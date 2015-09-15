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Красивые колыбели для младенцев

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Детские комната в эклектичном стиле
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Для каждой семьи вопросы, связанные с детьми, всегда сопряжены с особым трепетом и ответственностью. А если это совсем крошечные младенцы, недавно появившиеся на свет – то стремление дать им все самое лучшее многократно возрастает. Выбирая практичную и максимально комфортную для малыша колыбель так важно учесть все нюансы, тенденции и советы. Но зачастую на это просто не хватает времени, ведь у молодых родителей еще столько хлопот! Какую же модель подобрать? Оптимальный цвет, материал, высота, наличие или отсутствие балдахина, расстояние между прутьями и еще миллион критериев, от которых кругом голова… Но не стоит отчаиваться.

Мы с радостью ознакомим вас с примерами красивых колыбелей для младенцев разных стилей и цветов. 

Колыбель для малыша в стиле модерн

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Детская комната в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Специально для современных родителей, которые идут в ногу со временем, создана эта детская мебель. Стильная колыбель для малыша нежнейшего белого цвета покорит вас с первого взгляда! Она выполнена в форме овала и все ее элементы имеют плавные линии. Это обеспечит надежную защиту ребенка от повреждений. Обратите внимание, что лишь две из четырех ее стенок открыты. Такая конструкция гарантирует постоянное проветривание содержимого кроватки, но при этом ограничит зрительные нагрузки вашей крохи. Кроме беспрекословного исполнения своих первоочередных функций, эта необычная колыбель наверняка украсит ваш интерьер и наполнит его нежностью, чистотой и гармонией. 

Классическая колыбель из дерева

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Детская комнатa в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Уютный дом в стиле прованс

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Традиционный дизайн детской кроватки хорош тем, что имеет неброский вид и подходит для интерьера в любом стиле. В данном случае такая мебель расположена посреди солнечной комнаты с летним характером. Натуральное дерево является центральным образом пространства. Кроме того, это наилучший материал для экологичной колыбели. Он не содержит никаких химических соединений, которые могут вызвать у малыша аллергию и раздражение. Как правило, все элементы такой мебели соединяется между собой не клеем, а механическим способом. 

Внешний вид кроватки вполне стандартен, но частичку шарма добавляют резные края закрытых стенок. Прутья по бокам колыбели расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, чтобы части тела ребенка не застряли между ними. Таким образом, данная модель сочетает в себе лаконичность и безопасность. 

Стильная колыбель белого цвета

Нескучный серый, PichuginaDesign PichuginaDesign Детская комнатa в классическом стиле
PichuginaDesign

Нескучный серый

PichuginaDesign
PichuginaDesign
PichuginaDesign

Белая мебель в интерьере – беспроигрышный вариант. В особенности это касается детской комнаты, ведь слишком яркие и насыщенные оттенки могут оказывать негативное воздействие на зрение и психику ребенка. 

Изящная модель из белого дерева запросто выполнит все возложенные на нее функции: обеспечит комфорт малышу, его безопасность, а также украсит комнату. Важной особенностью данной колыбели для младенцев является возможность регулировки высоты стенок. Это очень удобно, когда вы наклоняетесь к своему чаду, берете его на руки или кладете обратно. 

Компактная колыбель с декоративными стенками

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы мечтаете о том, чтобы колыбель для младенца идеально вписалась в тщательно продуманный стиль помещения, где она расположена, посмотрите на фото. Здесь видно, что по бокам кроватка искусно декорирована. И стиль декора выбран не спроста – он в точности повторяет узоры, встречающиеся на дверцах комода и настенных полочках. Такой подход превращает всю мебель в единый ансамбль со своим характером и шармом. Поверьте, что ребенок моментально ощутит положительные флюиды столь красивого помещения и его сон улучшится. 

Колыбель для малышей под старину

Paletas de color, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комнатa в рустикальном стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Какие бы новомодные дизайнерские течения не появлялись, все равно эффект старой мебели остается фаворитом у многих. Оформляя детскую комнату в рустикальном стиле, обязательно следуйте основным правилам выбранного направления. За основу возьмите натуральные материалы, однотонную гамму и естественные оттенки дерева. Немного грубоватая отделка последнего лишь придает мебели добротный вид. Старинный дизайн колыбели не займет много места в комнате, но при этом обеспечит ребенку комфортный сон. Ножки такой кроватки заставляют ее приятно покачиваться при малейшем касании. 

