Как определить несущую стену?

Если вы собрались провести перепланировку, обязательно следует выяснить, какие стены в доме являются несущими. Многие владельцы малогабаритных хрущевок стараются превратить их в просторные студио при помощи перепланировку. Однако совсем не просто изменить дверной проем или стену в многоэтажке, где практически каждая стена может оказаться несущей, без угрозы безопасности остальных жильцов.
Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами от трещин в конструкции и даже до обрушения перекрытий. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ, которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами.
Существует еще одна причина, по которой перепланировку следует проводить в соответствии с правилами: квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о том, как определить несущие стены самостоятельно, мы подскажем вам несколько простых способов.
Что же такое несущая стена? Несущая стена – это стена, на которую опираются элементы конструкции последующих этажей. Чаще всего перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению давления на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже. Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть. В некоторых случаях несущие стены могут заменяться балками и колоннами, исполняющими ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.
Прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и ее переносу, нужна консультация квалифицированного специалиста. Кроме того, понадобится полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на новые. Возможно, вам придется изменить схему электроснабжения вместе с перепланировкой. Имейте ввиду, что несогласованный снос стен помещения может стать препятствием при продаже квартиры и оформлению дарственной, но и повлечь за собой штрафные санкции, поэтому так важно согласовать проект перепланировки. Для этого вам понадобится план, разработанный службой БТИ конкретно для данного вида перепланировки, составление технического заключения на снос стены и получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.
Согласно жилищному кодексу перепланировка означает изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. К перепланировке относится, например, изменение расположения несущих стен и перегородок, перенос проемов окон и дверей, переоборудование кладовок, обустройство внутренних лестниц, переоборудование санузлов, разделение больших по площади комнат, расширением жилой площади за счет бытовых помещений, остекление балкона или лоджии, замена газовых плит на электрические, перенос ванной, кухни или туалета. Возможно, вы не знали, но все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.
Назначение стены можно определить самостоятельно по ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки (или перегородки) имеют толщину от 80 до 120 мм., а несущая стена имеет толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича наружные несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм. Чтобы точно определить несущую стену, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.
Самый простой и точный способ — найти конструктивный план дома, который должен храниться в управлении капитального строительства местного исполкома. В случае, если вы способны читать строительные чертежи, о расположении несущих стен расскажет технический паспорт квартиры, который должен быть у каждого владельца.
Еще один способ предполагает определение несущих стен по толщине стены как мы описывали выше. Правда, существует нюанс в случае с панельными домами, так как большинство стен в таких домах — несущие. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, что зависит от серии дома. Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев, так что лучше проводить замеры уже после очищения всех стен от старой отделки. И как же быть? Окончательный ответ вам даст только квалифицированный инженер. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. Так что только архитектурный план и заключение специалиста сможет внести ясность в этот вопрос.
Еще один способ — по расположению. Наружные стены составляют так называемую
коробку здания и всегда являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.
Начните c самой нижней точки вашего дома. Чтобы определить, какие стены в вашем доме несущие, лучше всего начинать с места, на которое приходится основная нагрузка, тесть с фундамента. Если у вашего дома есть подвал, начните здесь. Если нет, попробуйте начать с первого этажа, где можно определить местоположение самой нижней бетонной плиты’. Обратите внимание на стены, система балок которых упирается прямо в фундамент. Любые стены, которые расположены непосредственно на фундаменте, должны рассматриваться как несущие и сносить их категорически запрещено.
Просмотрите внутренние стены всего строения. Начиная с подвала (или, если у вас его нет – с первого этажа), определите расположение внутренних стен. Проследите каждую внутреннюю стену по всем этажам вашего дома — другими словами, точно установите, где находится стена относительно нижнего этажа, потом поднимитесь наверх, чтоб увидеть, проходит ли стена через последующие этажи. Если над этой стеной расположена еще одна стена, пол с перпендикулярными балками или другая тяжелая конструкция, то, вероятно, это несущая стена.
Поищите стальные балки или свайно-балочные конструкции. Иногда строители используют специальные несущие структуры, к примеру, стальные поддерживающие балки и свайно-балочные конструкции, для того, чтобы передать часть веса здания внешним стенам. В этих случаях есть шанс (но не гарантия) что ближайшие внутренние стены не будут несущими. Поищите признаки присутствия больших, прочных деревянных или металлических конструкций, пересекающих потолок комнаты и заходящие на стену, о которой известно, что она несущая или внешняя, такие как объемные горизонтальные выступы, пересекающие потолок.
Поищите признаки того, что дом перестраивался. Многие дома, особенно старые, по нескольку раз изменялись, расширялись и перестраивались. Если это относится к вашему дому, то бывшая внешняя стена теперь может быть внутренней. Если это так, то невинно выглядящая внутренняя стена может оказаться несущей для исходного строения. Если у вас есть какая-либо причина полагать, что ваш дом был серьезно изменен, лучшим выбором будет обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным, что ваша внешние стены действительно внешние стены.
Превратитесь на некоторое время в историка и тщательно исследуйте ваш дом. Найдите первоначальные планы здания, если вы можете получить к ним доступ. В зависимости от устройства вашего дома может быть невозможно точно отгадать, какие стены несущие, а какие нет. В этом случае исходные чертежи или строительные планы могут быть источником ценной информации. Чертежи дома могут подсказать, где располагаются поддерживающие балки, какие стены первоначально были внешними и тд. Первоначальные чертежи можно найти в офисе соответствующих официальных структур, (например, БТИ), у бывших владельцев, у первоначального строителя и/или подрядчика. В конце концов можно и заплатить за срисовку чертежей вашего дома архитектору, хотя это может дорого стоить.
Свяжитесь с изначальными строителями здания, если вы можете это сделать. Человек (или организация), построившая ваш дом, может иметь представление о точной структуре здания. Если конструкция была возведена недавно, возможно, у вас даже не возьмут денег за короткий телефонный звонок или консультацию. Даже если и возьмут, помните, что относительно небольшая плата — это ничто в сравнении с катастрофическими разрушениями структуры, которые могут возникнуть вследствие снесения несущей стены.
Если есть малейшие сомнения, позвоните строительному инспектору. Если вы не можете выяснить, какие стены несущие, вы можете нанять профессионального строительного инспектора. Оплатить час работы строительного инспектора однозначно стоит того, если вы хотите сделать безопасную реконструкцию.
Некоторые независимые компании предлагают свои услуги владельцам зданий. У таких компаний в штате могут быть прорабы, дизайнеры интерьеров и прочие опытные специалисты по реконструкции домов. Когда дело касается изменения стены, в несущей роли которой вы не уверены, эти компании будут в состоянии сказать вам, какие изменения возможны, какие изменения опасны, и даже однозначно ответить на ваш вопрос, является ли стена несущей или нет. Если вам интересен этот вариант решения, проведите небольшое исследование компаний в вашей местности в интернете, чтобы быть уверенным, что вы выбрали заслуживающую доверия, надежную компанию.
Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение подпорок вам смогут определить только специалисты.
Помните, что очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями не только для вашей квартиры, но и для ваших соседей. Как было указано выше, снесение несущей стены может вызвать ослабление конструкции и даже потенциально угрожающее жизни структурное разрушение строения. Помните, что все реконструкции можно считать окончательными только наполовину, потому снесение ненесущей стены может повлиять на возможность изменения дома в будущем.