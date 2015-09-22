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Спальня с двуспальной кроватью

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Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
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Главный предмет мебели в спальне — это, безусловно, кровать. Ей отводится центральное место в комнате. И подбирается оно наиболее щепетильно, с учетом эффективной организации пространства и создания атмосферы уюта и покоя в комнате.

Все остальные предметы мебели «вращаются» вокруг кровати. Поэтому делая планировку спальни, в первую очередь необходимо выбрать место для кровати.
Важно купить максимально большую кровать с учетом оптимальной расстановки другой мебели в спальне. Возможно большинство согласится с тем, что лучше взять шкаф поменьше и комод покомпактнее, чем ютиться на узкой кровати. Однако конечный выбор по организации пространства остается за вами.

В данной статье мы рассмотрим различные стилевые варианты обустройства спальной комнаты с использованием двуспальной кровати.

Минимализм

TOCOMADERA Showroom, Guadalajara., TocoMadera TocoMadera Спальная комната Кровати и изголовья
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

Для подбора кровати в спальню с минималистичным стилем достаточно придерживаться лишь нескольких постулатов: сама кровать может быть выполнена из любого материала, будь то древесина или металл. Главное, чтобы его фактура была предельно проста : без резных деталей или рисунков. В качестве обивки ( покрывала) также лучше придерживаться однотонной гаммы. Добавить акцент можно с помощью аксессуаров: контрастные, разноцветные подушки добавят свою изюминку.

Двуспальная кровать в спальне в стиле ампир

Turri, Mozza dİzayn Mozza dİzayn Спальная комната Кровати и изголовья
Mozza dİzayn

Mozza dİzayn
Mozza dİzayn
Mozza dİzayn

Исторически кровать в стиле была своего рода роскошным пьедесталом, возвышавшим человека над остальным миром, что наилучшим образом соответствовало духу наполеоновской эпохи.

Оформляя спальню в стиле ампир, основное внимание следует уделить выбору кровати. В просторной высокой комнате можно установить массивную кровать с высоким изголовьем, на подиуме или на больших ножках в форме лап льва. Для маленькой спальни лучше использовать мягкий спальный уголок или стильный раскладной диван с несколькими яркими подушками.

Марокканский стиль

Moroccan Striped Black & White Pom Pom Blanket M.Montague Souk Спальная комната Аксессуары и декор
M.Montague Souk

Moroccan Striped Black & White Pom Pom Blanket

M.Montague Souk
M.Montague Souk
M.Montague Souk

Желая превратить спальню в уютное гнездышко стоит обратить внимание на марокканский стиль. Этот стиль уходит своими корнями в далекое прошлое, однако находит свое широкое применение и в современном мире.  Безусловно самым ярки акцентом в спальне в марокканском стиле становится кровать, именно поэтому ее оформлению должно уделяться особое внимание.

Для оформления спальни в марокканском стиле вам поможет использование пестрого текстиля в виде покрывал и разнообразных подушек. Используйте различные варианты оформления подушек и разнообразьте их орнаменты – это позволит добавить красок в интерьер и сакцентировать внимание на самой кровати.

Округлая двуспальная кровать

Спальни в стиле артдеко Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальная комната Аксессуары и декор
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Спальни в стиле артдеко

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Двуспальная кровать вопреки сложившимся стереотипам может выполнена не только в прямоугольной или квадратной форме. Круглая двуспальная кровать получила широкое распространение на современном рынке.

Двуспальная кровать в стиле хайтэк

Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
Немецкие кухни

Спальни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Акцент на кровати в спальнях хай тек позволяет воплотить большое количество функциональных решений. Главное, найти компромисс между утилитарностью и аскетичностью hi-tech и элементами уюта.

Необязательно включать классические технологичные материалы в дизайн кровати. Металл и стекло заменяются отделкой из кожи, однотонной ткани простых цветов. Поверхность корпуса покрывается глянцевым лаком, шпоном, фанеровкой, а также включаются футуристические вставки из яркого пластика, задающие цвет всей спальне.

Двуспальная кровать с балдахином

Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
Немецкие кухни

Спальни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Кровать задает стилевое направление всей спальной комнате. А кровать с балдахином и вовсе приковывает взгляды и придает любой классической спальне элегантность и шик. Однако использование балдахинов в наши дни не ограничивается исключительно такой ипостасией. Сегодня дизайнеры широко применяют их не только в классических интерьерах, но также и для декорации современных спален, используя при этом для навесов однотонные минималистичные ткани.

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