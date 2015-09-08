Шторы для детской комнаты

Создание уюта в комнате Вашего ребенка – задача сложная и требующая определенных знаний. Например, необходимо знать, что одним из важнейших элементов дизайна интерьера детской комнаты являются шторы. На них возлагается сразу несколько функций: эстетичность и способность идеально вписаться в интерьер детской комнаты, защита от солнца, создание нужного настроения в комнате малыша (шторы должны ему нравиться, а не раздражать), экологичность и легкость в уходе.
Также на выбор штор конечно же влияет цветовая гамма всей комнаты. Если детская комната выполнена в спокойных тонах – можно разбавить ее яркими или пестрыми шторами, а также выбрать в тон подушки или ковер. Такой ход позволит Вам изменить внешний вид комнаты до неузнаваемости, причем если Вам надоест такая цветовая гамма или малыш вырастет – можно запросто снять одни и повесить другие шторы, снова изменив облик комнаты. Если же комната ребенка и так достаточно яркая, шторы следует выбрать однотонные и скромные, которые незаметно впишутся в существующий интерьер. Такой ход позволит сохранить баланс пестрых пятен в комнате, не перегружая ее.
Еще одним фактором при выборе штор в детскую комнату является пол и возраст ребенка. Тут все понятно: мальчику почти наверняка не понравятся девчачьи розовые шторки с бантиками, а девочке врядли понравятся шторы с машинками. К тому же, дети в раннем возрасте очень активны. Поэтому, не стоит покупать в детскую дорогие дизайнерские шторы, лучше выберите попроще, хотя бы для начала. Простые шторы будут практичными, удобными в уходе и стирке. И если Ваше чадо таки успеет их испортить, выбрасывать их будет не так жалко, а покупка новых не будет стоить дорого.
Так же следует не забывать о креплении штор к карнизу. Это должна быть очень надежная и прочная конструкция. Если Вы сэкономите на этом пункте, велика вероятность несчастного случая в детской комнате, это очень опасно. На таких вещах лучше не экономить.
Экологичность штор в детскую комнату также играет не последнюю роль. Материалы лучше использовать натуральные и приятные на ощупь.
Классические шторы обычно состоят из двух слоев. Нижний, обычно шьется из тонкой полупрозрачной ткани, которая не препятствует проникновению в комнату естественного освещения, но рассеивает солнечный свет, делая его более мягким. Верхний слой состоит из портьерных плотных штор, не пропускающих свет вообще. Солнечный свет обладает разной интенсивностью в разное время дня, поэтому портьерные шторы незаменимы в интерьере и являются универсальными.
Портьеры могут стать отличным декоративным элементом в детской комнате, украшением для любого интерьера. Важно правильно подобрать цвет и фактуру.
Римские шторы обычно представляют собой полотно, которое с помощью шнурка поднимается вверх складками. При всей своей простоте, римские шторы могут быть разнообразными: с кисточками или бахромой, фигурными и полукруглыми. Материал для таких штор может быть абсолютно разный, но все таки предпочтение лучше отдать натуральным тканям. Главным преимуществом римских штор является их способность отлично защищать комнату от солнечных лучей.
Австрийские или фестонные шторы тоже выбираются потребителем довольно часто. Их принцип состоит в том, что по длине отреза пришиваются шнуры, образующие при подъеме штор красивые складки. Такие шторы превосходно впишутся в интерьер детской комнаты в стиле кантри, главное правильно выбрать ткань. Лучше всего подойдет полотно в мелкий цветочек, горошек или в клетку. Это будет идеальным и стильным дополнением дизайна интерьера.
Студия дизайна IDEAS создала прекрасный интерьер детской комнаты в стиле кантри, используя австрийские шторы. Дизайн вышел на славу, вот у кого стоит брать пример!
Шторы на люверсах вешаются быстро и просто, поэтому это идеальный вариант, когда нужно быстро создать объемную драпировку без каких-либо дополнительных элементов. Кольца из пластмассы или металла вставляются в ткань и нанизываются на штангу, или же шторы цепляются крючками за карниз. Такие шторы подойдут для стиля прованс или кантри. Главное украсить их дополнительными элементами вроде рюшечек и бантиков, оборками и кружевами. Ткань лучше брать в этих случаях легкую или средней плотности, чтобы красиво ложились складки.
Если же Вы предпочитаете строгость в интерьере, то лучше варианта, чем жалюзи, Вам не найти. Жалюзи бывают двух типов: вертикальные и горизонтальные. На картинке представлен образец горизонтальных штор. Жалюзи неяркого оттенка привнесут в комнату ребенка спокойствие и ощущение порядка. Этот вид штор очень практичный: жалюзи можно регулировать в зависимости от интенсивности солнечного света и Ваших предпочтений.
Шторы для детской комнаты, в которой обитает девочка, выбрать будет несложно. Для маленьких принцесс будут характерны бантики, рюшечки, оборочки, розовые и фиолетовые оттенки, ткани в цветочек, бабочки и множество других атрибутов для девочек. На картинке представлены классические шторы с полупрозрачной нижней тканью. Верхнее полотно тоже полупрозрачное, розового цвета. Такие шторы придают комнате легкости и воздушности, и отлично вписываются в интерьер.
Шторами можно изменить внешний облик комнаты, не затрачивая огромных усилий и денежных средств. Повесив яркие шторы в комнате, где преобладают пастельные оттенки, вы рискуете обновить ее, сделать ярче, свежее и интереснее. Подобная деталь будет привлекать всеобщее внимание, поэтому лучше сделать несколько ярких акцентов, которые можно будет легко поменять. Такими элементами могут стать шторы, ковры, подушки, пледы и настенные украшения.
Подробнее о ярких шторах вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке.
Также, шторы можно незаметно вписать в и без того яркий и неординарный интерьер. Такие шторы будут выполнять свою основную функцию – защита от солнечных лучей, но не более. Это поможет не перегружать комнату деталями, сохранить ее баланс.
Шторы с ярким рисунком будут смотреться уместно в комнате, где преобладают однотонные цвета и оттенки. Рисунок может быть любым, лишь бы в интерьер вписывался достойно, да в глазах сильно не рябил. Такие шторы станут главной деталью в комнате, поэтому отнеситесь ответственнее к выбору ткани.