Нежная колыбель для малыша с балдахином

homify Детская комнатa в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Нежная колыбель для младенца выполнена полностью в белых тонах. Более того, окружающая обстановка в комнате просто переполнена всеми разновидностями названного оттенка. И лишь темное напольное покрытие еще больше подчеркивает ослепительный стиль детской комнаты. Такой подход очень важен в дизайне, ведь белый цвет пространства символизирует чистоту, здоровье и развитие. Именно названные понятия должны окружать ребенка с первых дней жизни. Просторная кроватка станет ему надежным домом, а изящный балдахин не только украсит ее, но и успокоит, оградит от солнца. Данная модель от Annette Frank Möbel und Textilien создана для самых любимых и счастливых деток! 

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Необычная колыбель для малыша

Quarto Bebê Menina, studio scatena arquitetura studio scatena arquitetura Детская комнатa в скандинавском стиле
studio scatena arquitetura

studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura

Уйти от шаблонов и надоедливых традиций в дизайне детских кроваток очень просто – выбирайте что-то на самом деле нетривиальное. Например, модель мебели для новорожденных, которую вы видите на фото. Никаких прутьев и привычных балдахинов, все просто и гениально. Сетчатые стенки чередуются с глухими деревянными гранями, создавая уникальный образец стиля и уюта. Колыбель достаточно широка, поэтому подойдет для просторных интерьеров. Учитывая ее специфический дизайн, мебель идеально впишется в комнату в скандинавском стиле, а также стиле минимализм.

Колыбель-люлька для самых маленьких

Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Детские комната в эклектичном стиле
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Если вы чтите древние традиции, то колыбель для малышей в виде люльки должна вас заинтересовать. Это небольшая подвесная конструкция, которая считается наиболее благоприятной для быстрого засыпания ребенка. Она выполнена в форме овальной корзинки, прочно закрепленной на специальной конструкции. Легчайший балдахин прикроет ребенка от посторонних глаз и лишнего света, а также защитит от надоедливых насекомых. Это чудесный вариант для крохи и увлекательное занятие для всех членов семьи – качать любимого ребенка. 

Открытая колыбель для малыша

Stokke Girl, Stokke GmbH Stokke GmbH Детская
Stokke GmbH

Stokke GmbH
Stokke GmbH
Stokke GmbH

Очень простая, на первый взгляд, конструкция – на самом деле является отличным вариантом детской мебели. Компактный размер и овальная форма колыбели делают ее незаменимой для маленькой комнаты. Благодаря колесикам, кроватку можно легко перемещать не только в пределах детской, но и по всей квартире. Лаконичная конструкция и отсутствие лишних деталей обеспечивает удобную эксплуатацию. Благодаря тому, что со всех сторон колыбель имеет обозримое поле, заботливые родители смогут увидеть свою кроху с любой точки помещения. Украсьте комнату парочкой ярких деталей – и самый простой интерьер вокруг кроватки заиграет по-новому. 

Двухцветная колыбель для младенцев

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby Детская комната в стиле модерн
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

Чтобы долго не выбирать, какому цвету детской колыбели отдать предпочтение, рекомендуем модель на фото. Она состоит из материалов двух оттенков – дерева белого и натурального цвета. Подобный дуализм подчеркивает ее форму, в частности округлые углы. Отсутствие выступающих деталей считается положительным аспектом, ведь это гарантия безопасности конструкции для малыша. Позаботившись о качественном матрасе с гипоаллергенным наполнением, вы сделаете отдых малютки божественным. Не забудьте положить в кроватку любимые игрушки ребенка – с ними он будет вести себя спокойно и сможет отвлекаться, обнаружив рядом с собой что-то яркое и знакомое. 

Детская колыбель на высоких ножках

Apartamento MR, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Детские комната в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Современная колыбель для младенцев на высоких ножках выглядит очень стильно. Широкие прутья гармонируют с общим образом кроватки, а декоративные сердечки и изгибы сверху придают модели своеобразного шарма. Белая мебель отлично подходит для комнаты со спокойной гаммой. Натуральные материалы в отделке помещения перекликаются с деревянной структурой колыбели. Купив подобную модель для своего чада, вы не прогадаете!

Подробнее о том, как выбрать удобную и безопасную детскую кроватку, можно прочесть в Книге идей.

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А какую колыбель для младенца вы бы купили своему малышу?

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