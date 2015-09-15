Красивые колыбели для младенцев

Для каждой семьи вопросы, связанные с детьми, всегда сопряжены с особым трепетом и ответственностью. А если это совсем крошечные младенцы, недавно появившиеся на свет – то стремление дать им все самое лучшее многократно возрастает. Выбирая практичную и максимально комфортную для малыша колыбель так важно учесть все нюансы, тенденции и советы. Но зачастую на это просто не хватает времени, ведь у молодых родителей еще столько хлопот! Какую же модель подобрать? Оптимальный цвет, материал, высота, наличие или отсутствие балдахина, расстояние между прутьями и еще миллион критериев, от которых кругом голова… Но не стоит отчаиваться.
Мы с радостью ознакомим вас с примерами красивых колыбелей для младенцев разных стилей и цветов.
Специально для современных родителей, которые идут в ногу со временем, создана эта детская мебель. Стильная колыбель для малыша нежнейшего белого цвета покорит вас с первого взгляда! Она выполнена в форме овала и все ее элементы имеют плавные линии. Это обеспечит надежную защиту ребенка от повреждений. Обратите внимание, что лишь две из четырех ее стенок открыты. Такая конструкция гарантирует постоянное проветривание содержимого кроватки, но при этом ограничит зрительные нагрузки вашей крохи. Кроме беспрекословного исполнения своих первоочередных функций, эта необычная колыбель наверняка украсит ваш интерьер и наполнит его нежностью, чистотой и гармонией.
Традиционный дизайн детской кроватки хорош тем, что имеет неброский вид и подходит для интерьера в любом стиле. В данном случае такая мебель расположена посреди солнечной комнаты с летним характером. Натуральное дерево является центральным образом пространства. Кроме того, это наилучший материал для экологичной колыбели. Он не содержит никаких химических соединений, которые могут вызвать у малыша аллергию и раздражение. Как правило, все элементы такой мебели соединяется между собой не клеем, а механическим способом.
Внешний вид кроватки вполне стандартен, но частичку шарма добавляют резные края закрытых стенок. Прутья по бокам колыбели расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, чтобы части тела ребенка не застряли между ними. Таким образом, данная модель сочетает в себе лаконичность и безопасность.
Белая мебель в интерьере – беспроигрышный вариант. В особенности это касается детской комнаты, ведь слишком яркие и насыщенные оттенки могут оказывать негативное воздействие на зрение и психику ребенка.
Изящная модель из белого дерева запросто выполнит все возложенные на нее функции: обеспечит комфорт малышу, его безопасность, а также украсит комнату. Важной особенностью данной колыбели для младенцев является возможность регулировки высоты стенок. Это очень удобно, когда вы наклоняетесь к своему чаду, берете его на руки или кладете обратно.
Если вы мечтаете о том, чтобы колыбель для младенца идеально вписалась в тщательно продуманный стиль помещения, где она расположена, посмотрите на фото. Здесь видно, что по бокам кроватка искусно декорирована. И стиль декора выбран не спроста – он в точности повторяет узоры, встречающиеся на дверцах комода и настенных полочках. Такой подход превращает всю мебель в единый ансамбль со своим характером и шармом. Поверьте, что ребенок моментально ощутит положительные флюиды столь красивого помещения и его сон улучшится.
под старину
Какие бы новомодные дизайнерские течения не появлялись, все равно эффект старой мебели остается фаворитом у многих. Оформляя детскую комнату в рустикальном стиле, обязательно следуйте основным правилам выбранного направления. За основу возьмите натуральные материалы, однотонную гамму и естественные оттенки дерева. Немного грубоватая отделка последнего лишь придает мебели добротный вид. Старинный дизайн колыбели не займет много места в комнате, но при этом обеспечит ребенку комфортный сон. Ножки такой кроватки заставляют ее приятно покачиваться при малейшем касании.
Нежная колыбель для младенца выполнена полностью в белых тонах. Более того, окружающая обстановка в комнате просто переполнена всеми разновидностями названного оттенка. И лишь темное напольное покрытие еще больше подчеркивает ослепительный стиль детской комнаты. Такой подход очень важен в дизайне, ведь белый цвет пространства символизирует чистоту, здоровье и развитие. Именно названные понятия должны окружать ребенка с первых дней жизни. Просторная кроватка станет ему надежным домом, а изящный балдахин не только украсит ее, но и успокоит, оградит от солнца. Данная модель от Annette Frank Möbel und Textilien создана для самых любимых и счастливых деток!
Уйти от шаблонов и надоедливых традиций в дизайне детских кроваток очень просто – выбирайте что-то на самом деле нетривиальное. Например, модель мебели для новорожденных, которую вы видите на фото. Никаких прутьев и привычных балдахинов, все просто и гениально. Сетчатые стенки чередуются с глухими деревянными гранями, создавая уникальный образец стиля и уюта. Колыбель достаточно широка, поэтому подойдет для просторных интерьеров. Учитывая ее специфический дизайн, мебель идеально впишется в комнату в скандинавском стиле, а также стиле минимализм.
Если вы чтите древние традиции, то колыбель для малышей в виде люльки должна вас заинтересовать. Это небольшая подвесная конструкция, которая считается наиболее благоприятной для быстрого засыпания ребенка. Она выполнена в форме овальной корзинки, прочно закрепленной на специальной конструкции. Легчайший балдахин прикроет ребенка от посторонних глаз и лишнего света, а также защитит от надоедливых насекомых. Это чудесный вариант для крохи и увлекательное занятие для всех членов семьи – качать любимого ребенка.
Очень простая, на первый взгляд, конструкция – на самом деле является отличным вариантом детской мебели. Компактный размер и овальная форма колыбели делают ее незаменимой для маленькой комнаты. Благодаря колесикам, кроватку можно легко перемещать не только в пределах детской, но и по всей квартире. Лаконичная конструкция и отсутствие лишних деталей обеспечивает удобную эксплуатацию. Благодаря тому, что со всех сторон колыбель имеет обозримое поле, заботливые родители смогут увидеть свою кроху с любой точки помещения. Украсьте комнату парочкой ярких деталей – и самый простой интерьер вокруг кроватки заиграет по-новому.
Чтобы долго не выбирать, какому цвету детской колыбели отдать предпочтение, рекомендуем модель на фото. Она состоит из материалов двух оттенков – дерева белого и натурального цвета. Подобный дуализм подчеркивает ее форму, в частности округлые углы. Отсутствие выступающих деталей считается положительным аспектом, ведь это гарантия безопасности конструкции для малыша. Позаботившись о качественном матрасе с гипоаллергенным наполнением, вы сделаете отдых малютки божественным. Не забудьте положить в кроватку любимые игрушки ребенка – с ними он будет вести себя спокойно и сможет отвлекаться, обнаружив рядом с собой что-то яркое и знакомое.
Современная колыбель для младенцев на высоких ножках выглядит очень стильно. Широкие прутья гармонируют с общим образом кроватки, а декоративные сердечки и изгибы сверху придают модели своеобразного шарма. Белая мебель отлично подходит для комнаты со спокойной гаммой. Натуральные материалы в отделке помещения перекликаются с деревянной структурой колыбели. Купив подобную модель для своего чада, вы не прогадаете!
Подробнее о том, как выбрать удобную и безопасную детскую кроватку, можно прочесть в Книге идей.