Правила ухода за стеклом

В домах, где шедевры остекления является частью архитектурного дизайна очень важно поддерживать благородное свечение поверхностей стен, окон и дверей. Если в больших городах мы сталкиваемся с банальной пылью и смогом, то в некоторых случаях неприятные разводы образуются за счет химической реакции натрия, который является элементом стекла, а также влаги, всегда присутствующей в воздухе. Получаемый в результате этой реакции гидроксид натрия способствует коррозии хрупкого материала, поэтому мы не советуем откладывать мытье панорамных окон еще на пару лет. Однако с небольшими въевшимися разводами помогает справиться раствор воды и аммиака.

Помните, стекло не любит длительного отсутствия внимания. Замеченное пятно лучше удалить сразу, иначе оно впитается, и вывести его будет значительно труднее. Мелкие царапины можно практически полностью удалить специальными средствами и полиролями, но если не обратить на них внимание вовремя, то эти усилия не принесут результатов.