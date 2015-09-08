Вид на сад

“Сад – это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с природой.

Поэтому сад представляется… раем на земле, Эдемом”. (Д.С. Лихачев “Поэзия садов”)

Каким мы хотим видеть свой идеальный сад? Быть может это будет сад из камней или сад в строгом английском стиле? Японский сад или же сад в стиле модерн? Откуда мы хотим им любоваться: из окна спальной комнаты или с летней веранды? А может из кухни?

Когда мы начинаем задумываться о создании собственного сада, эти вопросы всплывают в голове один за другим, не давая опомниться. Поэтому, давайте разложим все по полочкам. Во первых, тип сада. Существует несколько стилей, которые используются для создания частных домашних садов. Вот они все: регулярный стиль, который весь состоит из строгих прямых линий и продуманной композиции. Особенность стиля – обилие скульптур, торжественность и театральность.

Итальянский стиль, очень похож на регулярный. Особенностями итальянского стиля являются фонтаны (обычно центр композиции), клумбы и водоемы обычно в форме круга, овала или квадрата, обязательным элементом является патио (площадка, приподнятая на несколько ступенек, обычно примыкает к дому), деревья и кустарники в форме куба или шара.

Пейзажный стиль, его еще называют английским, это стиль, отражающий естесственность. Английские сады известны тем, что все в них выглядит опрятно, но не искусственно. Люди, которые позволяют себе такое, должны быть готовы к двойным затратам труда: во первых, нужно создать красивый сад, во вторых – замести все следы человеческого вмешательства.

Японский сад – это отличный вариант для маленькой площади. Основными принципами японского сада являются: ощущение спокойствия и комфорта, созерцание природы и миниатюризация.

Модерн – сад, который следует девизу чем меньше, тем лучше . Обязательны бассейн или теннисный корт, ограждения простые, мощение из плит, выложенных в виде геометрических рисунков, планировка геометрическая, но не симметричная.

Голландский сад. Отличительными чертами являются: ухоженный газон, стриженая изгородь и предметы из сельской жизни (колодец, тачка, скульптуры).

Колониальный стиль. Основное настроение стиля – ленивая и мягкая жизнь, в нем преобладают солнечные веранды, гамаки и кресла с плетеными спинками.

Сельский стиль. Это хорошо нам знакомые огороды и грядки, полевые цветы и цинковые лейки, плетень и вьющийся дикий виноград на стенах беседок и дома.