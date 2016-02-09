Дом в Жуковке: благородный аскетизм деревенского стиля

В этой книге идей мы расскажем, как российская студия архитектуры и дизайна Станислава Орехова смогла создать проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев.
Этот дом в лесу смотрится невероятно уютно. Его гладкий деревянный фасад на фоне буйной природы выглядит смело и красиво. Выразительный цвет гармонично контрастирует с зеленью окружающей растительности. Кажется, что здесь он появился уже очень давно. В этом вместительном двухэтажном доме ощущается свежий лесной воздух, а благородный интерьер дарит приятные эмоции роскошной жизни за городом.
Внешне дом выглядит просто и одновременно завораживающе. Этим дивным местом хочется любоваться не отрывая взгляд. Визуально проект выглядит достаточно лёгким, но в действительности перед нами конструктивно сложный и продуманный объект.
Для основной массы отделки применялся планкен из кедра. Авторы хотели использовать одинаковое дерево и в интерьере, и в экстерьере, поэтому правильный материал пришлось искать продолжительное время. Результат позволяет визуально наслаждаться привлекательной поверхностью фасада, которая не имеет видимых элементов крепления.
Этот дом является гордостью своего разработчика. Он выглядит естественно и тепло, а также имеет
удобную планировку и стильный дизайн. В проекте предусмотрены все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию. При реализации проекта предусматривалось использование наиболее востребованных в современном загородном строительстве и отлично зарекомендовавших себя технологий и материалов.
Концепцией внутреннего и внешнего убранства стала идея создания современного деревенского стиля, наделенного благородным аскетизмом и внешней скромностью. Истинная роскошь этого дома заключена в использовании дорогих и качественных материалов, а также в раставлении акцентов за счет комбинации полированных и грубых текстур.
Гостиная дома имеет несколько функциональных пространств. Одна диванная группа расположена зоне кинотеатра, другая предполагает уютный отдых возле камина. Светодиоды, установленные на натяжном потолке, дают комнате мягкий рассеянный свет. Изысканная люстра прямоугольной формы в центре идеально вписалась в дизайн помещения. Внимание привлекают панорамные окна без переплета. Натуральный текстиль вносит в интерьер особый комфорт.
Все помещения этого дома выглядят воздушными и легкими, хотя помимо дерева в декоре присутствует бетон, оптический бетон, кирпич и мрамор. Итак, каменная дорожка проходит через всю гостиную и приводит нас на кухню. Ее направление поддерживают деревянные потолочные балки. В центре этого пространства находится кухонный остров, выполненный из популярного на сегодняшний день бетона. Также мы видим небольшой обеденный стол, стеклянную столешницу которого поддерживает встроенная в остров механическая конструкция. Помещение имеет и погреб, где хранится коллекция изысканных вин.
Дерево интерьере ванной комнаты является главенствующим материалом. В помещении также используется бетон, стекло и мрамор. Акценты проставлены при помощи черных светильников и сантехники. Сама ванна встроена в специально созданный подиум, который подсвечивается светодиодом – это решение создает эффект пространственной невесомости.
Главная спальня – это царство дерева, которое местами инкрустировано природным камнем. Такое изголовье не имеет лишних деталей, а благодаря изысканному взаимодействию природных орнаментов, оно выглядит необычно и роскошно. Мягкости помещению придает текстиль: шелковый светильник, ковер и шторы.