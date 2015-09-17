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Деревянный декор для дома

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Apartamento MR, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Детские комната в эклектичном стиле
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К декору интерьера многие дизайнеры порой подходят намного серьезнее и основательнее чем к самому процессу отделки помещения. Неудевительно, ведь именно этот этап формирует будущий облик комнаты, определяет стилистическое направление пространства и создает в нем атмосферу. 

В последнее время можно заметить тенденцию увеличения популярности использования в качестве украшения для интерьера деревянных изделий. Если вы также как и сотни счастливчиков, выбравших экологичность и красоту древесины, решили взять за основу в оформлении для своего дома деревянный декор, то в этой статье вы найдете несколько примеров по этой теме.

Деревянный портал для электрокамина

Холодная гора, Prosvirin Ruslan Prosvirin Ruslan Гостиные в эклектичном стиле
Prosvirin Ruslan

Холодная гора

Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan

Интерьер гостиной в рустикальном и классическом стиле непременно нужно дополнить таким элементом дизайна как камин. Сейчас очень популярны электрокамины. Их намного проще затопить и обслуживать. Обрамления – это важная составляющая электрического камина. Правильно подобранный по стилю и цвету портал сделает электрокамин законченным и делает камин важной доминантой вашего интерьера.

Специфика деревянных обрамлений заключается в уникальной возможности оформить электрокамин под цвет и породу дерева в вашем интерьере. Камин в этом случае впишется идеально и станет единым целым с окружающим интерьером. Внешний облик портала из дерева может быть строгим, или помпезным с многообразными украшениями, колоннами, витиеватой резьбой и другими декоративными деталями. Чаще всего порталы из дерева изготавливаются из массива ценных пород: красного дерева, дуба, клена или ореха, реже из сосны или экзотических пород, соответственно цвет может быть от золотистого до практически черного.

Порталы из дерева придают электрокаминам величественный вид, а вашему дому атмосферу, царящую в старинных замках и царских усадьбах.

Зеркала в золоченых рамах

ванная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Ванная комната в эклектичном стиле
Eclectic DesignStudio

ванная комната в частном доме

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Деревом можно обрамлять не только камины, но и зеркала. Зеркала – неотъемлемая часть в дизайне интерьера ванной комнаты. Можно поместить зеркало над умывальником, оснастив его подсветкой. Также можно разместить несколько зеркал непосредственно над ванной. При выборе оформления зеркала обращайте внимание на его сочетание с общим дизайном интерьера комнаты.

Так, например, зеркало в золоченой раме с эффектом состаривания очень хорошо вписывается в этот эклектичный интерьер ванной от дизайнеров из Eclectic DesignStudio, а его лаконичная форма подчеркивает геометричность всего пространства.

Торшер-скульптура

кабинет в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Рабочий кабинет в стиле кантри
Eclectic DesignStudio

кабинет в частном доме

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Коряги тоже успешно используются в интерьере. Эта современная модель торшера с классическим абажуром и стойкой из натурального дерева – находка для интерьера в стиле кантри. В данном случае торшер из простого осветительного прибора преврашается в функциональную скульптуру.

Экологичность деревянных светильников

Vivienda de la Caja de Nogal, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Столовая комната в стиле минимализм
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Деревянные светильники идеально впишутся в любой стиль интерьера. Светильники из дерева способны создать душевную, располагающую к общению атмосферу на кухне, в детской комнате, гостиной, одним словом в любой комнате такой светильник будет смотреться эффектно.

Древесина не только не выделяет вредных веществ, напротив, долгое время она насыщает воздух ароматическими смолами, которые облегчают дыхание у больных астмой, снимают воспаления дыхательных путей.

Ширма-перегородка

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Деревянная ширма предназначена для создания уютного пространства в больших помещениях. В настоящее время ширма стала повсеместным элементом многих интерьеров. Ширма является не только украшением, но и очень полезным функциональным элементом декора. Деревянные ширмы не только разделят и сформируют пространство, они создадут уют и незабываемую атмосферу.

Дерево как произведение искусства

Bakı, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Спальня в стиле лофт
KAPRANDESIGN

Bakı

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Этот натуральный материал можно использовать и самостоятельно. Довольно распространены произведения живописи выполненные на плоских деревянных поверхностях. Древесина имеет особую структуру, которая придает определенную глубину и объем рисунку. Картины на дереве хорошо подчеркнут стиль вашего интерьера.

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Лошадка-качалка и другие деревянные игрушки

Apartamento MR, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Детские комната в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Деревянная лошадка-качалка украсит интерьер комнаты, а самостоятельно расписанная игрушка-качалка из дерева может стать предметом гордости. Этот предмет интерьера, предмет мебели, игрушка ценился многими поколениями. И несмотря на обилие современных игрушек, находит огромное количество своих почитателей.

Деревянная лошадка-качалка обладает простой и надежной конструкцией. Качалки для детей – не только забава, но и тренажер вестибулярного аппарата: укачивающие движения приятны и полезны для малыша. При качании и регулировании движений развиваются мышцы. Дерево является прочным и безопасным натуральным материалом, обладает хорошей энергетикой.

Посуда и декоративные чаши

Rick & Garland's House | LAS VEGAS 1.0, Interni 44 di Silvia Camerotto Interni 44 di Silvia Camerotto Гостиная в стиле модерн
Interni 44 di Silvia Camerotto

Interni 44 di Silvia Camerotto
Interni 44 di Silvia Camerotto
Interni 44 di Silvia Camerotto

Вазы и чаши, выточенные на токарном станке (или слегка обработанные) из разных пород дерева, имеют прекрасную текстуру и отделку. Каждая работа индивидуальна и не повторима. Эти изделия прекрасно вписываются в современный интерьер и являются его отличительной особенностью.

Мебель для сада

Nieuw design bamboe meubelen en decoratie, Bamboe design Bamboe design Балкон, веранда и террасаМебель
Bamboe design

Bamboe design
Bamboe design
Bamboe design

Ну и конечно деревянная мебель, а в данном случае оригинальная мебель для сада. Такая мебель отлично смотрится на фоне естественной природы и вписывается в интерьер любого загородного дома. Хорошо продуманные и обустроенные площадки в саду позволят вам проводить семейные обеды, веселые пикники и детские праздники на открытом воздухе. Мебель для сада сделает отдых более комфортным и приятным, а эксклюзивный дизайн станет его изюменкой.

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Какой элемент деревянного декора вы бы использовали в своем интерьере?

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