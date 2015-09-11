Кофейные столики в квартире как элемент классического стиля

Впервые такой элемент мебели, как небольшой отдельный столик, появился в Европе еще в 18 веке. Это был безусловно аксессуар высшего общества, выполняющий свою роль в организации светских бесед. Такие столики как нельзя лучше подходили для тихих бесед тет-а-тет за чашечкой кофе с изысканными сладостями. Поле появления печатных регулярных изданий в богатых домах к привычному уже чаепитию за столиком добавилась традиция чтения свежей газеты, и большинство кофейных столиков стали использовать как журнальные, с более широким числом функций. Журнальные столики постепенно стали более широкими, вместительными и многофункциональными.

Кофейный столик как отдельный вид предметов интерьера при этом остался более компактным и высоким, подходящим для удобного размещения кофейной пары. Использование преимущественно в высших кругах обществах задавало соответствующую стилистику исполнения этих аксессуаров, поэтому в основе дизайна кофейного столика лежат традиции классических интерьеров.

Как видно из истории появления и использования кофейного столика в гостиной, он сопутствовал различным историческим эпохам и сословиям на протяжении многих десятков лет. Нередко именно кофейный столик играет роль главного аксессуара в гостиной, подчеркивая индивидуальность и стилистику интерьера.