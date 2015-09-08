Шторы для детской комнаты

Создание уюта в комнате Вашего ребенка – задача сложная и требующая определенных знаний. Например, необходимо знать, что одним из важнейших элементов дизайна интерьера детской комнаты являются шторы. На них возлагается сразу несколько функций: эстетичность и способность идеально вписаться в интерьер детской комнаты, защита от солнца, создание нужного настроения в комнате малыша (шторы должны ему нравиться, а не раздражать), экологичность и легкость в уходе.

Также на выбор штор конечно же влияет цветовая гамма всей комнаты. Если детская комната выполнена в спокойных тонах – можно разбавить ее яркими или пестрыми шторами, а также выбрать в тон подушки или ковер. Такой ход позволит Вам изменить внешний вид комнаты до неузнаваемости, причем если Вам надоест такая цветовая гамма или малыш вырастет – можно запросто снять одни и повесить другие шторы, снова изменив облик комнаты. Если же комната ребенка и так достаточно яркая, шторы следует выбрать однотонные и скромные, которые незаметно впишутся в существующий интерьер. Такой ход позволит сохранить баланс пестрых пятен в комнате, не перегружая ее.

Еще одним фактором при выборе штор в детскую комнату является пол и возраст ребенка. Тут все понятно: мальчику почти наверняка не понравятся девчачьи розовые шторки с бантиками, а девочке врядли понравятся шторы с машинками. К тому же, дети в раннем возрасте очень активны. Поэтому, не стоит покупать в детскую дорогие дизайнерские шторы, лучше выберите попроще, хотя бы для начала. Простые шторы будут практичными, удобными в уходе и стирке. И если Ваше чадо таки успеет их испортить, выбрасывать их будет не так жалко, а покупка новых не будет стоить дорого.

Так же следует не забывать о креплении штор к карнизу. Это должна быть очень надежная и прочная конструкция. Если Вы сэкономите на этом пункте, велика вероятность несчастного случая в детской комнате, это очень опасно. На таких вещах лучше не экономить.

Экологичность штор в детскую комнату также играет не последнюю роль. Материалы лучше использовать натуральные и приятные на ощупь.