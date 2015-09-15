Среди множества вариантов обустройства зеленой зоны у частного дома не так просто выбрать тот, стилистика которого придется по душе всем членам семьи. Именно поэтому японский сад пользуется сегодня огромной популярностью. Он прост и лаконичен, имеет высокие эстетические характеристики и завораживает каждого едва ощутимым ореолом таинственности.
В чем же секрет необыкновенной притягательности азиатского дизайна? Все дело в том, что в японском саду существует идеальная гармония камней, растений и воды. Каждая из названных составляющих имеет свое значение и несет определенную энергию. Вообще, восточная культура построена на проявлении духовных принципов существования посредством материальных объектов. И сад не стал исключением. Следуя основным правилам создания сада в японской стилистике, следует детально ознакомится с философскими аспектами данной культуры и осознать возможное ее влияние на вашу жизнь. Ведь многократно доказано, что растения и предметы вокруг вас могут наполнять жизнь гармонией и позитивом.
В японской культуре камни имеют особое значение. И наличие этого элемента является обязательным правилом для грамотного обустройства сада в соответствующей стилистике. Как вариант – можно соорудить витиеватую дорожку из камней разного размера и формы. На фоне ярко-зеленой травы она будет смотреться очень эффектно. Советуем не сажать растения слишком близко к ней, чтобы со временем это не мешало пешим прогулкам по дороге. Такой каменный элемент значительно украсит японский сад даже небольшого размера.
Особенности азиатского климата определили такую особенность японского сада, как обилие камней и небольшое количество растений. Поэтому часто можно встретить ландшафтные проекты, где основная композиция выстраивается исходя из каменных комбинаций, а несколько растений служат для дополнительного декора. К примеру, на фото мы видим участки с мелкой галькой светлого оттенка, пару каменных островков из камней покрупнее и лишь несколько небольших растительных вкраплений. Это смотрится очень изысканно и колоритно. Кроме того, уход за участком несколько упрощается, ведь полива и обрезки требуют только растения.
Поскольку японские сады – это всегда изумительные узоры из камня и растений, на местности с уклоном они смотрятся особенно роскошно. Стоя внизу, вы сможете каждый день любоваться природной картиной, которая располагает к спокойствию и умиротворению. Соединяйте вечнозеленые кусты с хвойными растениями, крупные камни с крошечными и почувствуйте необычайную гармонию готовой композиции.
В свое время сразу несколько мировых культур, особенно китайская, произвели серьезное влияние на японскую. Именно поэтому в японских садах часто можно встретить статуи самых почитаемых в мире божеств или символов. На фото мы видим сидящего Будду как символ просветления и духовного совершенства. Статуя неспроста расположена возле источника воды, ведь она символизирует жизненный путь и очищение души. Представленный проект от KIRCHNER GARTEN + TEICH GMBH создан с соблюдением всех требований, предъявляемых к традиционным японским садам.
Если вам посчастливилось быть обладателем участка с водным источником, то следует уделить особое внимание подбору стильного мостика. В японских садах чаще всего они деревянные, с простыми геометричными узорами и перилами. Массивные камни на берегу очень красиво оттеняют воду, а зеленые кусты шарообразной формы создают дополнительный антураж. Стоит отметить, что сочетание в саду камней разного цвета считается счастливым знаком и символом богатства. Но следует избегать полностью белых камней, ведь этот цвет является признаком скорби.
Ознакомьтесь с интересными идеями стильных садовых мостиков и подберите необходимую вам модель.
Определившись с камнями и мостиком, самое время подобрать эффектные растения для японского сада. Кроме стильных вечнозеленых кустов, которым желательно придавать круглую форму, есть множество других растений. Конечно, стоит избегать слишком кричащих видов и быстрорастущих деревьев. Не переусердствуйте с хвойными породами – одного колючего растения в саду будет вполне достаточно. Яркие японские клены с бордовыми резными листьями разбавят краски вашего участка, а нежные анемоны с пионами порадуют длительным цветением. В любом случае, цветов не должно быть много, ведь простота – главная идея японского сада.
Даже самый крохотный уголок возле дома можно красиво оформить в японском стиле при помощи одних только камней. Для этого возьмите разные их виды, оттенки и смело комбинируйте. Но запомните – количество созданных элементов должно быть нечетным, потому что четное количество в восточной культуре считается несчастливым. На фото мы видим 5 овальных островков, края которых специально сделаны неидеально. Такой прием добавляет аутентичности композиции и как бы изображает огромные камни из множества меленьких. А всем известно, что естественные камешки редко обладают ровными очертаниями. По краям виднеется голубоватая галька, а в центре композиции размещена самая большая фигура из камней молочного оттенка с примесью песка. В целом, можно отметить весьма гармоничный вид созданного объекта и его оригинальный дизайн.
Большая площадь под открытым небом позволяет создать масштабный японский сад без особых усилий. Достаточно разместить между увесистыми камнями несколько традиционных растений – и от сада невозможно будет отвести взгляд! Естественный или искусственный водоем добавит особой эстетики, а также подарит глоток долгожданной прохлады в летний день. Кроме того, отображение прибрежной растительности на водном полотне создает сказочные ощущения. Полноценный отдых для души и тела в подобном японском саду гарантирован вам и многочисленным гостям, которые наверняка начнут заходит к вам гости гораздо чаще.
Весьма интересный образец японского сада можно соорудить с использованием растений в горшках. Это позволит сделать пространство мобильным, ведь, изменяя местоположения отдельных элементов, сад будет полностью менять свой облик. Размеры горшков должны соответствовать размерам растений, которые в них находятся. А цвет лучше выбирать самый простой – черный или белый. Горшки и вазы в азиатском стиле имеют лаконичный дизайн и приятную фактуру. Они красиво смотрятся на каменном полу и не отвлекают внимания.
Нет ничего проще, чем замостить выбранную площадь гладкими камнями, оставив симпатичные островки зелени. Квадратными плитами или натуральными камнями можно обозначить место для прохода, позволяющее не нарушать композицию. Несколько кустов – и небольшой японский сад готов! В нем так приятно отдыхать после рабочего дня, настраиваться на позитивные мысли и думать о вечном. Неспешные прогулки вдоль воды гарантируют заряд энергии и здоровья на долгое время. Наслаждайтесь первозданной природой и все вокруг устроится наилучшим образом.
Ранее мы уже упоминали об огромном значении камней в японской культуре, которое сложно переоценить. Интересно, что чем больше размер - тем более значительная роль отводилась камню в жизни человека. Считалось, что в огромных камнях живут боги и духи прежних поколений, поэтому им поклонялись как святыне. В японском саду они обязательно должны присутствовать. На фото изображена пара камней в самом центре композиции. Их естественная форма гармонирует с остальными каменными элементами сада, но цвет подчеркивает уникальность. Низкорослые деревья и скромные клумбы под ними уравновешивают дизайн.
Пустынный и лаконичный – вот первое впечатление о японском саде, который вы видите. Но в этом и кроется его изюминка и стилистическая особенность.