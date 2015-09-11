Спальня для ребенка – это всегда чуть больше, чем просто место для сна. Для взрослых важно обеспечить в спальне и комфорт, и эргономичность кровати, и уютную атмосферу для отдыха. С точки зрения ребенка это волшебная страна его ярких снов, где живут его плюшевые друзья и сказочные герои. Поэтому оформление детской спальни, включает в себя не только решение практических задач, это всегда, в той или иной степени, отражение мира детских фантазий и индивидуальности. Решая задачу создания комфортной детской спальни нужно по-возможности учесть не только возраст, характер, темперамент, но и увлечения ребенка, обратить внимание на то, в какие игры, с какими героями и сюжетами он играет, какие истории больше всего привлекают его воображение.
В случае удачного сочетания практичности и творческой нотки в интерьере, получается то самое уютное детское гнездышко, где ребенок и с удовольствием засыпает, и просыпается в отличном настроении, полный сил и энтузиазма.
Просторная спальня для ребенка оформлена с использованием приемов сдержанного классического английского стиля, который превосходно подходит для спокойного уютного отдыха. Использованы традиционные для этой стилистики сочетания бежевых цветов. Мебель из натурального дерева нежных светлых оттенков создает атмосферу покоя и безопасности, легкая графичность рисунка обоев в пастельных тонах придает композицонную системность светлому интерьеру комнаты.
Свежестью и легкостью летнего утра наполнена вся атмосфера этой милой детской спальни в стиле прованс. Тонкие нотки лавандовых оттенков в сочетании с белоснежной простотой предметов мебели и деревянной отделки стенных панелей создают в интерьере комнаты непроходящее ощущение чистоты и покоя.
Стиль прованс – это настроения солнечной сельской провинции Франции, по-деревенски теплой и простодушной, по-детски наивной и открытой, что идеально подходит при создании нежного и уютного интерьера спальни для ребенка.
Задорная и уютная спальня для ребенка порадует любую очаровательную принцессу, которая верит в чудеса и сама не прочь, улыбаясь, встречать каждое утро как взмах волшебной палочки, открывающий перед ней новый загадочный день, полный веселых приключений и неожиданных открытий. Весь интерьер этой детской спальни как солнечным светом пронизан оптимизмом и и доброжелательностью, оберегая свою маленькую хозяйку от грустных мыслей и плохих снов.
Если ваши дети дни напролет играют в звездные войны и мечтают о покорении дальних просторов, то и засыпать им тоже понравится, продолжая свои увлекательные путешествия во сне и наяву. Главным элементом этого космического интерьера безусловно является флуоресцентный потолок, светящийся во тьме галактическими сплетениями звезд. Под звездным потолком уютно расположились рядом две кровати юных космонавтов.
Тема путешествий – одна из самых увлекательных для детей, что находит свое отражение и в оформлении спален для них. Вот еще один пример детской спальни для юного путешественника, в этот раз наш маленький герой отправляется в своем воображении в качестве капитана в дальние морские плаванья на собственном фрегате. Морская тема активно используется и в цветовых сочетаниях этой детской спальни, и конечно, в аксессуарах в виде часов-штурвала на стене и колоритных шкафчиков-сундуков возле кровати.
Более подробно применение разнообразных аксессуаров в спальне для ребенка можно изучить в статье Украшения для детской.
Еще одна мечта мальчишек, кроме путешествий, это путешествия на очень большой скорости. Ярким акцентом сдержанного интерьера спальни для ребенка стала кровать в виде красной машины и простор для гонок в виде ночного города на римских шторах, что безусловно должно понравится основному хозяину этой комнаты. Весь остальные интерьер детской спальни выдержан в стиле белого минимализма. Четкие простые формы высокого книжного шкафа и горизонтальных ящиков под окном задают ритмичную композицию пространства.
В спальне малыша хочется прежде всего чистоты и тишины, и в этом интерьере благодаря нескольких простым и проверенным приемам полностью создается нужное настроение. Белые цвет натуральной древесины в отделке стен и потолка, деревянные пол и предметы интерьера – все это создает ощущение теплоты и свежести в комнате. Легкие акценты текстиля и детских аксессуаров оживляют это простое помещение, не загромождая пространство сложными формами и лишними деталями. Ведь малыш быстро растет и скоро начнет исследовать и изучать каждый уголок этой светлой и простой детской спальни.
Веселое сказочное настроение наполняет каждый элемент этой детской спальни: от шутливой короны в изголовье зефирно-воздушной кровати до подвесного прозрачного кресла. Стильная и уютная интерпретация темы принцесс получила свое великолепное воплощение в интерьере с розовыми бабочками на белых стенах и изящной ноткой аристократизма. В качестве базового в материалах отделки, мебели и декора используется белый цвет, сдержанно дополняемый элементами розового в обивке стульев, кровати, люстры. Такое обилие белого цвета делает комнату еще более просторной и дворцовая стилизация предметов мебели не смотрится слишком массивно для интерьера детской спальни. Это прежде всего спальня для ребенка, сказка, детская игра воображения, а не роскошь и великолепие будуаров. Здесь живут детские мечты, розовые бабочки и загадочная улыбка Чеширского кота, рассказывающего каждый вечер новую сказку о приключениях маленькой Алисы в стране чудес.
Сказочные истории вдохновляют не только детей, но и взрослых, с любовью и творческой энергией, создающих интерьеры уютных детских спален. В проекте студии SWEET HOOME INTERIORS спальня для ребенка становится своеобразным полотном для создания картины по мотивам лучших детских сказок. Основой интерьера детской спальни стала идея уютного детского теремка-кроватки в нежных бело-голубых оттенках. Декорирование потолка и стен продолжает и цветовую гамму комнаты и сказочную тематику интерьера.
Дети растут, взрослеют, но к счастью, не перестают мечтать и фантазировать, придумывать и воображать. Поэтому и спальня для ребенка-школьника – это такой же мир его замыслов и интересов, как и раннем детстве. Предметы мебели больше отвечают функциональным потребности подростка, выполнены в гораздо более сдержанном стиле, переходном от детской непосредственности к взрослой серьезности. Но ключевое место в любой детской спальне занимает выражение личной индивидуальности ребенка, например, карта мира на всю стену как выражение мечты о путешествиях и дальних странах.