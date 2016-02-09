Дом в Жуковке: благородный аскетизм деревенского стиля

В этой книге идей мы расскажем, как российская студия архитектуры и дизайна Станислава Орехова смогла создать проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев.

Этот дом в лесу смотрится невероятно уютно. Его гладкий деревянный фасад на фоне буйной природы выглядит смело и красиво. Выразительный цвет гармонично контрастирует с зеленью окружающей растительности. Кажется, что здесь он появился уже очень давно. В этом вместительном двухэтажном доме ощущается свежий лесной воздух, а благородный интерьер дарит приятные эмоции роскошной жизни за городом.