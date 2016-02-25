Правила ухода за стеклом

После любой шумной и веселой вечеринки наступает время генеральной уборки. Помимо гор грязной посуды, пакетов с мусором и рассыпанной по полу мишуры, хозяева сталкиваются с такой проблемой, как утраченный блеск хрустальных люстр, столовых приборов и прочих стеклянных предметов интерьера. В этой книге идей мы поделимся несколькими хитростями, которые помогут вам без особых усилий очистить всю хрупкую и нуждающуюся в сиянии посуду, а также окна.
Чистые оконные стекла – один из самых важных элементов домашнего уюта. В эру развитой химической промышленности находятся различные причины на то, чтобы прибегнуть к «народным» методам уборки. Если в вашем доме есть аллергики, маленькие дети или домашние животные, наши специалисты рекомендуют смешать обычную воду, столовый уксус и спирт в одинаковой пропорции. Такой «коктейль» справится с различными микроорганизмами, не оставит на стекле разводов и пятен, и его поверхность заиграет прежним блеском.
В домах, где шедевры остекления является частью архитектурного дизайна очень важно поддерживать благородное свечение поверхностей стен, окон и дверей. Если в больших городах мы сталкиваемся с банальной пылью и смогом, то в некоторых случаях неприятные разводы образуются за счет химической реакции натрия, который является элементом стекла, а также влаги, всегда присутствующей в воздухе. Получаемый в результате этой реакции гидроксид натрия способствует коррозии хрупкого материала, поэтому мы не советуем откладывать мытье панорамных окон еще на пару лет. Однако с небольшими въевшимися разводами помогает справиться раствор воды и аммиака.
Помните, стекло не любит длительного отсутствия внимания. Замеченное пятно лучше удалить сразу, иначе оно впитается, и вывести его будет значительно труднее. Мелкие царапины можно практически полностью удалить специальными средствами и полиролями, но если не обратить на них внимание вовремя, то эти усилия не принесут результатов.
Стекло для мебели покрывают специальным слоем или подвергают специальной обработке, которая предохраняет его от воздействия холодных и горячих предметов и едких веществ. Выбор очистительных средств в этом случае значительно шире. Но не стоит слишком скрупулёзно вытирать мебельные поверхности – это рано или поздно приведет к нарушению их верхнего слоя.
Столовый уксус поможет вам быстро очистить стеклянные линзы очков, салатницы, хрустальные вазы и бокалы или даже столешницу. Отказавшись от бытовой химии, можно неплохо сэкономить на уборке своего дома. Уксус абсолютно безвреден для окружающей среды, поэтому последователи экологичного дизайна и здорового образа жизни наверняка по достоинству оценят этот старый «бабушкин» секрет чистоты и сияния.
Бокалы для изысканных напитков просто обязаны иметь ровные, лишенные разводов, пятен и царапин поверхности. Рюмки ни в коем случае не должны «благоухать» ароматом моющего средства, как бы он ни ассоциировался с чистотой. Стеклянный прибор следует мыть сразу же после использования, особенно если из него распивались молочные напитки или сливочные ликеры. Сушить их следует без применения силы специальной салфеткой или мягким сухим полотенцем.
Хрупкие стаканы и стеклянные фужеры не любят очистку в посудомоечных машинах, которые частенько грешат тем, что плохо смывают моющие средства.
Не многие знают, что хрусталь не следуют подвергать обработке теплой водой и химией. Для того, чтобы придать сияние вашим вазам или блюдам – сполосните их ледяной струей и высушите мягкой салфеткой.
Лучшим союзником чистого стекла является сухая ткань – именно она поможет удалить отпечатки пальцев или пыль с его поверхности. Влажный текстиль оставляет разводы, поэтому очистку придется проводить повторно. Чтобы высушить и отполировать стекло, стекольщики homify рекомендуют использовать бумажные полотенца или даже газету. Что же, при проверке этот способ оказался простым, доступным и работающим.
Фаворитом любителей чистоты стала магнитная щетка, которая помогает удалять загрязнения одновременно с двух сторон. Она тяжеловата по сравнению с обычным полотенцем, но не менее эффективна и подходит для мытья окон на высоких этажах.
Некоторые виды обработки стекла требуют использования особых чистящих средств, однако даже в этом случае избегайте использования абразивных или сильно щелочных растворов. Кроме того, не следует использовать нефтепродукты, такие как бензин. Жесткие щетки, бритвы и прочие твердые предметы могут оставлять даже малозаметные царапины. Помните, что стекло – это твердый, но очень деликатный материал.