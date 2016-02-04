Как определить несущую стену?

Если вы собрались провести перепланировку, обязательно следует выяснить, какие стены в доме являются несущими. Многие владельцы малогабаритных хрущевок стараются превратить их в просторные студио при помощи перепланировку. Однако совсем не просто изменить дверной проем или стену в многоэтажке, где практически каждая стена может оказаться несущей, без угрозы безопасности остальных жильцов.

Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами от трещин в конструкции и даже до обрушения перекрытий. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ, которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами.

Существует еще одна причина, по которой перепланировку следует проводить в соответствии с правилами: квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о том, как определить несущие стены самостоятельно, мы подскажем вам несколько простых способов.