая часть в дизайне интерьера ванной комнаты. Можно поместить зеркало над умывальником, оснастив его подсветкой. Также можно разместить несколько зеркал непосредственно над ванной. При выборе оформления зеркала обращайте внимание на его сочетание с общим дизайном интерьера комнаты.
Так, например, зеркало в золоченой раме с эффектом состаривания очень хорошо вписывается в этот эклектичный интерьер ванной от дизайнеров из Eclectic DesignStudio, а его лаконичная форма подчеркивает геометричность всего пространства.
Коряги тоже успешно используются в интерьере. Эта современная модель торшера с классическим абажуром и стойкой из натурального дерева – находка для интерьера в стиле кантри. В данном случае торшер из простого осветительного прибора преврашается в функциональную скульптуру.
Деревянные светильники идеально впишутся в любой стиль интерьера. Светильники из дерева способны создать душевную, располагающую к общению атмосферу на кухне, в детской комнате, гостиной, одним словом в любой комнате такой светильник будет смотреться эффектно.
Древесина не только не выделяет вредных веществ, напротив, долгое время она насыщает воздух ароматическими смолами, которые облегчают дыхание у больных астмой, снимают воспаления дыхательных путей.
Деревянная ширма предназначена для создания уютного пространства в больших помещениях. В настоящее время ширма стала повсеместным элементом многих интерьеров. Ширма является не только украшением, но и очень полезным функциональным элементом декора. Деревянные ширмы не только разделят и сформируют пространство, они создадут уют и незабываемую атмосферу.
Этот натуральный материал можно использовать и самостоятельно. Довольно распространены произведения живописи выполненные на плоских деревянных поверхностях. Древесина имеет особую структуру, которая придает определенную глубину и объем рисунку. Картины на дереве хорошо подчеркнут стиль вашего интерьера.
Деревянная лошадка-качалка украсит интерьер комнаты, а самостоятельно расписанная игрушка-качалка из дерева может стать предметом гордости. Этот предмет интерьера, предмет мебели, игрушка ценился многими поколениями. И несмотря на обилие современных игрушек, находит огромное количество своих почитателей.
Деревянная лошадка-качалка обладает простой и надежной конструкцией. Качалки для детей – не только забава, но и тренажер вестибулярного аппарата: укачивающие движения приятны и полезны для малыша. При качании и регулировании движений развиваются мышцы. Дерево является прочным и безопасным натуральным материалом, обладает хорошей энергетикой.
Вазы и чаши, выточенные на токарном станке (или слегка обработанные) из разных пород дерева, имеют прекрасную текстуру и отделку. Каждая работа индивидуальна и не повторима. Эти изделия прекрасно вписываются в современный интерьер и являются его отличительной особенностью.
Ну и конечно деревянная мебель, а в данном случае оригинальная мебель для сада. Такая мебель отлично смотрится на фоне естественной природы и вписывается в интерьер любого загородного дома. Хорошо продуманные и обустроенные площадки в саду позволят вам проводить семейные обеды, веселые пикники и детские праздники на открытом воздухе. Мебель для сада сделает отдых более комфортным и приятным, а эксклюзивный дизайн станет его изюменкой.