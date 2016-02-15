Как выбрать смеситель для ванной?

Многим кажется, что самое трудное во время ремонта санузла – это выбрать плитку для ванной комнаты. Но очутившись в отделе сантехники выясняется, что подбор смесителя – ничуть не проще.
Ассортимент нынешних магазинов поражает любое воображение, он удивит даже требовательного покупателя. Представлены смесители различных модификаций, цветов, форм и ценового диапазона.
Выбранная модель должна соответствовать стилистике вашей ванной комнаты и габаритам помещения. Кроме эстетических данных, важно оценить качество смесителя и убедиться в его долговечности. В этом плане лучше отдавать предпочтение проверенным брендам, которые хорошо зарекомендовали себя в данном сегменте рынка сантехнических устройств.
Далее мы расскажем о самых популярных типах смесителей для ванной, а также посоветуем, на что обратить внимание во время покупки данного товара.
Чтобы было проще ориентироваться в современных смесителях, предлагаем разделить все их разновидности на отдельные группы в зависимости от конфигурации, материалов и стилистики.
Первое, на что обращают внимание покупатели, выбирая смеситель – это механизм включения воды. В зависимости от конструкции данных устройств бывают:
- одновентильные смесители – имеют одну ручку, вращение которой изменяет напор и температуру воды;
- двухвентильные модели – классические устройства с двумя ручками – для холодной и горячей воды;
- сенсорные образцы – в этих устройствах ручки и рычаги отсутствуют вовсе, работа смесителей регулируется автоматически и бесконтактно;
- термостатические модели – тип смесителей, которые позволяют выставить температурный режим подаваемой воды.
Что касается материалов, из которых производят смесители, то наиболее распространенным является латунь. Дешевые модели могут состоять из менее долговечных сплавов, нержавейки, а также пластика. Аристократичные варианты дорогостоящих смесителей могут содержать элементы бронзы, авторской керамики или позолоты.
Сегодня часто встречаются ванные комнаты в стиле минимализм. Данное направление дизайна отличается лаконичностью, простотой форм и практичностью используемых устройств.
Специально для таких интерьеров создаются соответствующие смесители. Их конструкция – самая понятная и удобная. Например, модель на фото представляет собой кран и ручку с поворотным клапаном, расположенную рядом. Что примечательно – смеситель вмонтирован непосредственно в стену, а не в раковину. Такой дизайн устройства выглядит очень стильно и современно.
Что касается обустройства ванной комнаты в стиле лофт, то выбор смесителя в этом случае должен подчеркивать характер пространства особенно точно. Дело в том, что в дизайне названной стилистики каждая деталь имеет огромное значение. Обилие натуральных материалов, минимум декора и естественные цвета предполагают смесители простого дизайна у удобной конструкции.
В такой ванной комнате идеально смотрятся современные устройства сенсорного типа, которые не оснащены лишними деталями и занимают совсем немного места. Блестящий смеситель на грубоватой раковине из камня – это идеальный вариант для лофта.
Дизайнеры ванных комнат в ретро стиле точно знают, какое колоссальное значение в интерьере имеют смесители. Для подобных пространств создаются колоритные модели, которые окутаны винтажным шлейфом.
Чаще всего такие образцы выполнены с имитацией под бронзу или медь, оснащены фигурными ручками и искусственно состаренными кранами. Очень красиво выглядит сочетание смесителей в стиле ретро с другими аксессуарами в ванной аналогичной стилистики. К примеру, на фото к винтажному смесителю удачно подобраны ручки для мебели.
Для самых традиционных интерьеров ванной комнаты оптимальным вариантом смесителя станет классический вариант. Последний может иметь один или два вентиля, серебристую полировку и красивую изогнутую форму крана, как показано на фото.
Но классика – это не всегда скучно и одинаково. В данном случае ручки горячей и холодной воды расположены не на самом устройстве, а автономно вмонтированы в область раковины. Такое конструктивное решение требует соответствующего подбора умывальника и смесителя, но выглядит это очень интересно и необычно.
Современная молодежь и творческие личности склонны к смелым экспериментам и контрастным решениям в дизайне. Подобрав для ванной комнаты в светлых тонах темный смеситель, вы не только сделаете его центральным элементом пространства, но и подчеркнете индивидуальный стиль.
Кроме эстетической уникальности, подобная сантехника считается более практичной и простой в уходе. Капли воды на темном смесителе матового типа не будут так заметны, как на блестящем. А это избавит вас от ежедневных уборок в ванной и сделает ее визуально аккуратнее.
Эклектика в интерьере – это всегда непредсказуемо и уникально. Мастерство дизайнера в соединении различных стилей, материалов и фактур приводит к появлению роскошных комнат, аналогов которым не существует.
Подчеркнуть уникальность интерьера ванной комнаты вам поможет особенный смеситель. Его нужно подбирать в строгом соответсвии с остальными сантехническими устройствами и фурнитурой. Если в пространстве преобладают предметы винтажного характера из потертой меди, то лучшим вариантом станет аналогичный смеситель. На фото вы можете оценить именно такое решение.