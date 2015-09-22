Спальня с двуспальной кроватью

Главный предмет мебели в спальне — это, безусловно, кровать. Ей отводится центральное место в комнате. И подбирается оно наиболее щепетильно, с учетом эффективной организации пространства и создания атмосферы уюта и покоя в комнате.

Все остальные предметы мебели «вращаются» вокруг кровати. Поэтому делая планировку спальни, в первую очередь необходимо выбрать место для кровати.

Важно купить максимально большую кровать с учетом оптимальной расстановки другой мебели в спальне. Возможно большинство согласится с тем, что лучше взять шкаф поменьше и комод покомпактнее, чем ютиться на узкой кровати. Однако конечный выбор по организации пространства остается за вами.

В данной статье мы рассмотрим различные стилевые варианты обустройства спальной комнаты с использованием двуспальной кровати.