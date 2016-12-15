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8 старых вещей от которых нужно избавиться

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Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гардеробная в стиле минимализм
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За суетой и стремительностью дней, мы зачастую забываем о мелочах, сопровождающих наш быт. Однако, мелочи эти склонны накапливаться, и зачастую, по прошествии некоторого времени, мы, даже если и не отдаём себе в этом отчёта, начинаем испытывать дискомфорт от их присутствия. А иногда хлам и вовсе представляет собой угрозу нашему здоровью.

Возможно, не всегда у нас есть время, да и желание проводить обстоятельную ревизию залежей убранных или отложенных до поры вещей. Тем не менее, есть вещи, избавиться от которых необходимо в любом случае.

Вещи, от которых пора избавиться

unique space , 마요 MAYO 마요 MAYO Рабочий кабинет в скандинавском стиле Металл Серый
마요 MAYO

마요 MAYO
마요 MAYO
마요 MAYO

Среди прочего хлама, имеющего обыкновение накапливаться с течением времени, существуют особо коварные мелочи, которые порой мы даже и не квалифицируем в качестве хлама, но по привычке запрятываем по дальше, на всякий случай. Однако, в целом ряде случаев, это совершенно не допустимо.

Нужно понимать, что срок службы вещей конечен, и не только по предписаниям производителей. По истечении определённого времени, некоторые бытовые предметы начинают не только хуже служить, но даже и производить прямо противоположный их предназначению результат, а порой, и прямо вредить вашему здоровью.

Верните свежесть своему дому

Modulados, Meu Móvel de Madeira Meu Móvel de Madeira Ванная комнатаАптечка Дерево
Meu Móvel de Madeira

Meu Móvel de Madeira
Meu Móvel de Madeira
Meu Móvel de Madeira

Начиная с самых, казалось, незаметных вещей и следуя некоторому порядку, вы достаточно скоро сможете избавиться от тех вещей, присутствие которых в вашем доме особенно нежелательно или бессмысленно. Кроме того, для этого вам не придётся пересматривать всё содержимое кладовки, достаточно будет про систематически проверять определённые группы предметов.

Зубная щётка

homify Ванная комнатаАксессуары
homify

homify
homify
homify

Начнём с самого простого. Подавляющее большинство из нас начинает задумываться о смене зубной щётки тогда, когда та уже не то, что дышит на ладан, а практически превращается в ёршик или лопатку. Но это не только малопривлекательный элемент декора – такая щётка может причинять вред. 

Следует знать, что на щетинках после долгого использования щётки появляются микротрещины, как естественный результат изнашивания материала. И вреда бы от этого было не много – как, впрочем, и пользы, – если бы после и перед использованием мы имели привычку щётку стерилизовать – достаточно абсурдная идея! Поскольку этого не происходит, в этих микротрещинах накапливаются частицы пищи и микробы из зубных отложений. Такая щётка травмирует дёсны и заносит на слизистую болезнетворные микробы.

Губка для посуды

Интерьер "Непринужденная Классика" studio68-32 КухняРаковины и краны
studio68-32

Интерьер Непринужденная Классика

studio68-32
studio68-32
studio68-32

Ещё одним коварным бытовым вредителем является залежавшаяся кухонная губка. Время её жизни в таких агрессивных условиях едва ли измеряется даже одной неделей. И это при условии, что используемое вместе с нею моющее средство обладает антибактериальным эффектом. Частицы пищи, тепло и влага – идеальные условия для размножения бактерий, которые, вопреки распространённому заблуждению, совершенно не так уж и просто уничтожаются моющими средствами.

Старая одежда

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гардеробная в стиле минимализм
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

В шкафу не редко можно найти вещи, которые сохраняются годами без дела, потому что “вдруг пригодятся”. Этот “привет” из эпохи тотального дефицита не только не красит нашего дома, но и узурпирует совсем не лишнее место.

Одновременно с этим, следует иметь ввиду, что не нужная нам одежда может быть полезна для других людей, находящихся в нужде. А если её состояние делает не возможным повторное использование, такую одежду можно передать на переработку. Нужно помнить, что даже натуральные волокна одежды, попадая на свалку, могут разлагаться десятки и сотни лет. Тем более что синтетические! И в том, и в другом случае вы не только освобождаете дом от хлама, но приносите посильную пользу для окружающих и природы.

Газеты и журналы.

