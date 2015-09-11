Уютная спальня для ребенка

Спальня для ребенка – это всегда чуть больше, чем просто место для сна. Для взрослых важно обеспечить в спальне и комфорт, и эргономичность кровати, и уютную атмосферу для отдыха. С точки зрения ребенка это волшебная страна его ярких снов, где живут его плюшевые друзья и сказочные герои. Поэтому оформление детской спальни, включает в себя не только решение практических задач, это всегда, в той или иной степени, отражение мира детских фантазий и индивидуальности. Решая задачу создания комфортной детской спальни нужно по-возможности учесть не только возраст, характер, темперамент, но и увлечения ребенка, обратить внимание на то, в какие игры, с какими героями и сюжетами он играет, какие истории больше всего привлекают его воображение.

В случае удачного сочетания практичности и творческой нотки в интерьере, получается то самое уютное детское гнездышко, где ребенок и с удовольствием засыпает, и просыпается в отличном настроении, полный сил и энтузиазма.