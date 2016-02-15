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Как выбрать смеситель для ванной?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Badezimmer - Feuchträume in Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände Ванная комнатаРаковины
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Многим кажется, что самое трудное во время ремонта санузла – это выбрать плитку для ванной комнаты. Но очутившись в отделе сантехники выясняется, что подбор смесителя – ничуть не проще.

Ассортимент нынешних магазинов поражает любое воображение, он удивит даже требовательного покупателя. Представлены смесители различных модификаций, цветов, форм и ценового диапазона.

Выбранная модель должна соответствовать стилистике вашей ванной комнаты и габаритам помещения. Кроме эстетических данных, важно оценить качество смесителя и убедиться в его долговечности. В этом плане лучше отдавать предпочтение проверенным брендам, которые хорошо зарекомендовали себя в данном сегменте рынка сантехнических устройств.

Далее мы расскажем о самых популярных типах смесителей для ванной, а также посоветуем, на что обратить внимание во время покупки данного товара. 

Как выбрать смеситель для ванной?

minimalis / VANITY XL WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
WOODSTONEBALI

minimalis / VANITY XL

WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI

Чтобы было проще ориентироваться в современных смесителях, предлагаем разделить все их разновидности на отдельные группы в зависимости от конфигурации, материалов и стилистики.

Первое, на что обращают внимание покупатели, выбирая смеситель – это механизм включения воды. В зависимости от конструкции данных устройств бывают:

- одновентильные смесители – имеют одну ручку, вращение которой изменяет напор и температуру воды;

- двухвентильные модели – классические устройства с двумя ручками – для холодной и горячей воды;

- сенсорные образцы – в этих устройствах ручки и рычаги отсутствуют вовсе, работа смесителей регулируется автоматически и бесконтактно;

- термостатические модели – тип смесителей, которые позволяют выставить температурный режим подаваемой воды.

Что касается материалов, из которых производят смесители, то наиболее распространенным является латунь. Дешевые модели могут состоять из менее долговечных сплавов, нержавейки, а также пластика. Аристократичные варианты дорогостоящих смесителей могут содержать элементы бронзы, авторской керамики или позолоты.

Аккуратные и минималистичные

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura Ванная комнатаРаковины
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

Сегодня часто встречаются ванные комнаты в стиле минимализм. Данное направление дизайна отличается лаконичностью, простотой форм и практичностью используемых устройств.

Специально для таких интерьеров создаются соответствующие смесители. Их конструкция – самая понятная и удобная. Например, модель на фото представляет собой кран и ручку с поворотным клапаном, расположенную рядом. Что примечательно – смеситель вмонтирован непосредственно в стену, а не в раковину. Такой дизайн устройства выглядит очень стильно и современно. 

Классический лофт

Badezimmer - Feuchträume in Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände Ванная комнатаРаковины
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Что касается обустройства ванной комнаты в стиле лофт, то выбор смесителя в этом случае должен подчеркивать характер пространства особенно точно. Дело в том, что в дизайне названной стилистики каждая деталь имеет огромное значение. Обилие натуральных материалов, минимум декора и естественные цвета предполагают смесители простого дизайна у удобной конструкции. 

В такой ванной комнате идеально смотрятся современные устройства сенсорного типа, которые не оснащены лишними деталями и занимают совсем немного места. Блестящий смеситель на грубоватой раковине из камня – это идеальный вариант для лофта. 

В стиле ретро

LAVABO IN CALCESTRUZZO, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Ванная комнатаРаковины
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

Дизайнеры ванных комнат в ретро стиле точно знают, какое колоссальное значение в интерьере имеют смесители. Для подобных пространств создаются колоритные модели, которые окутаны винтажным шлейфом.

Чаще всего такие образцы выполнены с имитацией под бронзу или медь, оснащены фигурными ручками и искусственно состаренными кранами. Очень красиво выглядит сочетание смесителей в стиле ретро с другими аксессуарами в ванной аналогичной стилистики. К примеру, на фото к винтажному смесителю удачно подобраны ручки для мебели. 

Традиционное решение для типичной комнаты

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Ванная комнатаРаковины
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Шоу-рум

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Для самых традиционных интерьеров ванной комнаты оптимальным вариантом смесителя станет классический вариант. Последний может иметь один или два вентиля, серебристую полировку и красивую изогнутую форму крана, как показано на фото. 

Но классика – это не всегда скучно и одинаково. В данном случае ручки горячей и холодной воды расположены не на самом устройстве, а автономно вмонтированы в область раковины. Такое конструктивное решение требует соответствующего подбора умывальника и смесителя, но выглядит это очень интересно и необычно. 

Играя на контрастах

virtual set gessi lavabo + miscelatore goccia, studioviro studioviro Ванная комнатаРаковины
studioviro

studioviro
studioviro
studioviro

Современная молодежь и творческие личности склонны к смелым экспериментам и контрастным решениям в дизайне. Подобрав для ванной комнаты в светлых тонах темный смеситель, вы не только сделаете его центральным элементом пространства, но и подчеркнете индивидуальный стиль. 

Кроме эстетической уникальности, подобная сантехника считается более практичной и простой в уходе. Капли воды на темном смесителе матового типа не будут так заметны, как на блестящем. А это избавит вас от ежедневных уборок в ванной и сделает ее визуально аккуратнее.

Эклектический

Дача в Осташково, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Ванная комнатаВанны и душевые
Irina Tatarnikova

Дача в Осташково

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Эклектика в интерьере – это всегда непредсказуемо и уникально. Мастерство дизайнера в соединении различных стилей, материалов и фактур приводит к появлению роскошных комнат, аналогов которым не существует.

Подчеркнуть уникальность интерьера ванной комнаты вам поможет особенный смеситель. Его нужно подбирать в строгом соответсвии с остальными сантехническими устройствами и фурнитурой. Если в пространстве преобладают предметы винтажного характера из потертой меди, то лучшим вариантом станет аналогичный смеситель. На фото вы можете оценить именно такое решение.

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А что вы считаете главным при выборе смесителя для ванной комнаты? 

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