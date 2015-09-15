Среди множества вариантов обустройства зеленой зоны у частного дома не так просто выбрать тот, стилистика которого придется по душе всем членам семьи. Именно поэтому японский сад пользуется сегодня огромной популярностью. Он прост и лаконичен, имеет высокие эстетические характеристики и завораживает каждого едва ощутимым ореолом таинственности.

В чем же секрет необыкновенной притягательности азиатского дизайна? Все дело в том, что в японском саду существует идеальная гармония камней, растений и воды. Каждая из названных составляющих имеет свое значение и несет определенную энергию. Вообще, восточная культура построена на проявлении духовных принципов существования посредством материальных объектов. И сад не стал исключением. Следуя основным правилам создания сада в японской стилистике, следует детально ознакомится с философскими аспектами данной культуры и осознать возможное ее влияние на вашу жизнь. Ведь многократно доказано, что растения и предметы вокруг вас могут наполнять жизнь гармонией и позитивом.