Спальня с двуспальной кроватью

Главный предмет мебели в спальне — это, безусловно, кровать. Ей отводится центральное место в комнате. И подбирается оно наиболее щепетильно, с учетом эффективной организации пространства и создания атмосферы уюта и покоя в комнате.
Все остальные предметы мебели «вращаются» вокруг кровати. Поэтому делая планировку спальни, в первую очередь необходимо выбрать место для кровати.
Важно купить максимально большую кровать с учетом оптимальной расстановки другой мебели в спальне. Возможно большинство согласится с тем, что лучше взять шкаф поменьше и комод покомпактнее, чем ютиться на узкой кровати. Однако конечный выбор по организации пространства остается за вами.
В данной статье мы рассмотрим различные стилевые варианты обустройства спальной комнаты с использованием двуспальной кровати.
Для подбора кровати в спальню с минималистичным стилем достаточно придерживаться лишь нескольких постулатов: сама кровать может быть выполнена из любого материала, будь то древесина или металл. Главное, чтобы его фактура была предельно проста : без резных деталей или рисунков. В качестве обивки ( покрывала) также лучше придерживаться однотонной гаммы. Добавить акцент можно с помощью аксессуаров: контрастные, разноцветные подушки добавят свою изюминку.
Исторически кровать в стиле была своего рода роскошным пьедесталом, возвышавшим человека над остальным миром, что наилучшим образом соответствовало духу наполеоновской эпохи.
Оформляя спальню в стиле ампир, основное внимание следует уделить выбору кровати. В просторной высокой комнате можно установить массивную кровать с высоким изголовьем, на подиуме или на больших ножках в форме лап льва. Для маленькой спальни лучше использовать мягкий спальный уголок или стильный раскладной диван с несколькими яркими подушками.
Желая превратить спальню в уютное гнездышко стоит обратить внимание на марокканский стиль. Этот стиль уходит своими корнями в далекое прошлое, однако находит свое широкое применение и в современном мире. Безусловно самым ярки акцентом в спальне в марокканском стиле становится кровать, именно поэтому ее оформлению должно уделяться особое внимание.
Для оформления спальни в марокканском стиле вам поможет использование пестрого текстиля в виде покрывал и разнообразных подушек. Используйте различные варианты оформления подушек и разнообразьте их орнаменты – это позволит добавить красок в интерьер и сакцентировать внимание на самой кровати.
Двуспальная кровать вопреки сложившимся стереотипам может выполнена не только в прямоугольной или квадратной форме. Круглая двуспальная кровать получила широкое распространение на современном рынке.
Акцент на кровати в спальнях хай тек позволяет воплотить большое количество функциональных решений. Главное, найти компромисс между утилитарностью и аскетичностью hi-tech и элементами уюта.
Необязательно включать классические технологичные материалы в дизайн кровати. Металл и стекло заменяются отделкой из кожи, однотонной ткани простых цветов. Поверхность корпуса покрывается глянцевым лаком, шпоном, фанеровкой, а также включаются футуристические вставки из яркого пластика, задающие цвет всей спальне.
Кровать задает стилевое направление всей спальной комнате. А кровать с балдахином и вовсе приковывает взгляды и придает любой классической спальне элегантность и шик. Однако использование балдахинов в наши дни не ограничивается исключительно такой ипостасией. Сегодня дизайнеры широко применяют их не только в классических интерьерах, но также и для декорации современных спален, используя при этом для навесов однотонные минималистичные ткани.