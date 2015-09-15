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Японский сад

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Сад в азиатском стиле
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Среди множества вариантов обустройства зеленой зоны у частного дома не так просто выбрать тот, стилистика которого придется по душе всем членам семьи. Именно поэтому японский сад пользуется сегодня огромной популярностью. Он прост и лаконичен, имеет высокие эстетические характеристики и завораживает каждого едва ощутимым ореолом таинственности. 

В чем же секрет необыкновенной притягательности азиатского дизайна? Все дело в том, что в японском саду существует идеальная гармония камней, растений и воды. Каждая из названных составляющих имеет свое значение и несет определенную энергию. Вообще, восточная культура построена на проявлении духовных принципов существования посредством материальных объектов. И сад не стал исключением. Следуя основным правилам создания сада в японской стилистике, следует детально ознакомится с философскими аспектами данной культуры и осознать возможное ее влияние на вашу жизнь. Ведь многократно доказано, что растения и предметы вокруг вас могут наполнять жизнь гармонией и позитивом. 

Японский сад с каменной дорожкой

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

В японской культуре камни имеют особое значение. И наличие этого элемента является обязательным  правилом для грамотного обустройства сада в соответствующей стилистике. Как вариант – можно соорудить витиеватую дорожку из камней разного размера и формы. На фоне ярко-зеленой травы она будет смотреться очень эффектно. Советуем не сажать растения слишком близко к ней, чтобы со временем это не мешало пешим прогулкам по дороге. Такой каменный элемент значительно украсит японский сад даже небольшого размера.

Японский сад с небольшим количеством растений

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Особенности азиатского климата определили такую особенность японского сада, как обилие камней и небольшое количество растений. Поэтому часто можно встретить ландшафтные проекты, где основная композиция выстраивается исходя из каменных комбинаций, а несколько растений служат для дополнительного декора. К примеру, на фото мы видим участки с мелкой галькой светлого оттенка, пару каменных островков из камней покрупнее и лишь несколько небольших растительных вкраплений. Это смотрится очень изысканно и колоритно. Кроме того, уход за участком несколько упрощается, ведь полива и обрезки требуют только растения. 

Японский сад на местности с уклоном

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Поскольку японские сады – это всегда изумительные узоры из камня и растений, на местности с уклоном они смотрятся особенно роскошно. Стоя внизу, вы сможете каждый день любоваться природной картиной, которая располагает к спокойствию и умиротворению. Соединяйте вечнозеленые кусты с хвойными растениями, крупные камни с крошечными и почувствуйте необычайную гармонию готовой композиции. 

Статуи в японском саду

Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в азиатском стиле
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

В свое время сразу несколько мировых культур, особенно китайская, произвели серьезное влияние на японскую. Именно  поэтому в японских садах часто можно встретить статуи самых почитаемых в мире божеств или символов. На фото мы видим сидящего Будду как символ просветления и духовного совершенства. Статуя неспроста расположена возле источника воды, ведь она символизирует жизненный путь и очищение души. Представленный проект от KIRCHNER GARTEN + TEICH GMBH создан с соблюдением всех требований, предъявляемых к традиционным японским садам.  

Японский сад с миниатюрным мостиком

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Если вам посчастливилось быть обладателем участка с водным источником, то следует уделить особое внимание подбору стильного мостика. В японских садах чаще всего они деревянные, с простыми геометричными узорами и перилами. Массивные камни на берегу очень красиво оттеняют воду, а зеленые кусты шарообразной формы создают дополнительный антураж. Стоит отметить, что сочетание в саду камней разного цвета считается счастливым знаком и символом богатства. Но следует избегать полностью белых камней, ведь этот цвет является признаком скорби.

Ознакомьтесь с интересными идеями стильных садовых мостиков и подберите необходимую вам модель. 

Японский сад с яркими растениями

Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Определившись с камнями и мостиком, самое время подобрать эффектные растения для японского сада. Кроме стильных вечнозеленых кустов, которым желательно придавать круглую форму, есть множество других растений. Конечно, стоит избегать слишком кричащих видов и быстрорастущих деревьев. Не переусердствуйте с хвойными породами – одного колючего растения в саду будет вполне достаточно. Яркие японские клены с бордовыми резными листьями разбавят краски вашего участка, а нежные анемоны с пионами порадуют длительным цветением. В любом случае, цветов не должно быть много, ведь простота – главная идея японского сада. 

