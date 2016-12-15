8 старых вещей от которых нужно избавиться

За суетой и стремительностью дней, мы зачастую забываем о мелочах, сопровождающих наш быт. Однако, мелочи эти склонны накапливаться, и зачастую, по прошествии некоторого времени, мы, даже если и не отдаём себе в этом отчёта, начинаем испытывать дискомфорт от их присутствия. А иногда хлам и вовсе представляет собой угрозу нашему здоровью.

Возможно, не всегда у нас есть время, да и желание проводить обстоятельную ревизию залежей убранных или отложенных до поры вещей. Тем не менее, есть вещи, избавиться от которых необходимо в любом случае.