Office Radrizzani Rioja Arquitectos Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый homeoffice,shelves,desk,storage
Radrizzani Rioja Arquitectos

Office

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

До сих пор, не смотря на то, что в наше время это может показаться совершенным анахронизмом, множество людей склонны собирать и подшивать старые журналы и газеты. Эти достаточно безобразные кучки, складируются этаким бессмысленным архивом по всему дому, что, впрочем, почти никогда не провоцирует к ним интереса. Поэтому подшивки стоит признать таким же хламом, как и любой другой, и имеет смысл с ними попрощаться.

Однако, куда их деть? Разумеется, проще всего отнести их на помойку, в большой общий контейнер для твердых бытовых отходов, а уж там пускай само как-нибудь… С другой, накопив изрядное количество бумаги, не пошевелится ли что-то в вас при мысли о такой судьбе “архивов”? Значительно разумнее и в конечном счёте приятнее определить подшивки в макулатуру. Ведь вторичная переработка бумаги – это не только экономически целесообразное предприятие. Сдавая макулатуру вы совершаете гражданский, общественно значимый поступок.

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Старая техника

Consolle, Dilegno InLegno Dilegno InLegno Медиа комнатаМебель Железо / Сталь Черный
Dilegno InLegno

Dilegno InLegno
Dilegno InLegno
Dilegno InLegno

Сегодня стало совершенной нормой, что устаревшей техника считается уже через год-два, а пять лет для неё – это почти что ветхозаветный срок жизни. Тем не менее, обзаводясь новой техникой, мы часто не спешим избавиться от старой, которая остаётся пылиться на балконе или в чулане. Таким образом, все места хранения постепенно превращаются в кладбища техники.

Но справедливое негодование, в результате которого мы решаемся утилизировать-таки старую технику, останавливается перед вопросом,куда её приспособить? На самом деле для таких случаев существуют специальные пункты приема старой бытовой техники. А если вам покажется, что всё это слишком хлопотно или дорого, то вам следует знать, что в ряде городов существуют специальные компании, осуществляющие вывоз старой бытовой техники и мебели на утилизацию совершенно бесплатно.

Просроченные медикаменты, косметика и еда.

Mesas y mesitas, Capítulo Dos Capítulo Dos Ванная комнатаХранение Твердая древесина Белый
Capítulo Dos

Capítulo Dos
Capítulo Dos
Capítulo Dos

Просроченные товары, которые зачастую залёживаются у нас в квартирах,- ещё один источник беспорядка. Ревизия продуктов, косметики и медикаментов должна стать регулярной практикой.

Так, просроченные лекарства, за неимением специальных пунктов их приема, целесообразнее всего извлечь из упаковки и спустить в унитаз. Благодаря этому точно не пострадают ни люди, ни животные.

Что же касается пищи, то следует разделить её на несколько категорий: окончательно испорченную, не кондицию и потерявшую свои гастрономические качества. В первом случае, от продуктов стоит тотчас избавляться, например, пустить на компост, если вы живете в загородном доме. Во втором – возможно использовать их в качестве прикорма уличных животных или птиц. В третьем – возможно предложить их тем, кто нуждается в пище. 

Батарейки и лампочки.

Blom & Blom Store - Amsterdam, Blom & Blom Blom & Blom Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Blom &amp; Blom

Blom & Blom
Blom &amp; Blom
Blom & Blom

Сегодня, наверное, всем уже известен вред, приносимый неграмотной утилизацией батареек и лампочек. Стоит лишний раз повторить, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Примерно то же самое касается и люминесцентных ламп. Тяжёлые металлы и ртуть, содержащиеся в таком хламе, способны загрязнять почву, воду, мясо и растения присутствуя в среде даже в незначительных количествах.

Грамотная утилизация лампочек и батареек осуществляется специальными организациями.

Старое постельное белье и полотенца

Family tree Forest Спальная комната Текстиль Хлопок
Forest

Family tree

Forest
Forest
Forest

С ними можно поступить так же как и со старой одеждой, а свою спальню и ванную комнату украсить новым текстилем.

Старые вещи, случается, порождают нашу искреннюю симпатию, и избавиться от них бывает совсем не просто. Однако, в большинстве случаев совершенно необходимо отринуть все сентименты, и по здравом размышлении, отправить весь хлам на свалку, либо определить ему другую судьбу – вне вашего дома.

Сказочный дом северной русской мечты

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