8 старых вещей от которых нужно избавиться

За суетой и стремительностью дней, мы зачастую забываем о мелочах, сопровождающих наш быт. Однако, мелочи эти склонны накапливаться, и зачастую, по прошествии некоторого времени, мы, даже если и не отдаём себе в этом отчёта, начинаем испытывать дискомфорт от их присутствия. А иногда хлам и вовсе представляет собой угрозу нашему здоровью.
Возможно, не всегда у нас есть время, да и желание проводить обстоятельную ревизию залежей убранных или отложенных до поры вещей. Тем не менее, есть вещи, избавиться от которых необходимо в любом случае.
Среди прочего хлама, имеющего обыкновение накапливаться с течением времени, существуют особо коварные мелочи, которые порой мы даже и не квалифицируем в качестве хлама, но по привычке запрятываем по дальше, на всякий случай. Однако, в целом ряде случаев, это совершенно не допустимо.
Нужно понимать, что срок службы вещей конечен, и не только по предписаниям производителей. По истечении определённого времени, некоторые бытовые предметы начинают не только хуже служить, но даже и производить прямо противоположный их предназначению результат, а порой, и прямо вредить вашему здоровью.
Начиная с самых, казалось, незаметных вещей и следуя некоторому порядку, вы достаточно скоро сможете избавиться от тех вещей, присутствие которых в вашем доме особенно нежелательно или бессмысленно. Кроме того, для этого вам не придётся пересматривать всё содержимое кладовки, достаточно будет про систематически проверять определённые группы предметов.
Начнём с самого простого. Подавляющее большинство из нас начинает задумываться о смене зубной щётки тогда, когда та уже не то, что дышит на ладан, а практически превращается в ёршик или лопатку. Но это не только малопривлекательный элемент декора – такая щётка может причинять вред.
Следует знать, что на щетинках после долгого использования щётки появляются микротрещины, как естественный результат изнашивания материала. И вреда бы от этого было не много – как, впрочем, и пользы, – если бы после и перед использованием мы имели привычку щётку стерилизовать – достаточно абсурдная идея! Поскольку этого не происходит, в этих микротрещинах накапливаются частицы пищи и микробы из зубных отложений. Такая щётка травмирует дёсны и заносит на слизистую болезнетворные микробы.
Непринужденная Классика
Ещё одним коварным бытовым вредителем является залежавшаяся кухонная губка. Время её жизни в таких агрессивных условиях едва ли измеряется даже одной неделей. И это при условии, что используемое вместе с нею моющее средство обладает антибактериальным эффектом. Частицы пищи, тепло и влага – идеальные условия для размножения бактерий, которые, вопреки распространённому заблуждению, совершенно не так уж и просто уничтожаются моющими средствами.
В шкафу не редко можно найти вещи, которые сохраняются годами без дела, потому что “вдруг пригодятся”. Этот “привет” из эпохи тотального дефицита не только не красит нашего дома, но и узурпирует совсем не лишнее место.
Одновременно с этим, следует иметь ввиду, что не нужная нам одежда может быть полезна для других людей, находящихся в нужде. А если её состояние делает не возможным повторное использование, такую одежду можно передать на переработку. Нужно помнить, что даже натуральные волокна одежды, попадая на свалку, могут разлагаться десятки и сотни лет. Тем более что синтетические! И в том, и в другом случае вы не только освобождаете дом от хлама, но приносите посильную пользу для окружающих и природы.
До сих пор, не смотря на то, что в наше время это может показаться совершенным анахронизмом, множество людей склонны собирать и подшивать старые журналы и газеты. Эти достаточно безобразные кучки, складируются этаким бессмысленным архивом по всему дому, что, впрочем, почти никогда не провоцирует к ним интереса. Поэтому подшивки стоит признать таким же хламом, как и любой другой, и имеет смысл с ними попрощаться.
Однако, куда их деть? Разумеется, проще всего отнести их на помойку, в большой общий контейнер для твердых бытовых отходов, а уж там пускай само как-нибудь… С другой, накопив изрядное количество бумаги, не пошевелится ли что-то в вас при мысли о такой судьбе “архивов”? Значительно разумнее и в конечном счёте приятнее определить подшивки в макулатуру. Ведь вторичная переработка бумаги – это не только экономически целесообразное предприятие. Сдавая макулатуру вы совершаете гражданский, общественно значимый поступок.
Сегодня стало совершенной нормой, что устаревшей техника считается уже через год-два, а пять лет для неё – это почти что ветхозаветный срок жизни. Тем не менее, обзаводясь новой техникой, мы часто не спешим избавиться от старой, которая остаётся пылиться на балконе или в чулане. Таким образом, все места хранения постепенно превращаются в кладбища техники.
Но справедливое негодование, в результате которого мы решаемся утилизировать-таки старую технику, останавливается перед вопросом,куда её приспособить? На самом деле для таких случаев существуют специальные пункты приема старой бытовой техники. А если вам покажется, что всё это слишком хлопотно или дорого, то вам следует знать, что в ряде городов существуют специальные компании, осуществляющие вывоз старой бытовой техники и мебели на утилизацию совершенно бесплатно.
Просроченные товары, которые зачастую залёживаются у нас в квартирах,- ещё один источник беспорядка. Ревизия продуктов, косметики и медикаментов должна стать регулярной практикой.
Так, просроченные лекарства, за неимением специальных пунктов их приема, целесообразнее всего извлечь из упаковки и спустить в унитаз. Благодаря этому точно не пострадают ни люди, ни животные.
Что же касается пищи, то следует разделить её на несколько категорий: окончательно испорченную, не кондицию и потерявшую свои гастрономические качества. В первом случае, от продуктов стоит тотчас избавляться, например, пустить на компост, если вы живете в загородном доме. Во втором – возможно использовать их в качестве прикорма уличных животных или птиц. В третьем – возможно предложить их тем, кто нуждается в пище.
Сегодня, наверное, всем уже известен вред, приносимый неграмотной утилизацией батареек и лампочек. Стоит лишний раз повторить, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Примерно то же самое касается и люминесцентных ламп. Тяжёлые металлы и ртуть, содержащиеся в таком хламе, способны загрязнять почву, воду, мясо и растения присутствуя в среде даже в незначительных количествах.
Грамотная утилизация лампочек и батареек осуществляется специальными организациями.
С ними можно поступить так же как и со старой одеждой, а свою спальню и ванную комнату украсить новым текстилем.
Старые вещи, случается, порождают нашу искреннюю симпатию, и избавиться от них бывает совсем не просто. Однако, в большинстве случаев совершенно необходимо отринуть все сентименты, и по здравом размышлении, отправить весь хлам на свалку, либо определить ему другую судьбу – вне вашего дома.