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Узоры из камней в японском саду

舞双庵, 有限会社 TEAMWORKS 有限会社 TEAMWORKS Сад в азиатском стиле
有限会社　TEAMWORKS

有限会社　TEAMWORKS
有限会社　TEAMWORKS
有限会社　TEAMWORKS

Даже самый крохотный уголок возле дома можно красиво оформить в японском стиле при помощи одних только камней. Для этого возьмите разные их виды, оттенки и смело комбинируйте. Но запомните – количество созданных элементов должно быть нечетным, потому что четное количество в восточной культуре считается несчастливым. На фото мы видим 5 овальных островков, края которых специально сделаны неидеально. Такой прием добавляет аутентичности композиции и как бы изображает огромные камни из множества меленьких. А всем известно, что естественные камешки редко обладают ровными очертаниями. По краям виднеется голубоватая галька, а в центре композиции размещена самая большая фигура из камней молочного оттенка с примесью песка. В целом, можно отметить весьма гармоничный вид созданного объекта и его оригинальный дизайн. 

Японский сад больших размеров

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Большая площадь под открытым небом позволяет создать масштабный японский сад без особых усилий. Достаточно разместить между увесистыми камнями несколько традиционных растений – и от сада невозможно будет отвести взгляд! Естественный или искусственный водоем добавит особой эстетики, а также подарит глоток долгожданной прохлады в летний день.  Кроме того, отображение прибрежной растительности на водном полотне создает сказочные ощущения. Полноценный отдых для души и тела в подобном японском саду гарантирован вам и многочисленным гостям, которые наверняка начнут заходит к вам гости гораздо чаще.

Японский сад с растениями в горшках

Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Весьма интересный образец японского сада можно соорудить с использованием растений в горшках. Это позволит сделать пространство мобильным, ведь, изменяя местоположения отдельных элементов, сад будет полностью менять свой облик. Размеры горшков должны соответствовать размерам растений, которые в них находятся. А цвет лучше выбирать самый простой – черный или белый. Горшки и вазы в азиатском стиле имеют лаконичный дизайн и приятную фактуру. Они красиво смотрятся на каменном полу и не отвлекают внимания.

Самый простой японский сад

Wasser im Garten, Natur-Teiche, Schwimm-Teiche, Wasserfälle, Bachläufe, Tsukubai, japan-garten-kultur japan-garten-kultur Сад в азиатском стиле
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

Нет ничего проще, чем замостить выбранную площадь гладкими камнями, оставив симпатичные островки зелени. Квадратными плитами или натуральными камнями можно обозначить место для прохода, позволяющее не нарушать композицию. Несколько кустов – и небольшой японский сад готов! В нем так приятно отдыхать после рабочего дня, настраиваться на позитивные мысли и думать о вечном. Неспешные прогулки вдоль воды гарантируют заряд энергии и здоровья на долгое время. Наслаждайтесь первозданной природой и все вокруг устроится наилучшим образом. 

Большие камни в японском саду

giardino privato, giardini di lucrezia giardini di lucrezia Сад в азиатском стиле
giardini di lucrezia

giardini di lucrezia
giardini di lucrezia
giardini di lucrezia

Ранее мы уже упоминали об огромном значении камней в японской культуре, которое сложно переоценить. Интересно, что чем больше размер - тем более значительная роль отводилась камню в жизни человека. Считалось, что в огромных камнях живут боги и духи прежних поколений, поэтому им поклонялись как святыне. В японском саду они обязательно должны присутствовать. На фото изображена пара камней  в самом центре композиции. Их естественная форма гармонирует с остальными каменными элементами сада, но цвет подчеркивает уникальность. Низкорослые деревья и скромные клумбы под ними уравновешивают дизайн. 

Пустынный и лаконичный – вот первое впечатление о японском саде, который вы видите. Но в этом и кроется его изюминка и стилистическая особенность.  

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