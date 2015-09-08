Вид на сад

“Сад – это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с природой.
Поэтому сад представляется… раем на земле, Эдемом”. (Д.С. Лихачев “Поэзия садов”)
Каким мы хотим видеть свой идеальный сад? Быть может это будет сад из камней или сад в строгом английском стиле? Японский сад или же сад в стиле модерн? Откуда мы хотим им любоваться: из окна спальной комнаты или с летней веранды? А может из кухни?
Когда мы начинаем задумываться о создании собственного сада, эти вопросы всплывают в голове один за другим, не давая опомниться. Поэтому, давайте разложим все по полочкам. Во первых, тип сада. Существует несколько стилей, которые используются для создания частных домашних садов. Вот они все: регулярный стиль, который весь состоит из строгих прямых линий и продуманной композиции. Особенность стиля – обилие скульптур, торжественность и театральность.
Итальянский стиль, очень похож на регулярный. Особенностями итальянского стиля являются фонтаны (обычно центр композиции), клумбы и водоемы обычно в форме круга, овала или квадрата, обязательным элементом является патио (площадка, приподнятая на несколько ступенек, обычно примыкает к дому), деревья и кустарники в форме куба или шара.
Пейзажный стиль, его еще называют английским, это стиль, отражающий естесственность. Английские сады известны тем, что все в них выглядит опрятно, но не искусственно. Люди, которые позволяют себе такое, должны быть готовы к двойным затратам труда: во первых, нужно создать красивый сад, во вторых – замести все следы человеческого вмешательства.
Японский сад – это отличный вариант для маленькой площади. Основными принципами японского сада являются: ощущение спокойствия и комфорта, созерцание природы и миниатюризация.
Модерн – сад, который следует девизу
чем меньше, тем лучше. Обязательны бассейн или теннисный корт, ограждения простые, мощение из плит, выложенных в виде геометрических рисунков, планировка геометрическая, но не симметричная.
Голландский сад. Отличительными чертами являются: ухоженный газон, стриженая изгородь и предметы из сельской жизни (колодец, тачка, скульптуры).
Колониальный стиль. Основное настроение стиля – ленивая и мягкая жизнь, в нем преобладают солнечные веранды, гамаки и кресла с плетеными спинками.
Сельский стиль. Это хорошо нам знакомые огороды и грядки, полевые цветы и цинковые лейки, плетень и вьющийся дикий виноград на стенах беседок и дома.
Здесь, как Вы видите, сад является продолжением внутреннего пространства дома. Из-за отсутствия четких границ (например дверей), здесь чувствуется единение с природой. Садик выполнен скорее в английском стиле: здесь не чувствуется, что это все создано людьми, но тем не менее сад не выглядит запущенным и неопрятным. Наоборот, он очень аккуратен, чист и небрежен. Сад расположен во внутреннем дворике, чувствуется приятная замкнутость. Здесь можно побыть наедине с собой и никто Вам не помешает.
Зимний сад является гениальным изобретением человечества. Еще бы, ведь теперь любимыми растениями можно любоваться круглый год. Вспомните, как раньше Вы с нетерпением ждали прихода весны из-за того, что в это время года появляется много зелени. Ведь по ней так скучаешь холодной зимой. Теперь это не проблема. Зимний сад лучше всего расположить в застекленной веранде или в другом месте, где будет достаточно много света. Так растения получат необходимые им солнечные лучи.
А что делать, если Вы живете в квартире, но так хотите свой небольшой зимний садик? Тут Вам на помощь приходит такое новейшее изобретение, как фитомодули или же вертикальное озеленение, которое так успешно внедрили ребята из ООО
Студио-ТА. Это идеальный вариант для квартиры: много места не занимает, радует глаз круглый год и насыщает воздух кислородом. Все дело в том, что цветы по прежнему находятся в горшочках, просто теперь они крепятся под углом к стене. А от каждого горшочка к поливалке идет фитиль, через который растения и получают необходимую воду для жизнедеятельности. Весьма полезное изобретение, не правда ли?
А здесь мы видим удачное смешение двух стилей: минималистичного модерна и родного сердцу сельского стиля. Собственно, от сельского стиля здесь осталась только грядка, но даже здесь все подчинено одному замыслу, присутствует единая концепция всего дизайна экстерьера. От модерна же здесь и мощеные плиты, и шезлонги, и ухоженный газон. Все геометрически правильно, но не симметрично. Украшений минимум или нет совсем.
Колониальный стиль создан американцами, и до сих пор является чисто американским. Как уже писалось выше, в этом садовом стиле преобладают солнечные веранды, плетеная мебель и традиционные гамаки. Здесь мы можем наблюдать тот самый американский гамак, одну из особенностей колониального стиля. Уютная и открытая веранда, удобный гамак и открывающийся вид на небрежный садик – американский стиль просто излучает тепло, комфорт и солнце.
Если же у Вас совсем мало места на участке, но так хочется свой закуточек с любимыми растениями – вот одно из решений. Здесь вообще, сад примостился в углу дома, на сгибе пешеходной дорожки. Но даже в таком малом пространстве дизайнеру удалось создать полноценный минисадик, с камнями, кустами и даже деревом. Выглядит очень аккуратно и компактно. Пожалуй, этот сад можно назвать садом камней.
Подробнее о садах камней и как их можно создать своими руками Вы можете прочитать в этой статье.
Вон он, тот самый сельский стиль, знакомый нам с самого детства. Мы думаем, многие из нас проводили лето у бабушки в деревне и запомнили все до мельчайших подробностей: вьющийся виноград и аккуратные грядки с вкусными ягодами, старые лейки, служащие горшками для цветов и плодовые деревья, дающие ароматные и вкусные плоды. В этом стиле важна практичность, поэтому больше всего места в нем занимают грядки и деревья. Декором здесь являются старые горшки и лейки, деревянные лестницы и вьющиеся растения, садовые стол и стулья.
На этом изображении отражен сад в стиле классического модерна без примесей. Ничего лишнего: бассейн, покрытие из досок, идеальный газон, пара клумб с цветами в качестве декора. Вот собственно и все. При таком минимализме, модерн в дизайне сада выглядит очень стильно и современно. Натуральные материалы и строгие линии лишь придают стилю солидности. Все очень функциональное и практичное, много света и пространства, сад выглядит продолжением дома, еще одной комнатой на открытом воздухе.