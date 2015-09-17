Деревянный декор для дома

К декору интерьера многие дизайнеры порой подходят намного серьезнее и основательнее чем к самому процессу отделки помещения. Неудевительно, ведь именно этот этап формирует будущий облик комнаты, определяет стилистическое направление пространства и создает в нем атмосферу.

В последнее время можно заметить тенденцию увеличения популярности использования в качестве украшения для интерьера деревянных изделий. Если вы также как и сотни счастливчиков, выбравших экологичность и красоту древесины, решили взять за основу в оформлении для своего дома деревянный декор, то в этой статье вы найдете несколько примеров по этой теме.