Как выбрать смеситель для ванной?

Многим кажется, что самое трудное во время ремонта санузла – это выбрать плитку для ванной комнаты. Но очутившись в отделе сантехники выясняется, что подбор смесителя – ничуть не проще.

Ассортимент нынешних магазинов поражает любое воображение, он удивит даже требовательного покупателя. Представлены смесители различных модификаций, цветов, форм и ценового диапазона.

Выбранная модель должна соответствовать стилистике вашей ванной комнаты и габаритам помещения. Кроме эстетических данных, важно оценить качество смесителя и убедиться в его долговечности. В этом плане лучше отдавать предпочтение проверенным брендам, которые хорошо зарекомендовали себя в данном сегменте рынка сантехнических устройств.

Далее мы расскажем о самых популярных типах смесителей для ванной, а также посоветуем, на что обратить внимание во время покупки данного товара.