Кофейные столики в квартире как элемент классического стиля

Впервые такой элемент мебели, как небольшой отдельный столик, появился в Европе еще в 18 веке. Это был безусловно аксессуар высшего общества, выполняющий свою роль в организации светских бесед. Такие столики как нельзя лучше подходили для тихих бесед тет-а-тет за чашечкой кофе с изысканными сладостями. Поле появления печатных регулярных изданий в богатых домах к привычному уже чаепитию за столиком добавилась традиция чтения свежей газеты, и большинство кофейных столиков стали использовать как журнальные, с более широким числом функций. Журнальные столики постепенно стали более широкими, вместительными и многофункциональными.
Кофейный столик как отдельный вид предметов интерьера при этом остался более компактным и высоким, подходящим для удобного размещения кофейной пары. Использование преимущественно в высших кругах обществах задавало соответствующую стилистику исполнения этих аксессуаров, поэтому в основе дизайна кофейного столика лежат традиции классических интерьеров.
Как видно из истории появления и использования кофейного столика в гостиной, он сопутствовал различным историческим эпохам и сословиям на протяжении многих десятков лет. Нередко именно кофейный столик играет роль главного аксессуара в гостиной, подчеркивая индивидуальность и стилистику интерьера.
Прекрасным стилевым и функциональным дополнением классической гостиной служат уютные композиции с использованием различных видов кофейных столиков.
Лаконичный черный столик для кофейной пары и кофейника придает сдержанному интерьеру гостиной высокое звучание французского классицизма. Тонкие графичные линии, черная глянцевая поверхность древесины оттеняют сдержанную элегантность этого безусловно практичного элемента гостиной. Уединенный уголок у окна в любую погоду станет излюбленным местом вечерних бесед за чашкой ароматного кофе.
Такое классическое совмещение высокого стиля и комфортной функциональности уже на протяжении многих десятков лет сохраняет популярность использования изящных маленьких кофейных столиков в квартирах.
Этот небольшой кофейный столик изящно дополняет интерьер элегантной гостиной, выполненной в классическом стиле. Традиционные для классики цветовые сочетания и приемы оформления интерьера образуют гармоничный баланс этого пространства. Кофейный столик как неотъемлемый аксессуар классических гостиных придает сдержанному интерьеру светлой гостиной достойную декоративность и комфорт.
Элементы восточного стиля имеют давнюю традицию использования в классических интерьерах гостиных европейских стран, еще начиная с заимствования арабской кофейной традиции. Восточные мотивы узоров отделки и натуральные материалы таких кофейных столиков гармонично сочетаются с традицией растительных орнаментов в классическом стиле, привнося в строгие интерьеры нотку восточной чувственности и романтичности заморских путешествий.
Более подробно о приемах использования восточной стилистики в интерьере можно узнать в статье Колоритный интерьер дома в восточном стиле.
Благодаря отточенности стиля и яркой индивидуальности небольшой кофейный столик золотисто-глянцевой фактуры выполняет роль центрального элемента гостиной и формирует всю пространственно-объектную композицию интерьера. Глянцевый блеск кофейного столика придает спокойному светло-бежевому интерьеру гостиной нотку парадной атмосферы праздника и гостеприимства. Интересным приемом решения пространства в этой гостиной является то, что у окна присутствует и второй кофейный столик, более сдержанного характера, создавая отдельную зону тет-а-тет.
Таким образом, два кофейный столика в одной гостиной мягко и ненавязчиво задают зонирование пространства на общее, парадное и более тихое, уединенное.
На контрасте с черным ковром и диванами классический белый глянцевый кофейный столик притягивает взгляд, привнося в небольшое спокойное пространство энергичность и эмоциональность. Странным образом этот кофейный столик перекликается и с изображением коня на черном настенном панно, также динамично оживляющим этот спокойно-размеренный интерьер
Кофейный столик в квартире благодаря своим небольшим размерам и традиционной функции организации отдыха прекрасно формирует в гостиной уютные пространства – возле окна, у камина, в тихом уголке возле дивана… Эти зоны гостиной благодаря ограниченному размеру кофейного столика закономерно становятся местом спокойного отдыха и доверительного расслабленного диалога в непринужденной обстановке. Кофейный столик темного дерева в композиции с двумя удобными креслами у камина – как давний семейный друг для простой и душевной беседы.
Классический кофейный столик великолепно дополняет интерьер гостиной в стиле прованс. Мягкие пастельные тона, натуральные материалы и нежный цветочный орнамент стиля прованс образуют прекрасный дуэт со сдержанными формами и спокойным настроением классицизма. Стиль прованс безусловно является более домашним, теплым, по-деревенски наивным, но в сочетании с такими акцентами, как классический кофейный столик, интерьер становится еще более уютным, без излишней пестроты оттенков и деталей.
Кофейный столик в квартире может быть ярким и вполне достаточным для атмосферы классицизма элементом. При всей своей сдержанности классический стиль имеет столь отточенные формы и ярко выраженный характер, что даже присутствие одного изящного кофейного столика придает совершенно иное, более высокое звучание интерьеру. Именно в этом основная функция в формировании структуры современных интерьеров таких небольших мебельных аксессуаров, как кофейные столики. Сложно, да и не нужно, выдерживать строгие параметры классического стиля во всей композиции гостиной. Уделив в остальных элементах мебели гостиной большее значение удобству, комфортности и практичности, достаточно в качестве стильного классического элемента добавить в композицию яркий акцент в виде кофейного столика.
Этот необычный ажурный кофейный столик от U-STYLE DESIGN STUDIO призван быть стилистическим центром любого интерьера: от классики до модерна. Белый цвет и воздушное переплетение узоров придают легкость достаточно массивным размерам стола. Традиционные для классического стиля растительные мотивы узора делают этот кофейный столик, при всей современности его форм и материалов, изящным акцентом классицизма в интерьере.
Два изящных кофейных столика, выполненных в лучших традициях высокого классицизма образуют великолепную композицию в центре гостиной. В этом комплекте кофейных столиков уравновешенно сочетаются две геометрические формы горизонтального и вертикального прямоугольников, создавая идеальный баланс динамичности и устойчивости. Выполненная из дорогих натуральных материалов, кофейная пара столиков выполняет роль дорогого украшения гостиной. При этом удобная композиция столешниц в двух уровнях позволяет разместить кофейный и набор чашек, и кофейник, таким образом полностью выполняя функциональное назначение.
Этот интерьер в целом и кофейный столик в его композиции является примером традиционного английского прочтения классического стиля.
Лаконичность, сдержанное чувство меры в оттенках и формах, превалирование натурального дерева в материалах, теплая гамма бежево-коричневых оттенков в сочетании с бронзовыми элементами декора создает неповторимо элементный образ английского классического стиля.
Кофейный столик этого английского классического интерьера также является образцом простой элегантности и самодостаточности, не выделяясь из общего интерьерного ансамбля гостиной, с достоинством выполняет свою функциональную и стилевую функцию.