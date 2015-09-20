Что поставить на подоконник, чтобы стало уютно

Ни для кого не секрет, что свежий воздух очень полезен для здоровья. Но к сожалению, современный ритм жизни не всегда дает возможность людям гулять по улице в течение нескольких часов. Рабочий процесс не отпускает ни днем, ни ночью. Многим приходится брать работу на дом, а некоторые работают постоянно удаленно. Для тех и других есть прекрасный ответ на вопрос, что поставить на подоконник? Конечно же – рабочее место.

Из самого обычного и незаурядного подоконника можно быстро оборудовать прекрасную рабочую зону. Нужно только поставить на него ноутбук и подвинуть поближе стул. Сложно даже представить, сколько пользы принесет такой дизайн. Во-первых, человек сможет хотя бы немного быть ближе к природе, даже находясь при этом дома и выполняя свои рабочие обязанности. Свежий воздух будет гарантированно холодить умы тружеников и помогать создавать креативные идеи и проекты. Вторым огромным преимуществом является возможность дать отдохнуть глазам. Конечно, современные технологии наносят куда меньше время для здоровья глаз человека, чем их начальные собратья, но зрение все же портится. Долгое сидение за компьютером вызывает красноту, слезоточивость и зуд в глазах. Для того чтобы этого избежать, врачи рекомендуют каждый час выполнять специальные упражнения, которые дадут возможность мышцам глаз всегда оставались в форме. Одним из таких упражнений является концентрация внимания на одной точке вдалеке. Это может быть крона дерева или окно соседнего здания. Таким образом, напрягаются группы мышц, не задействованные в работе с компьютером. А при работе возле окна это будет сделать гораздо проще – как только ветер колыхнет листья деревьев или соседская кошка запрыгнет на крышу автомобиля – взгляд сосредоточится на них. Итак, ноутбук является одним из лучших ответов на вопрос что поставить на подоконник, если вам приходится много трудиться дома.