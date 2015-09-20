Что поставить на подоконник, чтобы стало уютно

Шторы на окнах – это незаменимый атрибут комнаты для жителей нижних этажей. Они играют роль защиты от любопытных взглядов людей с улицы и, конечно же, выступают элементом декора. А вот для людей, которые живут на верхних этажах или за городом для окон есть другое применение. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми оригинальными идеями: что поставить на подоконник и какие занавески выбрать для вашего неповторимого интерьера.
Мало кто догадывается, что подоконник может быть очень многофункциональной частью общего интерьера. Совсем нет необходимости ограничиваться шторами и тюлями, мешающими полноценному использованию такой уникальной площадки в доме. Мы хотим поделиться с вами некоторыми креативными идеями для использования собственных подоконников.
Пожалуй, цветы на подоконнике – классика. Они всегда актуальны, особенно, для любителей флоры. И это не удивительно, ведь растения в горшках являются не только прекрасным украшением комнаты, но и служат дополнительным источником кислорода. К сожалению, выхлопные газы и отходы заводов загрязняют воздух и атмосферу. Поэтому так приятно иметь дома собственный генератор свежего воздуха. Как известно, листья растений поглощают солнечный свет и выделяют кислород, такой необходимый для человеческого организма. Поэтому при решении вопроса о том, что поставить на подоконник - цветочные горшки будут прекрасным вариантом.
Своим видом они не только поднимут настроение хозяевам, но и улучшат их самочувствие. Если нет желания или возможности ухаживать за цветками в горшках, на подоконник можно ставить просто вазы с живыми или искусственными цветами. Пусть пользы они приносить не будут, зато порадуют своим внешним видом и прекрасным ароматом.
Одной самой популярной идеей стало использование подоконника как дивана – что может быть креативней. Во-первых, такое нестандартное применение банальной вещи выглядит очень оригинально и практично. Во-вторых, это изрядно экономит место в комнате. Что поставить на подоконник в таком случае? Можно обойтись журналом, любимой книгой или пультом от телевизора – чтение или просмотр фильмов, вот лучшие друзья дивана. А внизу можно сделать вместительные полки, в которых можно расположить, например, постельное белье или другие громоздкие предметы обихода.
Если позволяет ширина стен и фантазии, из обычного подоконника можно сделать даже спальное место. Такая идея подойдет любителям ярких впечатлений и свежего воздуха, а также тем, кто ценит простор. В первом случае кровать на окне заставит человека испытывать прилив адреналина каждый раз, когда он будет смотреть в окно. А сон на подоконнике даже на высоте двух-трех этажей уж точно никого не оставит равнодушным. Да и ценители прохлады по достоинству оценят расположение спального места на подоконнике. Во время жаркой погоды будет очень приятно прохлаждаться в максимальной близости к свежему воздуху. Микропроветривание или открытая форточка обеспечат спящему человеку ощущение естественной свежести. Ну а для тех, у кого и так комнаты небольшие – расположение кровати на подоконнике станет незаменимой палочкой-выручалочкой. Это сэкономит огромное количество пространства, которое можно будет использовать с пользой для создания дизайна своей комнаты.
А говоря о детской комнате, можно с уверенностью сказать, что поставить на подоконник лучше всего такое спальное место. Ведь даже если в нем нет необходимости и у малыша уже есть кровать, пустовать оно не будет и ребенок точно найдет ему применение. Но при создании такого интерьера важно помнить: при размещении кровати на подоконнике нужно заблаговременно подумать о безопасности спящего человека. Лучше всего сделать решетки на окна, чтобы риск падения во сне был близок к нулю. Ну и, конечно же, при установке такой кровати необходимо посоветоваться со специалистом, чтобы все возможные правила техники безопасности были соблюдены по всем канонам.
Ни для кого не секрет, что свежий воздух очень полезен для здоровья. Но к сожалению, современный ритм жизни не всегда дает возможность людям гулять по улице в течение нескольких часов. Рабочий процесс не отпускает ни днем, ни ночью. Многим приходится брать работу на дом, а некоторые работают постоянно удаленно. Для тех и других есть прекрасный ответ на вопрос, что поставить на подоконник? Конечно же – рабочее место.
Из самого обычного и незаурядного подоконника можно быстро оборудовать прекрасную рабочую зону. Нужно только поставить на него ноутбук и подвинуть поближе стул. Сложно даже представить, сколько пользы принесет такой дизайн. Во-первых, человек сможет хотя бы немного быть ближе к природе, даже находясь при этом дома и выполняя свои рабочие обязанности. Свежий воздух будет гарантированно холодить умы тружеников и помогать создавать креативные идеи и проекты. Вторым огромным преимуществом является возможность дать отдохнуть глазам. Конечно, современные технологии наносят куда меньше время для здоровья глаз человека, чем их начальные собратья, но зрение все же портится. Долгое сидение за компьютером вызывает красноту, слезоточивость и зуд в глазах. Для того чтобы этого избежать, врачи рекомендуют каждый час выполнять специальные упражнения, которые дадут возможность мышцам глаз всегда оставались в форме. Одним из таких упражнений является концентрация внимания на одной точке вдалеке. Это может быть крона дерева или окно соседнего здания. Таким образом, напрягаются группы мышц, не задействованные в работе с компьютером. А при работе возле окна это будет сделать гораздо проще – как только ветер колыхнет листья деревьев или соседская кошка запрыгнет на крышу автомобиля – взгляд сосредоточится на них. Итак, ноутбук является одним из лучших ответов на вопрос что поставить на подоконник, если вам приходится много трудиться дома.
Люди делятся на тех, кто хочет максимальной практичности от своей комнаты и тех, кто жаждет красоты. Но есть и еще одна категория людей, которые стараются эти два свойства соединить в виде гармоничного баланса. Для них есть прекрасный ответ на вопрос что поставить на подоконник – мини-огород. Речь идет непросто о красивых цветах в горшках, а о выращивании овощей или даже фруктов на собственном подоконнике. Это может быть зеленый перец или сочные помидоры. Конечно, продавать, выращенные продукты не получиться, поскольку объем будет небольшим, но свежие сочные овощи на семью – обеспечены. И как приятно холодным зимним вечером попить горячего чая с лимоном, выращенным своими руками. В этом случае перед выращиванием тех или иных растений нужно внимательно ознакомиться с тем, как за ним нужно ухаживать. А результат превзойдет сам себя.
А что поставить на подоконник кроме кровати? Можно легко организовать зону для сидения, как это сделали FAD建築事務所. Такие сидушки сами по себе изящно смотрятся, но особенно, они будут актуальны в дополнении с интерьером, оформленном в восточном стиле.
Если приложить свою фантазию к дизайну, любая, даже самая банальная вещь может стать неповторимым элементом индивидуального стиля. И на вопрос что поставить на подоконник нужно отвечать, прислушиваясь к своим мыслям и желаниям. Не стоит бояться проявить креативность, а также открытость новым идеям и тогда самый невзрачный подоконник превратится в произведение искусства.
Также подоконник можно использовать в качестве полки, на которую поставить предметы первой необходимости или же просто красивые фигурки, например из меди, которые украсят комнату. В первом случае это могут быть любимые книги, к которым хозяин квартиры обращается чаще всего или предметы для творчества и досуга: краски и альбом для рисования, нитки и спицы или же просто магнитофон с диском. Все это и многое другое принесет ощущение комфорта и уюта в комнату. Что поставить на подоконник, если место для любимых вещей уже есть? Резные фигурки, оригинальные вазы или даже картины станут прекрасным украшением и принесут нотку оригинальности и самовыражения в любую квартиру.